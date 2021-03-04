«Грузинская мечта» и оппозиция разошлись в ритме танго

Затяжной политический кризис в Грузии вызывает все большую обеспокоенность в обществе. Сегодня входящие в «Платформу Восточноевропейского партнерства Грузии» общественные организации призвали власти освободить лидера «Нацдвижения» Нику Мелия и начать диалог с оппозицией. С этим требованием оппоненты власти вновь устроили автопробег из Тбилиси и собрались у руставcкой тюрьмы, где находится оппозиционер. За Мелия в очередной раз заступился третий президент Михаил Саакашвили. К большей конструктивности призвали оппозицию в ответ представители «Грузинской мечты», и напомнили, что «Танго танцуют двое».

Ритмами латиноамериканского танца оживил серую картину грузинского политического дня, обещавшего стать очередным «Днем сурка» в затяжном кризисе, депутат «Грузинской Мечты» Георгий Хелашвили. Он сообщил журналистам, что в правящей команде ждут, когда оппозиция начнет вести себя конструктивно, а не так, как это было 2 марта в ходе пикетирования парламента, и начнет диалог. А для большей убедительности депутат Хелашвили и вспомнил старую поговорку:

«Для Танго нужны двое. Соответственно, для прогресса нужна конструктивность не только правительства, но и оппозиции».

Журналисты, приняв «танцевальный» образ, задавались вопросами, кто ведет в этом танце, кто как танцует, в связи с чем другому депутату от «Мечты» Шалве Папуашвили пришлось признаться, что он не умеет танцевать, но зато он хорошо поет грузинские народные песни – а в грузинском многоголосии еще глубже заложен принцип сотрудничества.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили к фольклору и танцам проявил полное равнодушие, хотя и он воздержался от привычной жесткой риторики:

«После оккупации вторым главным вызовом для нашего населения являются экономические трудности, безработица, бедность. Наши общие усилия должны быть направлены на решение этих проблем, а не на беспредметные, бессмысленные политические дрязги и противостояние».

О вызовах, перед которыми стоит страна, говорил в своем видеообращении и третий президент Михаил Саакашвили. Призывая оппозицию не отступать, он предрек, что Бидзина Иванишвили, основатель правящей «Грузинской мечты», из-за страха перед западными санкциями очень скоро освободит лидера «Нацдвижения» Нику Мелия из тюрьмы. Не нравится Михаилу Саакашвили и идея с плебисцитом, на которую оппозиция готова пойти в виде компромисса в вопросе о досрочных выборах:

«Ни в коем случае нельзя соглашаться на модель плебисцита, которую навязывает Иванишвили. Он хочет вместе с муниципальными выборами провести плебисцит. Это будет через несколько месяцев, он потратит много денег для массового подкупа. И даже если он проиграет плебисцит, в чем я уверен, у него будет еще несколько месяцев для того, чтобы подкупить, напугать и главное – изгнать из страны сотни тысяч активных избирателей. А за это время страна потеряет еще один год, а мы, друзья, не должны терять ни одного дня, мы находимся в тяжелейшем экономическом положении, большая часть страны голодает. Власть потерпела катастрофу в борьбе с ковидом, мы остались чуть ли не последней страной, куда не ввезена вакцина».

Оппозиционеры тем не менее не отказываются от идеи плебисцита. Элене Хоштария напомнила, что в этих переговорах Михаил Саакашвили больше не принимает решений. Но в оппозиции в одном согласны с экс-президентом – в вопросе освобождения Ники Мелия и других политзаключенных.

В связи с этим представители «Нацдвижения», других партии и активисты сегодня вновь устроили автопробег из Тбилиси до руставской тюрьмы, в которой Ника Мелия находится уже девятый день. Там же один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили призвал власти к диалогу, инициированному председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Удумашвили напомнил о «брюссельском счетчике»:

«Сейчас не время красных линий и окончательных точек. Сейчас время для совместного преодоления политического кризиса. В противном случае, когда вы через десять дней отправитесь в Брюссель, и у вас не будет конкретных результатов, реакция будет острейшей. Это будет явным сигналом для Запада о том, что грузинские власти отказались от западного курса и полностью обернулись к Северу, в сторону России».

Отнестись серьезно к усилиям представителей ЕС и к исполнению своей части ответственности призвали сегодня в своем заявлении объединенные на «Платформе Восточноевропейского партнерства Грузии» общественные организации, говорит один из авторов обращения Лаша Тугуши:

«Должен быть освобожден господин Ника Мелия и должно начаться серьезное обсуждение вопроса досрочных выборов. Нужно продолжить диалог с участием высших должностных лиц ЕС. Кризис невозможно разрешить единичными шагами и краткосрочными договорами. Для этого нужна долгосрочная, демократическая повестка дня. А с такой судебной системой, которая у нас сегодня есть, мы кризис не преодолеем».

Но, несмотря на многочисленные призывы и рекомендации, и «Грузинская мечта», и оппозиция и сегодня не смогли найти точки соприкосновения для начала диалога, как видится из «Мечты», политического танго.