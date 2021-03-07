«Грузинская мечта»: Это грубая фабрикация незаконных записей, сделанная в период правления ЕНД

«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» распространила заявление в связи с тайными записями, которые транслировались накануне, 6 марта, в эфире телеканала «Пирвели».

«Вчера в эфире одного из партийных телеканалов общественность увидела и услышала грубую фальсификацию незаконных записей 2010-2011 годов. Опубликованные сфальсифицированные разговоры состоят из слов и фраз, взятых из десятков записей, по крайней мере, за несколько месяцев. Это грубая фабрикация незаконных записей, сделанная Департаментом конституционной безопасности в период правления «Единого национального движения» (до того, как Бидзина Иванишвили пошел в политику), между двумя частными лицами: с одной стороны - президентом благотворительного фонда «Карту» Ираклием Гарибашвили, а с другой - несовершеннолетним Берой Иванишвили.

Однако они не постеснялись опубликовать даже такую запись. Таким проявлением отчаяния они еще больше уничтожают себя, потому что в цивилизованном мире использование подобных методов советского КГБ абсолютно аморально и неприемлемо. Незаконное прослушивание, хранение, монтаж-фабрикация и использование записей, насилие, убийство и т.д. - это почерк «Национального движения». Что касается «Грузинской мечты» и ее лидеров - то они не прибегали к подобным методам ни до, ни после прихода в политику.

Как видно, сфабрикованная запись была заготовлена давно, скрупулезно смонтирована и ожидала своего часа. Два дня назад ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало крайне позитивную оценку парламентских выборов 2020 года. При этом президент Европейского совета Шарль Мишель взял на себя роль посредника, что, естественно, должно было стать гарантией деэскалации процесса и продолжения переговоров в конструктивном режиме.

Похоже, что именно эти факторы и цель срыва переговоров привели к публикации фальшивых записей. Радикальная оппозиция хочет использовать эти записи как предлог для отказа от переговоров, и мы видим их новую кампанию, бесперспективную по одной простой причине - она основана на лжи.

Несмотря на эти действия, «Грузинская мечта» никогда не откажется от своих конструктивных и государственных позиций. Поэтому мы готовы продолжить диалог, к которому также призывают наши международные партнеры», - говорится в заявлении.