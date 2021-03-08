COVID-19 в Грузии: 147 новых случаев, 15 пациентов скончались

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3591. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.

За сутки в стране выявили 147 новых случаев коронавируса. Было проведено 7823 теста: PCR-тестов – 4210, экспресс‐тестов на антиген – 3613.

Выздоровели еще 193 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 272 998, выздоровевших – 266 886.

По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,88%, за последние 14 дней – 1,54%, за последнюю неделю – 1,67%.

С сегодняшнего дня в Грузии отменены еще несколько ограничений, введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, на горнолыжных курортах заработали канатные дороги; объектам питания в масштабах Грузии разрешено обслуживать гостей в помещениях (кроме субботы-воскресенья); торговые центры и вещевые рынки будут работать не только в будни, но и по выходным.