Власти и оппозиция возвращаются к «красным линиям»

Политическое перемирие в Грузии оказалось призрачным. Как только председатель Европейского совета Шарль Мишель покинул Тбилиси, премьер-министр Ираклий Гарибашвили вернулся к привычной жесткой риторике по отношению к оппозиции, а вопрос о досрочных выборах назвал «красной линией», которую «Грузинская мечта» переходить не намерена. Представители оппозиции, устроившие утром пикет у здания парламента, напоминают, что вопрос о досрочных выборах – один из тех шести пунктов рамочного договора, который накануне в качестве домашнего задания оставил на столе переговоров между властью и оппозицией председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Пикет у двух входов в парламент оппозиционеров и активистов в «Грузинской мечте» сочли «деструкцией и саботажем».

«После вчерашней встречи с галстуками и словесной готовности о диалоге, наша оппозиция решила прийти на диалог к парламенту... с сиренами и криками «Россия», – написал сердито с утра на свой странице в Facebook депутат от «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили.

Создать дискомфорт депутатам правящей силы, до освобождения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и назначения досрочных парламентских выборов, и была целю организаторов пикета. На нем нелицеприятные возгласы «о рабстве российскому олигарху Иванишвили и службе российским интересам», наряду с депутатами приходилось слушать и полицейским.

– Ты ведь должен защищать грузин, ты ведь должен меня защищать, а ты, вы, защищайте так Россию, Россию защищайте, люди! – парировал один из активистов с полицейскими, которые указали участникам пикета не занимать проезжую часть улицы. «За неподчинение указания полицейских» семерых активистов задержали в административном порядке. Но это не помешало другим кричать в мегафон:

«Мы хотим как можно скорее избавить Грузию от авторитаризма, диктатуры, северокорейского парламента, закончить с режимом Иванишвили. Прощай, диктатура, прощай!»

А стоящие там же лидеры оппозиции отмечали, что пикет носит мирный характер, не выходит за рамки Конституции, и призывали представителей «Грузинской мечты» поскорее назначить дату очередной встречи для рассмотрения тех шести вопросов, которые накануне усердиями председателя Европейского совета Шарля Мишеля оказались на столе переговоров, за который он же сумел усадить премьер-министра Ираклия Гарибашвили и представителей оппозиции.

Свою версию о том, что обсуждалось на встрече с Шарлем Мишелем, премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал к полудню. Накануне он, назвав встречу конструктивной, пообещал, что рассмотрит вопросы на партийном политсовете и огласит общую позицию. Но с утра, вместо партийного офиса, направился в патриархию, на аудиенцию с Илией Вторым.

В ожидании завершения встречи в патриархии и в поисках ответа на вопрос, зачем премьер-министр встречается с патриархом, пользователям соцсетей долго не пришлось обсуждать шутливые предположения о том, что Ираклий Гарибашвили, возможно, попросит благословения патриарха на досрочные выборы или прощения за радикальное отношение к оппозиции.

Вышедший из патриархии премьер-министр предстал в привычном, «домишелевском» амплуа: вооружившись словами «деструктивный, радикальный, антигосударственный», он, как глава правительства, пообещал защитить от таких действии ГПЦ. Это и оказалось целью его встречи с патриархом.

Что же касается Мелия, продолжил премьер-министр, то, по его словам, позиция власти не меняется. Арест Мелия – это исполнение закона, а до окончательного вердикта оппозиционер может выйти на свободу, если заплатит залог.

«Красной линей» назвал Гарибашвили и вопрос досрочных выборов, переходить которую «Грузинская мечта» не намерена, потому что для этого «нет никаких легитимных оснований». И еще, Гарибашвили посчитал часы «выдержки на конструктивность» – не свои, а оппозиции:

«К сожалению, со стороны оппозиции мы видели абсолютно непоследовательные шаги. После встречи, за какие-то 12 часов мы увидели, как они продолжили деструктивные действия, имею в виду сегодняшнюю попытку пикетировать здание парламента, что абсолютно противоречит государственным интересам. Более того, это антигосударственные и незаконные, деструктивные действия, что не соответствует ни этому формату, ни интересам диалога, который мы начали вчера».

И на которую, подчеркнул Гарибашвили, он пошел, чтобы продемонстрировать готовность «Грузинской мечты» вести конструктивный диалог с оппозицией. В этом спектре, по словам премьер-министра, он вчера на встрече заметил и конструктивную часть, с ней он и рассчитывает достичь договоренности в «предложенном формате».

Что подразумевает этот формат, оппозиционерам еще раз напомнили депутаты «Грузинской мечты» на сегодняшней пленарной сессии – это прекращение бойкота, возвращение к парламентской работе, принятие участия в комиссии по расследованию итогов выборов и реформе избирательной системы.

Крылатыми стали слова депутата Беки Одишария, который, как и другие его однопартийцы, обвинил оппозицию в нарушении договора и напомнил слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ответственность возлагается и на оппозицию. Депутат Одишария решил разъяснить оппонентам и значение слов Мишеля о том, что «пора от фасилитации переходить на медиацию», при этом последнее спутал со словом «медитация», а может, и нет, считая оппозицию неспособной к размышлениям:

«Высокопоставленное лицо ЕС нам очень ясно сказал, что настало время перейти от фасилитации к медиации. Нужно хорошо это понять – они не только будут способствовать диалогу, но и будут интересоваться результатами. Поэтому хочу обратиться к некоторым фальшивым оппозиционерам: «Не переходите от фасилитации к фальсификации, переходите к медитации, к получению результатов». Это будет настоящий ответ нашим европейским партнерам, которые нам четко сказали: не надо ссориться и пора понять, что руки, поднятые друг против друга, наносят удар по нашему общему государству».

В течение целого дня представители власти и оппозиции спорили и обвиняли друг друга в ложных интерпретациях тех шести пунктов, которые накануне обсуждались ими с высокопоставленным гостем из Брюсселя. Шарль Мишель на своих страницах в соцсетях не перечисляет эти пункты, а лишь сообщает о том, что рад началу диалога, и тому, что «все стороны хотят найти политическое решение, несмотря на то, что некоторые вопросы остаются нерешенными». Об этом Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter. Тем не менее, в распоряжении грузинской службы Радио Свобода оказался перечень обсуждаемых вопросов:

Амбициозная реформа избирательной системы

Верховенство закона и реформа судебной системы, в частности, вопросы назначения судьей Верховного суда и выборы в Высший совет юстиции, а также усиление борьбы с коррупцией

Политическое правосудие, в частности, решение вопроса заключенных

Перераспределение сил в парламенте, справедливое распределение ответственностей и ролей в нем, в том числе в комиссии по расследованию (итогов выборов)

Потенциальные досрочные выборы и подготовка к местным выборам

Продолжение фасилитации/медиации и перепроверка прогресса, достигнутого 15 марта на встрече Совета по Ассоциации ЕС-Грузия.

Оппозиция, раскритиковав «Грузинскую мечту» за смену риторики, к концу дня посовещалась и приняла решение отказаться от дальнейших планов пикетирования других госучреждении и видоизменить анонсируемые ранее акции протеста.

Это было решено для того, чтобы не дать правящей силе повода для манипуляций и срыва переговоров, сказала лидер партии «Единая Грузия - Демократическое движение» Нино Бурджанадзе:

«Для нас акции, пикеты и протесты не являются самоцелью. Если за столом переговоров будет достигнуто решение об освобождении политзаключенных и назначении досрочных выборов, это разрядит политический кризис. Сейчас мяч на стороне власти. Оппозиция ждет от нее конкретную дату следующей встречи».

Поведением власти и оппозиции разочарована президент Саломе Зурабишвили. Вечером на своей странице в Facebook она написала, что стороны не смогли полностью осознать то, что на самом деле произошло в президентском дворце Орбелиани. Она благодарит Шарля Мишеля за его усилия, Европу – за такую поддержку Грузии:

«На этом фоне просто удивительны сегодняшние реакции, начиная с вопросов о том, где была президент, заканчивая пикетом (здания парламента) и новыми задержаниями. Неужели мы не понимаем, какого масштаба заявление было сделано вчера, какого уровня поддержка была проявлена, и что это отношение от нас требует принятия ответственности. От нас ждут большей последовательности, конструктивизма, государственного подхода, то есть истинного патриотизма».

Для осознания важности посредничества председателя Европейского совета Шарля Мишеля и достижения консенсуса в вопросе разрешения политического кризиса, у грузинских властей и оппозиции есть две недели. Как сообщил Шарль Мишель перед тем, как покинуть Тбилиси, первых результатов он будет ждать в Брюсселе на заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия уже 15 марта.