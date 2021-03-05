На эргнетской встрече был поднят вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе

В Эргнети завершилась встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. На встрече центральные власти Грузии подняли вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе и других граждан Грузии, незаконно задержанных властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает Общественный вещатель.

Конкретная дата освобождения Зазы Гахеладзе не называется. Переговоры по этому поводу будут продолжены. Центральные власти Грузии надеются, что это произойдет в ближайшее время.

На встрече также обсуждались гуманитарные темы, которые в период пандемии являются особенно острой проблемой для населения, проживающего на югоосетинской территории.

«Мы обсудили все инциденты в оккупированном регионе и на близлежащей территории. В этом контексте мы обсудили процесс незаконной бордеризации. Также состоялась дискуссия на тему Чорчаны. Наша позиция неизменна. Это стандартный полицейский пост и его цель - создание безопасной обстановки.

Поднимался также вопрос о незаконных учениях. Во время встречи был слышен звук взрывов. Это негативное и разрушительное событие, которое подвергает население постоянному стрессу. Позиция центральных властей по таким событиям крайне негативна. Мы нетерпимы к незаконным учениям. Позиция, которую мы услышали, не была рациональной.

Что касается гуманитарных проблем, наша позиция - открыть и восстановить свободное передвижение с полным соблюдением коронавирусных регуляций», - заявил заместитель главы аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.