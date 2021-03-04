Грузия: откат от демократии

Падение уровня свободы во всем мире отмечается уже полтора десятилетия. Об этом говорится в отчете Freedom House. Не отстает от мировых трендов и Грузия. За минувший год, потеряв еще один балл, страна осталась в группе частично свободных. Правда, отчет готов не полностью – информация о положении дел в Абазии и Южной Осетии, которые представлены в документе как «территории», пока минимальна. Но оказавшиеся в свободном доступе цифры говорят о том, что дела у Сухуми и Цхинвали обстоят еще хуже, чем у Тбилиси.

60 баллов из 100 – такую оценку поставили Грузии эксперты влиятельной международной правозащитной организации Freedom House. При этом политические права в стране получили 23 пункта из 40 возможных, с гражданскими свободами положение приблизительно схожее – 37 из 60. При этом в отчете указывается, что надежды на улучшение ситуации по части смены власти и конкурентных выборов, которые появились было с приходом «Грузинской мечты» в 2012 году, не оправдались.

«В Грузии проводятся регулярные и конкурентные выборы. Ее демократическая траектория показала признаки улучшения в период смены власти в 2012-2013 годы, но в последние годы наблюдался откат. Олигархическое влияние сказывается на политических делах, на политических решениях и медиа-среде, а верховенство закона подрывается политизацией. Гражданские свободы защищаются непоследовательно», – отмечается в документе.

В отчете Freedom House также говорится, что сохраняется коррупция в правительстве. По мнению экспертов, эффективному применению антикоррупционных законов и нормативных актов препятствует недостаточная независимость правоохранительных и судебных органов, а успешные дела против высокопоставленных чиновников, которые находятся в хороших отношениях с руководством «Грузинской мечты», остаются редкостью.

При этом государственные контракты на борьбу с пандемией COVID-19 в течение 2020 года, по данным Freedom House, получали бизнесмены, связанные с «Грузинской мечтой». А лидер партии власти, миллиардер Бидзина Иванишвили, упоминается в контексте теневого управления страной:

«Иванишвили, богатый бизнесмен, основавший «Грузинскую мечту» в 2011 году, ушел с поста председателя и премьер-министра партии в 2013 году, но остался основным финансовым спонсором партии и продолжал контролировать ее неформально. Его преемники на посту премьер-министра и председателя партии были близкими доверенными лицами и бывшими сотрудниками».

Оценка Freedom House пришлась не по душе представителями «Грузинской мечты». По мнению председателя парламентского комитета по правам человека Михаила Сарджвелидзе, отчет содержит ряд фактических несоответствий, в том числе касательно прошедших осенью 2020 года выборов и роли Бидзины Иванишвили в современной истории Грузии:

«Я заметил некоторые фактические ошибки и неточности в самом заключении, которые существенно влияют на окончательные оценки, сделанные в отчете. Существует некоторая тенденция к предоставлению информации на основе бездоказательных заявлений оппозиции. Что же касается заявлений об «олигархическом правлении», это также связано с субъективным восприятием. Это вопрос поднимается не в первый раз. Наши оппоненты часто указывают на нее и неверно истолковывают. Если они имеют в виду участие Бидзины Иванишвили в правительственных процессах, имевших место в предыдущий период – он, к слову, был премьер-министром, то это не может быть примером олигархического правления».

Олигархическое правление, разъясняет далее Сарджвелидзе, означает, что олигарх использует власть в своих интересах. Но в данном случае никаких предпосылок к тому, что власть использовалась в коммерческих интересах Иванишвили, просто не существует. «Мы не можем делать выводы из чьего-то субъективного мнения», – заключил депутат.

Что касается свободы СМИ, по данным авторов доклада, медийная среда в Грузии в целом плюралистична, но пристрастна. В частности, как отмечают исследователи, Общественный вещатель Грузии обвиняют в поддержке правительства – несколько сотрудников Аджарского телевидения и радио, государственного регионального вещателя, были уволены после того, как «Грузинская мечта» раскритиковала редакционную политику телеканала, а сотрудники выразили протест по поводу политического вмешательства в их деятельность.

В отчете также говорится, что жители Грузии, как правило, пользуются свободой выражения мнения, в том числе при общении в интернете. Однако в последние годы наблюдатели стали выражать обеспокоенность тем, что различные законы, связанные с безопасностью, уполномочивают государственные органы следить и собирать данные о гражданах. Более того, по данным авторов доклада, в последние годы многие общественные деятели, включая политиков из оппозиции и правящей партии, подвергались запугиванию посредством угроз или публикации тайных видеозаписей интимного характера. Это способствовало созданию атмосферы, сдерживающей свободное выражение мнения в политике.

Свобода собраний в Грузии в целом соблюдается, но полиция иногда реагирует на демонстрации применением чрезмерной силы. Так, в ноябре 2020 года полиция применила водометы у здания ЦИК в Тбилиси для разгона в основном мирных демонстрантов, «протестовавших против явных нарушений на выборах».

В этой связи авторы отчета вспомнили и самый громкий случай применения непропорциональной силы летом 2019 года:

«Водометы, слезоточивый газ и резиновые пули были использованы и ранее, в июне 2019 года, когда протестующие попытались войти в здание парламента после появления в кресле спикера российского депутата. Пострадали сотни людей. Полиция также применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, собравшихся у здания парламента в ноябре того же года после провала избирательной реформы. Отдельно в 2019 году правительство отказалось гарантировать защиту на запланированном митинге прайдов ЛГБТ+ в Тбилиси».

С тех пор, по данным Freedom House, мало что изменилось. Более того, судебная реформа, которая должна была привести систему правосудия в стране к международным стандартам, напротив, демонстрирует продолжающееся вмешательство исполнительной и законодательной власти в работу судов.

По мнению Анны Нацвлишвили, бывшего директора Ассоциации молодых юристов и парламентского секретаря четвертого президента Грузии, отчет Freedom House подтверждает, что демократический процесс в Грузии находится под угрозой:

«В отчете Freedom House открыто говорится, что олигархическое управление и широко распространенная коррупция в верхах мало изменились с 2012 года. В Грузии нет независимой судебной системы, которая бы защищала права граждан и сдерживала произвол исполнительной власти. СМИ поляризованы и находятся под давлением. Сами выборы и предвыборная среда явно негативны и говорят об очень неравных условиях между правящей партией и оппозиционными силами, а также о многих видах нарушений на выборах, которые наблюдаются на практике и о которых активно говорила оппозиция при оценке избирательного процесса».

По мнению Нацвлишвили, отчет Freedom House – еще один серьезный диагноз нынешней ситуации в Грузии и еще одно доказательство того, что стране нужна перезагрузка.

Что касается ситуации в оккупированных регионах Грузии, на сайте Freedom House указано, что соответствующие отчеты появятся отдельно. Когда, не уточняется – использована формулировка: «Настолько скоро, насколько это будет возможно».

Впрочем, на сегодняшний день известно то, что Абхазию эксперты отнесли к частично свободным территориям, в то время как Южную Осетию – к несвободным. Сухуми получил 40 баллов из 100. При этом политические права охарактеризованы как 17 из 40, а гражданские – 23 из 60. Южная Осетия получила всего 10 баллов из 100 возможных. Политические права жителей этой территории оценены как 2 из 40, а гражданские – на уровне 8 из 60.