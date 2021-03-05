Зеленский вывел Саакашвили из Совета по проблемам градостроительства

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах, а также заявил о приверженности Соединенных Штатов укреплению оборонных возможностей Грузии перед лицом «агрессии со стороны России». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пентагона.

«Оба лидера согласились с тем, что необходимо поддерживать тесное двустороннее сотрудничество в области безопасности между США и Грузией, а в будущем сотрудничество будет основываться на достижениях, достигнутых за последние годы», – говорится в пресс-релизе.

В социальной сети Twitter Ллойд Остин назвал разговор с главой грузинского оборонного ведомства продуктивным.

«Министерство обороны высоко ценит наше стратегическое партнерство и стремится продвигать наши общие цели в области безопасности», – написал Остин.

В Минобороны Грузии сообщили, что глава ведомства поблагодарил своего коллегу за поддержку и подчеркнул приверженность грузинской стороны как двустороннему стратегическому сотрудничеству с США, так и избранному евроатлантическому курсу. Об этом пишет «Новости-Грузия».

«Особое внимание было уделено совместному участию грузинских и американских войск в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Отмечалось, что «мы не только работаем вместе во имя лучшего будущего, но и вместе боремся за мировую безопасность».

Стороны также обсудили совместные программы США и Грузии, в том числе Программу готовности Грузии к обороне (GDRP). Основное внимание уделялось планам долгосрочного сотрудничества в области безопасности, которые четко определяют долгосрочные приоритеты развития Сил обороны Грузии в соответствии со стандартами НАТО.

В конце телефонного разговора министр обороны Грузии поблагодарил министра обороны США и выразил надежду на официальную встречу в ближайшее время», – сказано в сообщении грузинского ведомства.

Джуаншер Бурчуладзе сменил на посту министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, ставшего премьер-министром. Ранее Бурчуладзе был заместителем главы ведомства.