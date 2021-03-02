Верховный суд вернул иск депутатам

Верховный суд не принял к рассмотрению иск депутатов о нарушении процедуры принятия законов югоосетинским парламентом. Не смогли народные избранники получить внятных объяснений и от руководителя управления правового отдела законотворческого органа. Парламентарии готовят повторный иск и пытаются вернуть законодательный процесс в правовое русло.

25 февраля Верховный суд Южной Осетии ответил на запрос депутатов о признании решений парламента от 16 февраля незаконными. Напомним, в этот день в отсутствие кворума правящая партия провела заседание и приняла ряд важных документов. Депутаты ссылаются на статью 51 Регламента Парламента РЮО, согласно которой заседание законотворческого органа является правомочным, если на нем присутствует 2\3 от общего числа депутатов, тогда как 16 февраля в работе участвовало только 18 из 34 человек.

Судья не принял заявление к производству: «Согласно ч.1 ст.222 Кодекса административного судопроизводства РФ судья отказывает в принятии административного искового заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа…. наделенных государственными или иными публичными полномочиями». Верховный суд отметил, что истцы не указали, какие их права и свободы были нарушены».

Сегодня в парламенте прошло заседание комитета по регламенту, на котором вновь обсуждали эту тему. По словам депутата Давида Санакоева, на встречу были приглашены и представители всех партий, и руководство:

«Состоялось заседание комиссии по соблюдению регламента. Были приглашены все депутаты, однако из «Единой Осетии» никого не было. Мы просто хотели, в том числе с ними, еще раз проговорить то, что произошло 16 числа, и насколько они считают это правомерным, эти действия. Мы проговорили сами эти вопросы, была и руководитель правового управления парламента, но и она не смогла нам внятно объяснить и ответить на этот вопрос. То есть мы ее спросили, на основании каких документов действует сегодня парламент? На основании чего мы принимаем постановления? Почему это постановления, а не распоряжения? Или там не решения, или почему это не называется как-то по-другому? Почему наша работа ведется именно таким образом, а не каким-то другим?»

По мнению оппозиционных депутатов, регламент от 2004 года никто не отменял, и до сих пор вся работа велась согласно этому документу. «Мы сегодня еще раз констатировали, что этот разговор руководству парламента не интересен, хотя они фактически нарушили закон», – продолжил Санакоев. На его взгляд, «то, что сделали 16 числа, называется или злоупотреблением, или превышением должностных полномочий».

Правовую оценку действиям представителей двух партий, говорит депутат от партии «Ныхас» Зита Бесаева, которые голосовали на последнем заседании, мог бы дать Конституционный суд, которого в республике нет:

«Мы действительно не хотим допустить второго прецедента и не являемся наблюдателями со стороны, мы не можем ими являться. Мы не можем равнодушно смотреть со стороны, как разрушаются устои нашего государства. Кончено же, реакция на все решения будет. Другое дело, будет ли сегодня налажен диалог с властью и нашими коллегами. Если нет понимания того, что они должны нести ответственность за свои действия, это ни к чему хорошему не приведет, и, конечно, никакого диалога тогда не будет. Но если есть понимание, что те рамки, те процедуры и законы, Конституция не могут нарушаться чиновниками, должностными лицами любого ранга, и что сегодня у нас по Конституции государство демократическое и правовое, и отхождение от установленных демократических принципов – это разрушение государственного устройства и вообще государственности в целом... И я считаю, что каждый из наших коллег и каждый из тех, кто сегодня занимает определенные должности, должен задуматься о тех последствиях, к которым мы можем прийти».

Мы наблюдаем, продолжила Бесаева, что существует иной взгляд на разрешение кризиса, который выходит за рамки правового поля:

«Что мы может сделать в такой ситуации? Единственное, что я могу сказать, что мы призываем к тому, чтобы наши коллеги вернулись в правовое поле. Разрушать нашу государственность мы не дадим никому. К кому можно обратиться в этом случае? У нас нет Конституционного суда. Не надо забывать и то, что сегодня у нас идет централизация власти и фактически нет разделения властей, поэтому никакой орган у нас сегодня самостоятельно не принимает решения. И я не верю в объективное рассмотрение и принятие решения по этому вопросу».

После ответа Верховного суда, парламентарии начали готовить повторный иск, в котором намерены еще раз детально расписать нормы, которые были нарушены во время заседания 16 февраля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия