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Абхазская СГБ: Задержанные граждане планировали принять участие в попытке госпереворота
В Службе госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
«4 марта 2021 года гражданин РА Авидзба Ахрик Русланович 1986 года рождения был приглашен в СГБ РА для проведения с ним разъяснительной беседы о дальнейшем недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан. Авидзба А.Р. отверг предложение правоохранительных структур.
В этот же день, при реализации оперативной информации сотрудниками СГБ и МВД РА по месту жительства Авидзба А.Р., были обнаружены и изъяты – ручные пулеметы, автоматы, пистолеты, и боеприпасы к ним в большом количестве, ручные противотанковые гранатометы и средства специальной связи.
Гражданин Авидзба А.Р. задержан и водворен в СИЗО СГБ РА, также задержаны пятеро иностранных граждан, преимущественно граждан Украины. По имеющейся в СГБ РА оперативной информации, задержанные граждане, планировали принять участие в попытке государственного переворота», - говорится в заявлении СГБ.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц. Бывший помощник абхазского президента Аслана Бжания, герой «ДНР» Ахра Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
- Сторона гособвинения просила заключить Авидзба под стражу на два месяца, аргументируя свою просьбу тем, что задержанный отказывается сотрудничать со следствием, а также тем, что, находясь на свободе, он может препятствовать ходу следствия. Интересы Авидзба в суде защищала адвокат Инга Габилая.
Другие новости дня
«Лело» требует начать расследование по поводу аудиозаписи, обнародованной ТВ «Пирвели»
Представители оппозиционной партии «Лело» требуют начать расследование по поводу аудиозаписи, обнародованной оппозиционной телекомпанией «Пирвели» с участием, предположительно, Беры Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Соответствующее заявление представители партии «Лело» сегодня, 8 марта, представили в Генеральную прокуратуру. Один из лидеров партии Каха Кожоридзе заявляет, что прокуратура обязана расследовать эти аудиозаписи, так как они содержат признаки возможного уголовного преступления.
«Члены и юристы «Лело» пришли сюда, чтобы напомнить прокуратуре об их обязанностях. В Уголовно-процессуальном кодексе Грузии прямо написано, что распространение через СМИ информации, содержащей признаки преступления, налагает на прокуратуру обязанность начать расследование», - напомнил Кожоридзе.
Аудиозаписи компрометируют не только 27-летнего Беру Иванишвили, но и нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, так как в беседе Бера требует у начальника службы госохраны Анзора Чубинишвили «наказать» пользователей социальных сетей, в том числе 15-летнего школьника, из-за негативных отзывов в Фейсбуке по поводу музыкального творчества сына миллиардера. В разговорах также фигурирует нынешний глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Накануне правящая партия «Грузинская мечта» распространила заявление, в котором назвала аудиозаписи «грубой фабрикацией незаконных записей 2010-2011 годов». В партии утверждают, что обнародованная запись состоит из отдельных слов и выражений, вырезанных из разговоров, которые записывались на протяжении нескольких месяцев, причем это происходило еще до прихода Бидзины Иванишвили в политику.
В правящей партии подчеркивают, что на момент записи действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили занимал должность президента принадлежащего Иванишвили благотворительного фонда «Карту», а Бера Иванишвили был несовершеннолетним.
Позиция прокуратуры по этому вопросу пока неизвестна. Вместе с тем в правящей партии считают, что расследование начинать не следует.
В Тбилиси прошел «Марш родителей» против насилия в отношении подростков
Несмотря на плохую погоду - ветер и мокрый снег - тысячи жителей Грузии вышли сегодня, 8 марта, на акцию протеста «Марш родителей». Сегодняшний марш прошел под лозунгом «Ради твоего ребенка, ради наших детей, ради девочек».
Шествие в десяти городах страны началось к 17 часам. В Тбилиси участники акци прошли от площади Республики по проспекту Руставели к зданию правительственной канцелярии.
В акции приняли участие представители гражданского сектора, политики, актеры, журналисты, писатели и рядовые граждане. Они требуют «изменить систему» и адекватно реагировать на факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.
Митинг был спланирован как часть 100-дневной кампании под названием #ninisgamo - «из-за Нини». Неправительственная организация «Женское движение» посвятила кампанию 14-летней Нини - покончившей с собой школьнице из Аджарии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Девятиклассница, рассказавшая семье о том, что против нее было совершено сексуальное преступление, стала жертвой домашнего насилия. Девочка почти полгода оставалась в тяжелейшем эмоциональном состоянии, надеясь, что начатое полицейское расследование докажет ее правоту.
«Когда сотрудники МВД задерживают только тех, в чьих делах прослеживается политический или личный интерес, это синдром безнаказанности. Случай в Аджарии еще раз показал нам, что полиция не задержала потенциального насильника, до тех пор, пока девочка не покончила с собой, или, может, ее убили, это еще нужно выяснить. К ответственности нужно привлечь всех виновных, в том числе сотрудников МВД и прокуратуры», - заявил журналистам на акции представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.
Участники «Марша родителей» выдвинули пять основных требований:
- внести изменения в статью УК Грузии об изнасиловании, с тем, чтобы закон учитывал такой аспект, как согласие жертвы;
- создать в прокуратуре специализированный отдел для эффективного расследования случаев сексуального насилия;
- сделать половое воспитание частью системы образования, чтобы дети могли идентифицировать и впоследствии защитить себя от сексуального насилия;
- увеличить количество психологов и социальных работников;
- привлечь к ответственности прокурора, который более двух месяцев расследовал дело девочки-подростка из Аджарии, заявившей об изнасиловании;
Инцидент в Чкондидской епархии: пострадали журналисты
До 10-ти человек, в том числе журналисты, пострадали в результате инцидента в резиденции Чкондидской епархии на западе Грузии. В результате обрушения перил балкона, находившиеся на нем люди упали с высоты второго этажа. Пострадавших уже перевезли в больницу. Их жизням ничего не угрожает.
Инциденту предшествовало противостояние священнослужителей и прихожан. Возглавивший епархию митрополит Стефане запретил участвовать в богослужениях двум священникам, чем вызвал недовольство паствы. Оба отстраненных от богослужений являются сторонниками опального Петре Цаава - бывшего митрополита Чкондидского. Собравшиеся в Мартвили граждане пытались войти в помещение, где митрополит проводил встречу с духовенством.
- Петре Цаава в конце 2019 года обвинил Католикос-Патриарха Грузии в содомском грехе и потребовал расследования этого вопроса Синодом. Закончилось все отставкой мятежного митрополита.
Жоан Лапорта стал президентом футбольного клуба «Барселона»
Победителем выборов футбольного клуба "Барселона" стал Жоан Лапорта. Он набрал более половины голосов, опередив основных конкурентов – Виктора Фонта и Тони Фрейшу.
Жоан Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. За это время команда четыре раза выигрывала чемпионат Испании и дважды завоёвывала кубок Лиги чемпионов.
После своего избрания в воскресенье, 7 марта, Лапорта пообещал сделать всё, чтобы аргентинский форвард Лионель Месси остался в клубе. Его контракт истекает летом.
Предшественник Лапорты – Хосеп Бартомеу – ушёл в отставку в октябре прошлого года. В начале марта Бартомеу обвинили в коррупции и махинациях в соцсетях. В главном офисе "Барселоны" прошли обыски. Скандал вокруг клуба разгорелся в феврале 2020 года. Тогда журналисты выяснили, что ряд аккаунтов, критикующих Бартомеу и игроков, принадлежат нанятой клубом компании. СМИ писали, что "Барселона" тратила на это около миллиона евро в год и переводила сумму небольшими платежами, чтобы их сложнее было обнаружить.
Элене Хоштария основала новое политическое движение «Время пришло»
Оппозиционный политик Элене Хоштария основала новое политическое движение под названием «Дроа» (Время пришло).
Как пишет «Новости-Грузия», накануне Хоштария распространила в социальной сети Facebook видеообращение, в котором рассказала об основной цели нового движения – это борьба с коррупцией и несправедливостью в стране. Презентация нового движение намечена на конец марта.
«Пришло время показать властям, что мы видим все, что происходит, и что мы не будем с этим мириться. Я будут разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, фальсификаторов, воров, членов клана, непотизм… Я разоблачу всякую несправедливость и не смирюсь с ней. Вы можете защитить ваши права, защитить от несправедливости свою семью, жителей вашего села, города, района. Вы не будете одиноки. Мы поддержим всех, кто борется с несправедливостью», – заявила Хоштария.
В конце декабря 2020 года Хоштария вышла из парламентской партии «Европейская Грузия». Стало известно о ее планах создания новой политической платформы.
Элене Хоштария 40 лет, она представитель нового поколения в грузинской политике. При том, что она является выпускницей МГИМО, Хоштария принадлежит к числу тех грузинских политиков, которые занимают жесткую политику в отношении России. В июне 2019 года Хоштария была в числе группы оппозиционных депутатов, которые явились в зал заседаний парламента и сорвали заседание Православной парламентской ассамблеи из-за того, что кресло спикера парламента занимал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
Впоследствии Хоштария посещала заседания парламента со свистком и в футболке с надписью «Стыдно», выражая протест против выдвижения «Грузинской мечтой» Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.
В парламент прошлого созыва Хоштария попала по спискам партии «Единое национальное движение», но после раскола в бывшей правящей партии примкнула к тем соратникам Саакашвили, которые решили отделиться и образовали партию «Европейская Грузия». Три года назад Хоштария баллотировалась на выборах мэра Тбилиси, но заняла лишь четвертое место.
СМИ: лишь Грузия разрешила привитым израильтянам не отбывать карантин
На данный момент только Грузия признает так называемый «зеленый паспорт» и разрешает свободный въезд гражданам Израиля, – пишет израильский Девятый канал со ссылкой на портал Ynet.
Ранее лидеры Израиля, Греции и Кипра заявляли о готовности подписать соглашение, согласно которому привитые от коронавируса граждане этих стран смогут пересекать границы без отбытия карантина или предоставления справок об отрицательном тесте на «ковид».
Дипломатические источники сообщает, что Афины и Никосия пока не пошли далее заявлений о подписании соглашений с Израилем.
