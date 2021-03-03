Агитпроп от генпрокурора

По поручению генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева, накануне прокуроры Ленингорского и Цхинвальского районов, а 26 февраля и прокурор Дзауского района провели совещания с участием районного руководства, на которых осудили действия парламентской оппозиции. Участники встреч потребовали принять меры воздействия в отношении парламентариев, которые, по их мнению, незаконно бойкотируют заседания.

Предметом обсуждения районных прокуроров и организованных ими совещаний стали «результаты проведенного Генпрокуратурой анализа действующего законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Парламента Республики Южная Осетия».

Копии этого анализа были переданы главам поселковых и сельских администраций районов для информирования населения о правомерности принятия парламентом республики закона «О государственном бюджете на 2021 год» без кворума, простым большинством.

Главы поселковых и сельских администраций, говорится в сообщении, положительно оценили принятое парламентом решение и осудили бойкот парламентских сессий, называли его незаконным и необоснованным, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности, а также «отметили необходимость принятия мер правового воздействия в отношении депутатов, незаконно бойкотирующих работу парламента».

Депутат от оппозиционной партии «Ныхас», юрист Зита Бесаева повторяет, что генпрокурор превысил свои полномочия, так как не имеет права оценивать соответствие законов и нормативных актов Конституции, давать оценку конституционной деятельности парламента. Урузмаг Джагаев фактически наделил себя полномочиями Конституционного суда, а теперь, судя по его активности, заделался еще и политиком, что также противопоказано надзирающим органам, говорит Зита Бесаева:

«Вы видите, какую черту переходит Генеральная прокуратура? В данном случае она является не только правоохранительной структурой, но перешла еще и в сферу Конституционного суда, и в то же время Генпрокуратура является каким-то пропагандистским органом для исполнительной власти. Получается какой-то универсальный орган на все случаи жизни. Наверное, все-таки существуют другие способы предоставления такой информации. Почему же депутаты от «Единой Осетии» не разъезжают, не убеждают людей в том, что они приняли правильное решение?»

В самом деле, почему бы товарищам из партии власти не последовать примеру коллег из «Народной партии» и «Ныхаса» – ходить по дворам, встречаться с людьми, объяснять свою позицию?

Другое дело, говорит Зита Бесаева, что прокуратура могла бы отреагировать на совершенное депутатами от «Единой Осетии» и «Единства народа» нарушение четвертого пункта статьи первой Конституции, которая гласит: «Никто не может присваивать власть в Республике Южная Осетия. Захват власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим преступлением против народа и преследуется по закону».

По мнению Бесаевой, именно это преступление совершили восемнадцать депутатов, которые упразднили регламент парламента и простым большинством провели заседание 16 февраля:

«В любом случае, по факту совершения такого действия прокуратура должна была возбудить уголовные дела. Мы понимаем, что сейчас, в нашей ситуации, прокуратура не будет возбуждать уголовные дела, и нет реакции от КГБ – это меня тоже настораживает. Должна была последовать реакция соответствующих органов, но сегодня мы этого не видим, поэтому есть основания предполагать, что при дальнейшем развитии ситуации они смогут совершить еще больше злоупотреблений, нарушить все что угодно. Но я все-таки думаю, что по истечении какого-то времени мы вернемся к этой истории, и соответствующие органы дадут свою оценку действиям депутатов, к ним будут применены соответствующие нормы уголовного законодательства. Я на это надеюсь, потому что такие решения, которые бьют по государственному устройству, нарушают Конституцию (в данном случае мы говорим о захвате властных полномочий определенным кругом депутатов из партии власти), не останутся безнаказанными. Эта история не должна сама собой пройти, эти лица должны быть привлечены к ответственности.

– По-другому никак не поучится вернуться к нормальной жизни или, как сейчас говорят в Южной Осетии, в правовое русло?

– Они все сделали, чтобы разрушить государственное устройство и продолжают рушить. Они по-другому не могут. Правовое русло – это не их сфера деятельности, они не чувствуют себя комфортно, когда надо исполнять законы. Вот когда все по беспределу – вот это их среда, они в ней очень вольно чувствуют, особенно когда наверху есть защита, когда их мнение преобладает. Даже при их меньшинстве в парламенте, они хотят переломить ситуацию любым способом, не дать возможность парламенту законным образом провести процедуру, принять решение».

Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев называет эту ситуацию неслыханной. Только вдумайтесь, говорит он, по заданию генпрокурора его сотрудники собирают по всей республике представителей поселковых администраций, чтобы агитировать их за одну фракцию парламента против другой фракции. С одной стороны – это окончательная деградация институтов, участвующих в этом цирке, а с другой, это все-таки признание вины. Люди, уверенные в своей правоте, так себя не ведут, считает Давид Санакоев:

«Один из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера – Йозеф Геббельс как-то сказал: «Ложь, произнесенная тысячу раз, становится правдой». Видимо, расчет именно на это. Действующая власть избрала именно такую стратегию – она теперь заставит многие инстанции, многих чиновников и просто зависимых от нее людей повторять, что никакого преступления партия власти не совершала, что все было ради народа, для народа, во благо народа… Что тут скажешь? И Геббельс, и его фюрер плохо кончили».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия