Грузинская власть победила инфляцию. Статистикой

Рост цен на большинство продуктов исчисляется десятками процентов. Но при этом годовой уровень инфляции в феврале составил всего 3,6%. Дело в новой методологии подсчета, которую применил Грузстат. Некоторые наблюдатели обвинили ведомство в манипуляции.

Сегодняшние данные Грузстата рисуют весьма благополучную картину – в годовом исчислении средний рост цен не очень превышает целевой показатель 3%. Но при этом цены на продовольствие, по сравнению с таким же кризисным 2020 годом, существенно выросли. К примеру, подсолнечное масло подорожало на 62,0%, гречневая крупа на 38,4%, сахар на 36,7%; лобио (бобы) на 27,7%, рыбные консервы на 26,4%, чай и кофе на 12,4%, хлеб и хлебопродукты на 8,7%.

Цены на товары домашнего обихода выросли в среднем на 12,3%, на медицинские услуги – примерно на 10%.

По словам бывшего президента Нацбанка, ныне члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, статистическое ведомство манипулирует цифрами, используя субсидии на газ, электроэнергию и воду как способ снизить уровень инфляции.

Напомним: согласно решению правительства, семьям, в зимние месяцы не превысившим определенные лимиты, коммунальные расходы будут компенсировать из госбюджета. Грузстат отобразил это субсидирование в индексе годовых цен – в отчете статистического ведомства плата за природный газ была снижена на 37,4%; за вывоз мусора на 36,5%; за электроэнергию на 33,5%; за воду на 28,6%.

В статистике отразилось даже снижение цен на авиабилеты – на 32,6%, хотя, как известно, этот вид транспорта практически заморожен с марта прошлого года.

В целом, по словам Гоциридзе, без учета этого эффекта февральская инфляция достигает 6%, а учитывая, что с 1 января тарифы на электроэнергию в среднем выросли почти на 20%, цифры ведомства выглядят особо циничными:

«Очень странно, что они манипулируют только коммунальными услугами. Почему тогда в их отчет не попала цена на виноград? Если он в магазине стоит условный один лари, а государство из нашего кармана просубсидировало его осенью на 80 тетри, то получается, что он стоит 20 тетри, и его цена снизилась в пять раз? Чепуха! Большинство стран Европы субсидируют сельское хозяйство, но никому не приходит в голову отнимать его стоимость от цен в супермаркетах. Власти самым бесстыдным образом вводят людей в заблуждение!»

Представители бизнеса считают, что нынешние темпы инфляции тревожны вдвойне по другой причине. Говорит Михаил Парулава, соучредитель компании Georgian Bakers:

«Цены выросли на все ингредиенты выпечки, которые ввозятся из-за рубежа. Кроме того, из-за роста цен на коммунальные услуги, мы просто будем вынуждены скорректировать и наши цены. Но я все же обратил бы внимание на один момент: обычно инфляция сопутствует стабильному экономического росту, у нас же, на фоне небывалого обвала ВВП на 11% и повсеместного падения спроса на продукцию, рост цен опережает все разумные темпы. Это говорит о тревожных экономических процессах, и думаю, власти должны сделать надлежащие выводы», – заявил эксперт.

Впрочем, есть и утешительная статистика. К примеру, по сравнению с прошлогодним февралем, чеснок подешевел на рекордные 27,9%, сливы – на 19,0%, женская летняя обувь на 18,7%, картофель на 16,8%, Свекла на 15,6%;