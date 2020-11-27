Полукарантин компенсировали полупомощью

Сегодня правительство Грузии обнародовало очередной антикризисный план стоимостью свыше миллиарда лари. Оппозицией проект был подвергнут жесткой критике.

Некоторые детали «четвертой фазы социальной помощи» были оглашены еще вчера, после завершения заседания антикризисного совета. В полной редакции документ опубликован сегодня. По объему компенсаций нынешний пакет почти вдвое меньше весеннего, который действовал месяц.

Антикризисный пакет состоит из двух частей, названия которых говорят сами за себя: первый – «Забота о гражданах», второй – «Поддержка бизнеса».

Первый пакет включает субсидии на коммунальные услуги за четыре месяца для каждой семьи. Это обойдется бюджету в 270 миллионов лари;

Пособия предусмотрены для официально трудоустроенных работники, временно потерявших работу. С января 2021 года они будут получать 200 лари в течение полугода. Бюджет – 150 миллионов лари;

Разовая компенсация в размере 300 лари будет выплачена неофициально трудоустроенные людям. На это выделено 30 миллионов лари;

Помощь для социально незащищенных – ориентировочно для 300 тысяч человек – оценивается в 115 миллионов лари;

Пакет для бизнеса предполагает выделение 515 миллионов лари на налоговые отсрочки, а также для погашения процентов по кредитам для фирм, вынужденных приостановить работу из-за ограничений.

Оппозиция подвергла резкой критике решение Координационного совета. Подобные запреты усложнят жизнь людей, и без того находящихся на грани выживания, считает член политсовета «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили. Кроме этого, ограничения пагубно скажутся на бизнес-секторе и экономике.

«В конце января правительство в очередной раз заявит, что нам нужно продолжить локдаун. Да, это полная блокировка, а не точечные ограничения, о которых твердит правительство, - они продолжат их, так как парализованная из-за некомпетентных действий система здравоохранения будет не готова выдержать эту нагрузку», – заявил политик.

Тина Бокучава, член политсовета «Нацдвижения», считает социальный пакет властей насмешкой над гражданами:

«Ограничения ухудшают и без того тяжелый социально-экономический фон. Пакет мизерной псевдопомощи не является выходом из ситуации, так как основная нагрузка приходится на самые незащищенные слои населения. За примером далеко ходить не надо – во время первого локдауна люди вообще не почувствовали облегчения от грошовой помощи правительства», – сказала Тина Бокучава.

Представители бизнеса призвали правительство отказаться от масштабных ограничений, которые, по их мнению, разорят их. Сегодня представители крупных торговых центров обратились с открытым письмом к правительству, где содержится требование не ограничивать их работу в течение декабря и перенести простой на январь.

«В ходе переговоров с правительством были частные заявления о том, что этого не произойдет, но мы столкнулись с горькой реальностью. Каждый день простоя означает потерю 10 миллионов для шести торговых центров. У нас трудоустроены 17 тысяч человек, которые остаются без работы. В течение 24 часов все изменилось, и мы столкнулись с полным локдауном», – говорится в заявлении.

Финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили считает, что власти недоработали в летний период над недопущением распространения коронавируса и сейчас пытаются удержать ускользающую из-под контроля ситуацию массовыми запретами:

«Нас ожидает очень непростой период в экономике – многие компании разорятся, тысячи людей останутся без работы, и эти одноразовые выплаты никак нельзя считать компенсацией. Правительству необходимо было сделать все возможное для того, чтобы избежать ограничений. А сейчас у них появилась иллюзия, что они раздадут деньги и все будет в порядке. Экономика этого не выдержит и пойдет ко дну».

Как отмечалось, общие затраты бюджета за двухмесячные ограничительные меры превысят один миллиард лари, их планируется покрыть за счет как внутренних, так и внешних заимствований. Впрочем, пакет пока существует лишь на бумаге – план соцвыплат должен быть утвержден парламентом. Главные баталии ожидаются до нового года, когда придет время утверждение бюджета на следующий год.