БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR/OSCE) опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября 2020 года.

Согласно предварительным выводам Международной наблюдательной миссии за выборами в Грузии от 1 ноября, «парламентские выборы 31 октября были проведены в конкурентной среде и, в целом, с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении на избирателей и в размытости границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».

Также выборы прошли в условиях значительно изменившейся правовой базы, которая создавала прочную основу для проведения демократических выборов, однако в докладе говорится, что «необходимы дополнительные шаги для устранения имеющихся недостатков».

«Разнообразная и плюралистическая медиа была крайне поляризованной, аналитическая журналистика и дискуссия, проистекающая из политики, была менее заметна, что мешало избирателям сделать полностью информированный выбор. На том малом количестве избирательных участков, которые мы посетили, процедуры в основном соблюдались. Однако концентрация на местах большого числа групп наблюдателей, аффилированных с партиями, которые время от времени вмешивались в процесс, привела к многолюдности на избирательных участках», - говорится в документе.

В отчете отмечается, что парламентские выборы 31 октября в Грузии прошли по новой избирательной системе. В частности, 120 членов парламента избираются по пропорциональной системе и 30 депутатов по одномандатным округам по мажоритарной системе.

«Снижение избирательного порога до 1% повысило конкурентоспособность избирательной среды появлением на политической сцене множества новых партий. Вопреки хорошо зарекомендовавшей себя международной практике, новые 30 одномандатных мажоритарных округов были сформированы исключительно на основе политического процесса, хотя и на основе консенсуса. Границы, определенные для мажоритарных округов, привели к неравномерному распределению избирателей по округам, что противоречит принципу равноправного избирательного права», - говорится в документе.