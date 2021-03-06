Грузия подписала контракты на поставку еще 200 тысяч доз вакцин от COVID-19

За пределами международного механизма COVAX у двух разных компаний-производителей Грузия напрямую забронировала 700 тысяч доз вакцин от коронавируса, которые должны быть одобрены регуляторами в марте-апреле 2021 года. Об этом глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила в интервью грузинской службе Радио Свобода.

«Мы ведем переговоры со всеми производителями вакцины, которые сегодня уже признаны со стороны строгого регулятора или же Всемирной организацией здравоохранения. Это означает, что мы продолжаем прямые переговоры с Pfizer и AstraZeneca и, кроме того, мы точно знаем, какие вакцины в ближайшее время будут признаны как строгими регулирующими организациями, так и ВОЗ.

Это означает, что, конечно же, доступ к ним появится и у нас – как по платформе COVAX, так и в свободной продаже, и мы уже ведем переговоры с этими производителями по определенным дозам…

От одного производителя заказали 1 миллион доз. Также мы ведем переговоры с двумя оставшимися производителями по 100 тысячам доз и дополнительным 500 тысячам доз. То есть за пределами платформы COVAX дополнительно у нас забронированы 700 тысяч доз вакцины. Я ограничусь намеками. Это вакцины, которые ожидают регистрации и признания ВОЗ в марте-апреле. Контракты на 200 тысяч доз от двух разных производителей у нас уже есть», - сообщила Тикарадзе.