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В Абхазии подтверждено 47 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 288 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 12 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12908 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
Навальный передал первое сообщение из заключения: он в СИЗО «Кольчугино»
Алексей Навальный передал первое после этапирования из Москвы сообщение – в среду днем оно было опубликовано в инстаграме политика. Согласно ему, оппозиционер находится в СИЗО №3 «Кольчугино» Владимирской области и, как сообщает штаб Навального, будет находиться там как минимум до апелляции по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В связи с этим делом оппозиционному политику присудили штраф в 850 тысяч рублей.
Из СИЗО Навальный передал, что с ним все хорошо, но он пока не получает писем и о происходящем во внешнем мире знает еще меньше, чем когда он был под арестом в московском СИЗО «Матросская тишина».
Кроме того, оппозиционер пока не может заказывать еду из тюремного ларька. «Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно», – сказано в сообщении Навального. Политик также рассказал, что находится в камере с осужденными за кражу и мошенничество.
Ранее сообщалось, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, однако официального подтверждения этому не было. Правозащитники отмечали, что это одно из самых жестких и «режимных» учреждений системы ФСИН.
- Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения на него. 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу 2013 года, на реальный, назначив Навальному 2,5 года колонии. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает. На прошлой неделе оппозиционера, который почти полтора месяца провел в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина», этапировали во Владимирскую область.
- Многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение российского суда, как и само дело «Ив Роше», политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобожден в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года политик был отравлен боевым ядом «Новичок», согласно независимому расследованию – сотрудниками ФСБ, но дело об отравлении даже не было возбуждено). Российские власти отрицают причастность к покушению на Навального и требование освободить его не исполняют.
- Во вторник власти США и Евросоюза ввели санкции против российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования Алексея Навального. В американском санкционном списке оказались глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Под европейские санкции попали четыре российских чиновника. Их имена не указаны, но по данным СМИ, речь идет о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, главе Росгвардии Викторе Золотове, директоре ФСИН Александре Калашникове и генеральном прокуроре России Игоре Краснове.
В Словакии политический кризис из-за поставок российской вакцины
В Словакии нарастает политический кризис, связанный с поставками российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.
Как отмечает Associated Press, споры вызвали проводившиеся втайне переговоры словацкого премьер-министра по приобретению вакцины – вопреки недовольству внутри правящей коалиции относительно такого решения.
Рихард Сулик, который возглавляет входящую в коалицию «Партию свободы и солидарности», назвал ситуацию серьезной и указал на необходимость изменений. У него часто были разногласия с премьером Игорем Матовичем по мерам против коронавируса. При этом Сулик в среду назвал очевидным, что его страна до сих пор не преуспела в борьбе с эпидемией.
Матович настаивает на закупке 2-х миллионов доз «Спутника V», подчеркивая, что это ускорит реализацию программы по вакцинации населения в Словакии, которая считается одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государством ЕС.
Позицию Матовича осудил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, номинированный на пост партией Рихарда Сулика. Корчок охарактеризовал «Спутник V» как один из инструментов, который Москва «использует в гибридной войне против Запада». Подобные обвинения российские власти всегда отрицали. Корчок полагает, что закупка поставит под сомнение прозападные устремления Братиславы.
Другой политический партнер премьер-министра Матовича, партия «За людей», не исключила, что покинет правящую коалицию.
В среду руководитель партии «За людей», зампремьера Вероника Ремишова встречалась с Рихардом Суликом и другими политическими лидерами, включая президента Зузану Чапутову, также критически настроенную к «Спутнику V». На встрече обсуждался возникший кризис. И после совещания Сулик заявил, что его партия «ни в коем случае» не выступает за досрочные выборы.
1 марта стало известно, что в Словакию доставлено 200 тысяч доз «Спутника V». Игор Матович на пресс-конференции в аэропорту города Кошице, куда из Москвы прилетел словацкий военный самолет с вакциной на борту, сказал, что договор с был подписан в прошлую субботу.
Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, куда поставлена российская вакцина. «Спутник V» пока не одобрен Европейским медицинским агентством для использования в Евросоюзе. О возможной закупке российского препарата заявляли также руководители Чехии.
Нападение в Швеции полиция расследует как теракт. 8 пострадавших
На юге Швеции восемь человек пострадали в результате вооруженного нападения. У двоих ранения серьезные, сообщили в полиции Ветланда.
Мужчина лет 20-ти, в среду днем атаковавший людей с помощью «острого предмета», задержан. Сейчас он в больнице. Нападавший был ранен выстрелом в ногу при задержании сотрудниками сил безопасности, передает AFP.
Изначально следствие квалифицировало произошедшее как «покушение на убийство», но затем изменило формулировку на «предполагаемый теракт».
Оппозиция в Грузии внесла коррективы в план протестных акций
Грузинская оппозиция отказалась от планов пикетирования правительственных зданий. Не состоится и запланированная на 13 марта большая акция протеста. Причина – переговоры с правящей партией «Грузинская мечта».
«Чтобы не дать властям дополнительную причину для срыва переговоров, оппозиция решила отложить акции до окончания переговорного процесса, который истекает 16 марта», – заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
При этом оппозиционные активисты не полностью отказываются от протестной активности. К примеру, запланированный на завтра автопробег в поддержку арестованного лидера «Единого национального движения» Ники Мелия все же состоится.
У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Тбилиси, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Вопрос о досрочных парламентских выборах премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал «красной линией», которую «Грузинская мечта» переходить не намерена.
«У нас неплохой рост товарооборота» – Сергей Лавров принял Даура Кове
В Москве сегодня прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. Как пишет «Апсныпресс», стороны подписали план консультаций на 2021-2022 годы. Лавров заявил, что документ позволит «продолжать системно, эффективно и результативно взаимодействовать».
«У нас неплохой рост товарооборота за 2020 год. По данным Федеральной таможенной службы – более 250 миллионов долларов США. Это – серьезные цифры. Ну и, конечно же, мы продолжаем сотрудничать по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Мы видели, как хорошо принимали наших военных медиков, которые развернули в Абхазии мобильный госпиталь и несколько месяцев помогали нашим абхазским друзьям. Там работали и гражданские медицинские сотрудники. Надеюсь, что тенденция, которая наблюдается сейчас в России, имеет место и в Республике Абхазия. Я имею в виду сокращение количества зараженных. В любом случае, это – та тема, по которой наше сотрудничество будет продолжаться», – сказал глава МИД РФ.
Даур Кове отметил, что «динамика абхазо-российских отношений внушает оптимизм», а сотрудничество Москвы и Сухуми «выстраивается на основе принципов союзничества и стратегического партнерства».
«Повестка двусторонних отношений достаточно успешно реализуется. Между нашими странами ведется активный политический диалог как на уровне глав государства, так и на уровне министерств и ведомств», – сказал он.
Даур Кове считает, что важное значение имеет совместная работа в рамках Женевских дискуссий.
«2020 год выдался непростым для всего мирового сообщества, и в это сложное время мы всецело ощущаем поддержку со стороны России. Особо хотелось бы отметить ту неоценимую помощь, которую оказала и продолжает оказывать Республике Абхазия Российская Федерация в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», – добавил он.
- В конце января Сергей Лавров принял главу югоосетинского МИД Дмитрия Медоева. Стороны также подписали план межведомственных консультаций на 2021-2022 годы.
В Минске приговорены к тюремному заключению врач и журналистка
В Минске суд приговорил к реальным срокам заключения врача городской больницы скорой помощи Артёма Сорокина и журналистку белорусского издания TUT.BY Катерину Борисевич по делу о разглашении данных о смерти участника протестов против режима Александра Лукашенко Романа Бондаренко.
Сорокин получил два года лишения свободы с отсрочкой наказания на один год, Борисевич - шесть месяцев лишения свободы.
31-летний Роман Бондаренко умер в больнице скорой помощи Минска 12 ноября 2020 года. Его доставили туда с черепно-мозговой травмой, отёком мозга, ушибами и гематомами. Позже выяснилось, что Бондаренко был избит во дворе собственного дома неизвестными в масках, которые приехали по адресу, чтобы снять с забора оппозиционную символику. При этом после избиения пострадавшего повезли не в больницу, а в РУВД. Александр Лукашенко заявлял, что это произошло из-за состояния алкогольного опьянения, в котором находился Бондаренко, а Следственный комитет Беларуси установил, что травмы активист получил якобы в драке с местными жителями, которую спровоцировал сам.
В ноябре прошлого года врач Артём Сорокин и журналистка Катерина Борисевич публично опровергли версию властей. В качестве доказательства на сайте TUT.BY был выложен документ первичного осмотра Бондаренко в приёмном отделении больницы. Отсутствие алкоголя в крови активиста подтвердилось и в окончательном врачебном заключении. После этого на Сорокина и Борисевич завели уголовные дела о разглашении медицинской тайны и подстрекательстве к нему.
В белорусской оппозиции отмечают, что за убийство Романа Бондаренко до сих пор никого не задержали и предполагают, что его забили до смерти сотрудники правоохранительных органов.
Аслан Бжания отбыл в Россию на плановое медицинское обследование
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он планирует вернуться в Сухуми 7 марта.
Ранее Аслан Бжания переболел коронавирусом. Болезнь протекала у него в легкой форме.
При этом глава абхазского правительства Александр Анкваб уже в течение двух месяцев лечится в Москве. В конце декабря у него был диагностирован СOVID-19. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба.
В Южной Осетии за сутки выявили 10 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 10 новых случаев коронавируса (днём ранее – 4). Как сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, всего с начала пандемии подтверждено 3060 случаев инфицирования.
За сутки сняты с учета 413 человек, всего за весь период выздоровели 2577, остаются под наблюдением 483.
В «красной зоне» республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии продолжают курс лечения восемь пациентов с COVID-19. Об этом сообщила главный инфекционист Элеонора Джиоева.
«Из них один пациент находится в палате интенсивной терапии», – уточнила врач.
Абхазская оппозиция обвиняет власти в «системном сливе страны»
Абхазские оппозиционные силы официальными заявлениями отреагировали на вчерашний скандал, связанный с бизнесменом Бенуром Квирая. Ветеранская организация «Абааш» и общественная организация «Аидгылара» считают, что власти самопровозглашенной республики «сдают национальные интересы».
«В последнее время все больше заявлений о необходимости начать торговлю с Грузией. Авторы обосновывают это контрабандой и нелегальной торговлей на границе, которая не приносит прибыль государству. Если следовать этой логике, то можно узаконить наркоторговлю, воровство и многие другие преступления. Желающим торговать напоминаем, что Грузия – враждебное нам государство, которая принесла на землю Абхазии войну и горе тысячам семей», – говорится в заявлении организации «Абааш».
Ветераны считают, что «предложение начать приторговывать с Грузией можно назвать началом официальной продажи национальных интересов абхазского народа».
«Мы не против добрососедских отношений, но только после того, как Грузия признает Абхазию независимым и равноправным субъектом международного права», – сказано в заявлении.
В общественной организации «Аидгылара» отмечают, что период правления Аслана Бжания «ознаменовался ползучим предательством интересов страны и открытым соглашательством с врагом».
«Совершенно очевидно, что действия чиновников, помощников и советников президента, секретаря Совбеза, а также уполномоченного по правам человека, которые продвигают весьма сомнительные идеи, продиктованы внешнеполитической концепцией, озвученной Президентом Бжания А.Г.», – сказано в заявлении.
В «Аидгылара» говорят, что последние события не являются инициативой очередного помощника президента. «Речь идёт о системном сливе страны», – сказано в заявлении оппозиционной силы.
- Сторонники оппозиции накануне собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Экс-посол РФ в Сухуми: Абхазия в шаге от статуса «несостоявшееся государство»
Абхазия в шаге от получения статуса «несостоявшееся государство». Так считает первый посол России в самопровозглашенной республике Семён Григорьев. Как передаёт «Апсадгьыл-инфо», об этом он написал в социальной сети Facebook, а пост озаглавил: «Дежавю».
«В благословенные годы работы в Абхазии это слово мы вспоминали с одним из моих абхазских друзей, встречаясь порой по несколько раз в неделю на застольях по разным хорошим или грустным поводам. «Дежавю»: говорили мы, подмигивая друг другу, давая понять, что будто и не расставались.
Другого рода дежавю возникло у меня сегодня при виде фото и видео митингующих на крыльце парламента. Все это повторяется с 2004 года. Только промежутки между событиями безбожно сокращаются. И как злая шутка – сходство претензий к власти. Одного президента обвиняли в паспортизации грузин в Гальском районе, другого – в выдаче врагу террориста, теперь причина – опять контакты с «эндурцами». И все та же озлобленность, то же желание реванша.
Дорогие друзья, на мгновение остановитесь и посмотрите на себя со стороны. По-моему, вы стоите в метре от той черты, когда любимая мной Абхазия получит обидный статус «failed state» или несостоявшееся государство. Нам, вашим друзьям в России, будет в таком случае очень обидно.
Не обижайтесь. Это от души», – написал Семён Григорьев.
Сторонники оппозиции накануне собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита.
Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Четверо задержаны по обвинению в нападении на офис ЕНД в Гори
По обвинению в нападении на офис оппозиционной партии «Единое национального движения» в Гори задержаны четверо. Об этом сообщили в МВД Грузии. Двое задержанных – 1994 года рождения, еще двое – 1996 года.
Уголовное дело возбуждено по первой части статьи 187 УК Грузии – «Повреждение или уничтожение чужой вещи». Задержанным грозит лишение свободы на срок до трех лет.
По данным СМИ, нападение на офис оппозиционной партии минувшей ночью совершила группа из шести человек. В офисе повреждены стеклянные витринные окна, баннеры с изображением кандидатов в депутаты. На видео с камер наблюдения видно, как нападающие в течение нескольких минут с помощью камней разбивают стеклянные двери и стены офиса.
Представители горийской организации ЕНД обвиняют в случившемся активистов правящей партии «Грузинская мечта».
Госдепартамент США: В Грузии снизилось количество наркопреступлений
В 2020 году, в условиях пандемии, количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом, – об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.
Согласно документу, в 2020 году департамент борьбы с транзитом наркотиков министерства внутренних дел Грузии совместно с США изъял в Батуми 40 килограммов героина.
Как пишет «Новости-Грузия», в отчете говорится, что из-за пандемии COVID-19 в Грузии в 2020 году увеличилось внутреннее потребление наркотиков, в частности, речь идет о наркотиках, которые продаются в интернете (dark web) за криптовалюту.
«Грузия находится на главном маршруте незаконного оборота наркотиков, по которому перевозятся опиум, героин и другие химические соединения. 56% продаж приходится на продукцию каннабиса, остальную часть составляют синтетические наркотики и психотропные вещества.
Эти транзакции в основном выполняются с использованием таких сервисов, как Telegram. После нескольких смертей от передозировки наркотиков в январе 2019 года криминальная полиция создала подразделение по борьбе с наркотиками в интернете. В 2020 году подразделение добилось больших успехов в ноябре и декабре, изъяв 70 и 20 килограммов синтетических наркотиков соответственно, а в июле 2020 года — 4380 таблеток MDAM и 964 таблетки суботекса.
В августе 2020 года в рамках следствия по делам, связанным с наркотиками, криминальная полиция Грузии изъяла 50 различных активов (автомобили, недвижимость и наличные деньги), общая стоимость которых превысила 850 тысяч долларов», – сказано в отчете.
В то же время Госдепартамент отмечает, что в 2018 году в Грузии был отменен административный штраф за личное употребление марихуаны, в результате чего «оборот марихуаны увеличился».
«С июля 2019 года по январь 2020 года предотвращено пять случаев масштабной перевозки марихуаны. Всего на коммерческих рейсах из Южной Африки было изъято 80 килограммов марихуаны», – говорится в отчете.
В документе также сказано, что правительство Грузии закрыло свои границы из-за пандемии. В результате отгрузки наркотиков с января 2020 года по август снизились на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
«В целом с января по август 2020 года количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии упало примерно на 32%», – говорится в отчете Госдепартамента.
Freedom house: уровень свободы в Грузии снижается
Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге «Свобода в мире-2021» вновь отнесла Грузию к числу частично свободных стран. Уровень свободы в Грузии оценен в 60 баллов из 100.
На сайте Freedom House указано, что этот показатель снижается уже несколько лет подряд. В докладе 2017 и 2018 годов уровень свободы оценивался в 64 балла, в 2019 году – в 63 балла, в прошлом году – в 61 балл.
В докладе «Свобода в мире-2021» говорится, что в Грузии проводятся конкурентные выборы. Демократическая траектория страны, по словам авторов документа, показала признаки улучшения в 2012–2013 годах, однако в последние годы наблюдается негативная тенденция.
«Олигархическое влияние затрагивает политические процессы в стране, политические решения и медиа-среду, а верховенство закона подрывается политизацией. Гражданские свободы защищаются непоследовательно», – говорится в докладе.
В документе указано, что правящая партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы и обеспечила себе третий срок правления, однако «борьба была омрачена подкупом голосов, случаями насилия и явными ошибками при подсчете результатов, которые спровоцировали бойкот второго тура выборов в ноябре».
«Явка избирателей в этом туре составила 26 процентов, что является самым низким показателем с момента обретения независимости», – указывает Freedom House.
Влиятельная организация пишет, что ограничения на передвижение были введены из-за пандемии коронавируса в Грузии дважды – весной и в ноябре.
«Хотя ограничения были в значительной степени соразмерны угрозе, проправительственные бизнесмены по мере развития пандемии выигрывали тендеры на закупки в сфере общественного здравоохранения», – сказано в документе.
При этом Freedom House вновь признала Грузию страной со свободным интернетом (76 баллов из 100).
COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, уровень выявляемости за сутки – 1,42%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3541. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 360 новых случаев коронавируса. Было проведено 25 349 тестов: PCR-тестов – 10 607, экспресс‐тестов на антиген – 14 742.
Выздоровели еще 119 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 271 739, выздоровевших – 265 805.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,42%, за последние 14 дней – 1,7%, за последнюю неделю – 1,3%.
Der Spiegel: Супруга и дочь предполагаемого убийцы Хангошвили получили фальшивые паспорта для вылета из Москвы
Супруга и дочь россиянина Вадима Красикова-Соколова, которого немецкие власти обвинили в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, использовали фальшивые паспорта для перелета из Москвы в аннексированный Крым. Об этом пишет журнал Der Spiegel по итогам совместного расследования с Bellingcat и The Insider.
По их данным, вскоре после того, как расследователи в конце 2019 года выяснили настоящее имя предполагаемого убийцы, члены его семьи вылетели по поддельным паспортам из Москвы в аннексированный Крым. Два пассажира рейса Москва – Крым летели под другими именами, при этом совпадали даты их рождения, только год рождения в обоих случаях отличался на единицу.
Анализ телефонных биллингов показал, что супруга Красикова выключила телефон 6 декабря в аэропорту Домодедово и включила его 7 декабря в Крыму. В этом перелете, как утверждается, их сопровождал сотрудник ФСБ, который потом "прилетал туда каждый месяц". По телефону своего супруга она часто звонила одному из предполагаемых сотрудников ФСБ, говорится в расследовании.
Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его застрелили днем по пути в мечеть, на виду у прохожих. Напавшего на него мужчину с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова вскоре задержали. Вскоре выяснилось, что паспорт был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался.
Расследователи The Insider и Bellingcat вскоре выяснили возможное настоящее имя мужчины. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков, он перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел". Красиков-Соколов, как считают расследователи, может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 году. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.
Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, эта же формулировка содержится и в обвинительных документах прокуратуры Германии. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года называл Хангошвили "кровавым бандитом" и "организатором взрывов в московском метро", но официально эта информация никогда не озвучивалась следователями.
Федеральная прокуратура Германии в июне 2020 года предъявила официальное обвинение в убийстве Хангошвили гражданину России Вадиму С. (он же Вадим К.). Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении законодательства об обращении с оружием.
Шарль Мишель: «Россия - сторона конфликта, а не посредник»
Во вторник, 2 марта, председатель Европейского Совета Шарль Мишель посетил зону конфликта на востоке Украины. Вместе с президентом Владимиром Зеленским глава Евросовета побывал в Луганской области, в городе Счастье, где в 2020 году был открыт большой пропускной пункт на линии разделения конфликтующих сторон, информирует «Международное французское радио».
Председатель ЕС вновь выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Он назвал «позорной реальностью» продолжение вооруженного противостояния на Европейском континенте в 2021 году. Шарль Мишель считает Россию «стороной конфликта, а не посредником» в его урегулировании. Поэтому, по его словам, санкции, введенные ЕС против России за поддержку сепаратистов, пока останутся в силе.
Глава Европейского Совета завершает турне по странам-участницам программы «Восточное партнерство». До прибытия в Киев, он посетил Молдавию и провёл переговоры в Грузии. В Кишинёве глава Евросовета встретился с президентом Майей Санду и выразил ей полную поддержку в борьбе с коррупцией. Он назвал ЕС «самым надежным партнером Республики Молдова» в проведении реформ. Накануне визита Мишеля, 27 февраля в Кишинев из Румынии были доставлены первые 21 600 доз вакцин от коронавируса.
В Тбилиси Шарль Мишель провёл встречу с президентом Саломе Зурабишвили и выразил ей приверженность ЕС соблюдению принципа территориальной целостности Грузии. Глава Европейского Совета встретился с представителями грузинских партий и призвал их к урегулированию разногласий и возобновлению политического диалога.
- «Восточное партнёрство» — проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной.
- Три из шести государств-участников «Восточного партнёрства» — Украина, Грузия и Молдавия — объявили целью своей внешней политики вступление в Европейский союз и подписали соглашение об ассоциации с ЕС.
Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН
Исправительная колония № 2 (ИК-2) во Владимирской области, где предположительно отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, поставляет нижнее белье для нужд Федеральной службы исполнения наказаний.
Как пишет The Insider со ссылкой на сайт госзакупок, в 2018 году эта колония получила от регионального управления ФСИН контракт на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Из документации на портале госзакупок следует, что ИК-2 в Покрове должна была поставить почти 1600 рубашек по 311 рублей за штуку и четыре тысячи трусов и кальсон по 81 рублю за штуку. На официальном сайте управления ФСИН по Владимирской области есть каталог продукции, которую делают заключённые. Помимо одежды для сотрудников и осуждённых, в нём представлена различная деревянная мебель, обувь и текстильные изделия.
- В начале февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условный срок Навального по уголовному делу "Ив Роше" на реальный и назначил ему 3,5 года колонии. На прошлой неделе Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в следственном изоляторе "Матросская тишина", отправили в колонию. По данным СМИ, политика доставилив колонию № 2 в городе Покров Владимирской области. Во ФСИН это пока не подтверждали. С учётом срока проведённого под домашним арестом и в СИЗО Навальный будет находиться в колонии около двух с половиной лет.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 19 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 11.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12861 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Глава черкесской организации «Хабзэ» приговорен к 3 годам условно
В Кабардино-Балкарии суд приговорил главу черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко к трем годам условного срока с испытательным сроком на один год, сообщает правозащитный центр «Мемориал». Его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков.
Мартин Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года и обвинен в покупке 263 граммов марихуаны. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное дело является местью за его общественную деятельность. На суде Кочесоко также не признал вину.
За несколько недель до задержания активист провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма в России, на котором резко критиковались действия властей. После этого к родственникам Кочесоко приходил некий чиновник с «предложением» снизить гражданскую активность.
Компромиссы и диалог: оппозиция в Грузии отказалась от пикетов
Оппозиция откажется от своих планов по проведению акций протеста только после того, как власти перейдут к настоящему диалогу. Об этом после встречи представителей оппозиции в офисе Лейбористской партии заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. По его словам, пока что после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем от «Грузинской мечты» не последовало никаких конкретных шагов.
Более того, Угулава расценивает сегодняшнее задержание участников пикета возле парламента как проявление агрессии по отношению к протестующим. «У меня сегодня сложилось впечатление, что активисты не успели даже рта открыть, как их стали задерживать. Мне кажется, что это было сделано намеренно, чтобы потом Гарибашвили мог выступить с тирадой из плевков и ругательств. И это очень печально, потому что вчера была совсем другая риторика, и не будем создавать иллюзию, что кого-то можно этим обмануть», - сказал Угулава.
Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что оппозиция не готова к компромиссам с властями в вопросах политзаключенных и досрочных выборов. По ее словам, дальнейшие шаги оппозиции будут зависеть от того, как поведет себя власть.
Одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе заявила, что сегодняшняя риторика премьер-министра Ираклия Гарибашвили усугубляет или, по крайней мере, не способствует ослаблению политического кризиса. Тем не менее, по словам Деканоидзе, оппозиция решила, что больше не будет проводить пикетирований, а акции по-прежнему будут носить мирный характер.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент. А освобождение Ники Мелия зависит от того, выплатят ли члены его семьи или сторонники залог в размере 40 тысяч лари. Как отметил Гарибашвили, власти не могут вмешиваться в исполнение закона.
У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Тбилиси, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.
Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера «Единого национального движения» Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.
Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального
Власти Евросоюза во вторник ввели санкции против четырёх российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования оппозиционного политика Алексея Навального. Он был задержан по прилёте в Москву в январе, а после отправлен в колонию. В тот же день о своих санкциях объявили США.
Сообщение о санкциях ЕС опубликовано в официальном журнале объединения. В тексте не указаны лица, против которых введены ограничения. По данным немецких изданий Bild и Focus, под санкции попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Им будет запрещён въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС, если они существуют, будут заморожены.
Санкции США введены против российских чиновников и компаний, — сообщили представители администрации президента Джо Байдена журналистам в ходе телефонной пресс-конференции. Вашингтон считает, что российские власти имеют отношение к покушению на оппозиционера.
На брифинге было заявлено, что администрация Байдена не намерена добиваться перезагрузки или эскалации отношений между Вашингтоном и Москвой. При этом отмечается, что США планируют вместе с партнёрами "привлекать Россию к ответственности, когда она преступает границы" — в том числе, в ближайшее время администрация планирует ввести новый пакет санкций, отмечает агентство Bloomberg.
- Навальный был задержан по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по уголовному делу 2013 года на реальный по требованию ФСИН.
- В ведомстве заявили, что оппозиционер нарушал условия условного наказания, он это отрицает. ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика до рассмотрения его дела в судах всех инстанций.
Бенур Квирая: «Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит»
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Бенур Квирая прокомментировал скандал с его визитом на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Квирая говорит, что это был частный визит с целью привлечения инвестиций.
Бизнесмен дал интервью Абхазскому телевидению. Его комментарий публикует Telegram-канал АМРА-life.
«Я возглавлял ООО «Скурча», это свободная экономическая зона. Я ездил в Грузию не по поручению президента. Я был (у Аслана Бжания – ред.) 18 февраля и просил, чтобы поехал от него, но он отказался и сказал, что, пока я помощник, посещать Грузию не буду. 19 февраля я сдал удостоверение. Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит, поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей родины. Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране не нищенствовал, а жил хорошо», – заявил Квирая.
Он говорит, что с 1989 года находился в абхазском освободительном движении, участвовал во всех операциях, а после войны делает все, чтобы его родина процветала.
«Всех, кто хотят показать меня в какой-то форме, я приглашаю сюда, чтобы они приехали и объяснили мне, какую риторику они используют в мой адрес, не зная чем я занимаюсь и что делаю. Я хочу спросить у партий, которые подняли шум, у них какая-то программа есть, которая оздоравливала бы нашу экономику, есть у них какая-то социальная программа, которая бы дала возможность нашим женщинам, детям, или мы постоянно будем находиться на дотации у России? Я один кто поехал в Грузию или у нас еще есть граждане, которые являются гражданами Грузии и посещают её? Порядка пяти тысяч человек в прошлом году посещали Грузию, наши больные лечатся там», – говорит он.
По словам Бенура Квирая, он встречался с другом – бизнесменом из России.
«Я ездил туда только по одной цели, для того чтобы в свободной экономической зоне были инвестиции. Сама идеология свободной экономической зоны гласит о том, что здесь должна быть свободная торговля, должен быть мировой торговый центр. Ради этого я воевал, находился в рядах нашей армии, для этого я здесь воспитывали первый спецназ. Я хочу чтобы все люди в Абхазии жили лучше, чем вы живёте сейчас, хочу чтобы в вашем доме был порядок, чтобы ваши дети получали хорошее образование а учителя хорошую зарплату. Я не состою ни в какой партии и не считаю нужным согласовывать свои действия с каким-то партиями или движениями», – отметил Квирая.
Сегодня в абхазской оппозиции заявили, что помощник Аслана Бжания Бенур Квирая 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. В администрации абхазского президента сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжания – 19 февраля он сложил с себя полномочия. «Никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», – отметили в пресс-службе.
Возмущенные визитом Квирая сторонники оппозиции собрались в центре Сухуми, на площади Свободы, а позже перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Лидеры оппозиции провели встречу в законодательном органе, по завершении которой стало известно, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию на специальном совещании.
В абхазском парламенте завтра обсудят «сложившуюся ситуацию»
В Сухуми завершились консультации между представителями оппозиционных политических сил, депутатами парламента и руководителем Администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Алхасом Квициния.
Как пишет «Апсныпресс», представители оппозиционных политических сил Аслан Барциц (партия «Форум народного единства Абхазии»), Виталий Габния (партия «Апсны»), Тимур Гулия (ОО «Аруаа»), Адгур Ардзинба (ОО «Абхазское народное движение») и Тимур Надарая выразили возмущение в связи с информацией о поездке помощника президента по внешнеэкономическим вопросам Бенура Квирая. Сообщалось, что он 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов.
По завершении встречи к собравшимися у здания парламента обратился спикер Валерий Кварчия и сообщил, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию.
«Нас также возмутила информация о поездке и видео, распространенные вчера в социальных сетях. На завтра мы планировали провести расширенное совещание по вопросу незаконной добычи криптовалют, но в связи с сегодняшними событиями, решили обсудить их. Если вы согласны с этим, то мы проведем завтра совещание. Мы не оставим так это дело», – сказал спикер.
Один из активистов оппозиционных политических сил, экс-глава администрации Гальского района Тимур Надарая дополнительно сообщил, что депутаты обсудят и вопрос о запрете любых грузино-абхазских торгово-экономических отношений – «до тех пор, пока Грузия не признает независимость Абхазии».
Надарая также выразил недовольство тем, что информация о назначениях и освобождениях советников и помощников президента либо вообще не публикуется, либо озвучивается не своевременно.
«На встрече в парламенте руководитель президентской администрации Алхас Квициния сообщил нам о том, что президент не может освободить от занимаемой должности Бенура Квирая, так как тот еще 19 февраля сложил с себя полномочия помощника президента. Мы договорись, что впредь на сайте главы государства будет своевременно публиковаться информация о назначениях и освобождениях всех штатных и внештатных советников и помощников», – сказал Надарая.
Президент Армении не подписал указ об отставке главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд после ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил.
По информации пресс-службы Саркисяна, он просит суд проверить конституционность закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", вступившего в силу 15 ноября 2017 года.
2 марта стало известно, что Саркисян решил не подписывать ходатайство Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штабы Оника Гаспаряна. Это уже второе ходатайство главы правительства по вопросу увольнения армейского чиновника. Первое Пашинян направил 25 февраля, но Саркисян вернул его обратно в правительство. "Интерфакс" приводит сообщение армянских СМИ о том, что теперь Оник Гаспарян автоматически лишится полномочий с 4 марта. СМИ ссылаются на местное законодательство о том, что если президент два раза не подписывает указ об освобождении от должности по предложению премьер-министра, то документ вступает в силу автоматически.
На прошлой неделе в Армении резко обострился политический кризис после того, как военные потребовали отставки Никола Пашиняна и его правительства. Ранее по предложению Пашиняна был уволен замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, усомнившийся в слова премьера от неэффективности российских комплексов "Искандер" в ходе боёв в Нагорном Карабахе.
- С ноября в Армении продолжаются протесты сторонников оппозиции с требованием отставки Никола Пашиняна. Его обвиняют в предательстве национальных интересов после заключенного с лидерами Азербайджана и России соглашения о прекращении огня в Карабахе. По этому договору Баку отошли значительные территории самопровозглашенного Нагорного Карабаха. По словам Пашиняна, он действовал по согласованию с военными, и иного выбора у страны не было. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Карабаха, утверждает Пашинян.
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