«Причиной тому стала жесткая реакция Евросоюза на попытки отдельных стран разрешить не проходить карантин (или не предоставлять документ об отрицательном тесте на коронавирус) гражданам государств, не входящих в ЕС. Более всего против этого возражают в Берлине, усматривая в таком развитии событий две возможные проблемы. Во-первых, будут поставлены в неравное положение вакцинированные и те, кто по какой-то причине не вакцинировался, возникнут трудности в деле восстановления внутреннего туризма в ЕС. Кроме того, власти Германии опасаются роста заболеваемости «ковидом» в ЕС вследствие полного открытия границ для вакцинированных граждан других государств», – говорится в статье.
СМИ отмечают, что даже провозглашенная властями Израиля политика «открытых небес» вряд ли сумеет изменить настроение в Афинах и Никосии по поводу приема вакцинированных граждан еврейского государства.
Как полагают многие эксперты, немалое количество израильтян прошли вакцинацию, будучи уверенными, что это откроет им путь к свободному внешнему туризму.
С 1 февраля Грузию могут посещать иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации любой ковид-вакциной. Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что в марте израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines выполнит три первых чартерных туристических рейса по направлению Тель-Авив–Батуми–Тель-Авив. Они должны состояться 19, 22 и 26 марта.
- На сегодняшний день почти 5 миллионов израильтян (более половины населения страны) прошли первый этап вакцинации, более 3,7 млн после двух прививок получили «зеленый паспорт».
Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS. Это первое выступление на телевидении герцога и герцогини Сассекских после их отказа от королевских обязанностей.
В интервью Меган рассказала, что её свадьба состоялась за три дня до официальной церемонии 19 мая 2018 года. Частную церемонию провёл архиепископ Кентерберийский. Семьи пары не присутствовали.
По словам герцогини, после свадьбы королевская семья заставляла её воздерживаться от публичных выступлений. Меган подчеркнула, что представители королевской семьи готовы были солгать, чтобы защитить своих членов, но говорили ничего для того, чтобы защитить принца и его супругу. Меган при этом отметила, что её приняли в королевскую семью, а королева Елизавета II всегда замечательно к ней относилась.
Меган призналась, что до решения отказаться от королевских обязанностей у неё были мысли о суициде. Ей было стыдно рассказать об этом мужу, но она сделала это.
Герцогиня Сассекская отметила, что во время её беременности некоторые члены королевской семьи интересовались, насколько тёмной будет кожа ребёнка. Меган не стала называть их имена и отметила, что ей об этом рассказал супруг. Принц Гарри не стал раскрывать подробности и отметил, что услышанное его шокировало.
По словам Меган, ей также сообщили, что первенцу не будет положен титул принца и поэтому он не получит охрану. "У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи", — рассказала герцогиня. Она сообщила, что после разговора у неё возникли опасения в безопасности ребёнка.
Принц Гарри также рассказал, что королевская семья не осудила публикации в британских таблоидах, в которых обсуждалась расовая принадлежность его супруги. Герцог напомнил, что против материалов в СМИ выступили более 70 членов парламента. Гарри сравнил внимание прессы к его супруги с пристальным вниманием британских таблоидов к его матери принцессе Диане.
Принц в интервью сообщил, что после решения пары отказаться от королевских обязанностей его отец принц Чарльз перестал отвечать на его телефонные звонки. Сейчас отец и сын возобновили общение, но, по словам герцога, им есть над чем работать в отношениях.
- В январе прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий и прав на британский престол. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого пара переехала в США. В течение года герцог и герцогиня имели право изменить своё решение, но не стали делать этого.
- Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это второй брак Маркл. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Через год в семье родился первенец. Недавно пара сообщила, что ждёт второго ребёнка. В интервью Опри Уинфри герцог сказал, что это будет девочка.
- Незадолго до выхода интервью пары на CBS в британской прессе появились публикации о том, что у Меган Маркл были конфликты с подчинёнными в королевской семье. Герцогиню обвинили в издевательствах. Представители Гарри и Меган обвинения отвергли и связали их с выходом интервью.
- Британская газета The Times со ссылкой на источники писала, что Букингемский дворец называет интервью пары "объявлением войны" королевской семье. По данным журналистов, королева Елизавета II не планирует смотреть интервью, чтобы показать, что она и её окружение сосредоточены на более серьёзных проблемах.
Тбилиси лидирует в рейтинге лучших направлений для вакцинированных туристов
Портал European Best Destinations (Лучшие туристические направления Европы) публикует рейтинг городов, куда могут направиться вакцинированные туристы.
Первое место в этом рейтинге (Best Destination for vaccinated travelers 2021) занимает столица Грузии. Помимо Тбилиси в рейтинг вошли такие туристические направления, как: Копенгаген, Кефалиния, Севилья, Афины, Стокгольм, Канарские острова, Мадейра и другие.
Организация также публикует рейтинг безопасных направлений для путешествий на 2021 год (Coronavirus – Safest Destinations to Visit in 2021), в котором также указана грузинская столица.
«Если вы ищете культуру, природу, здоровье, гастрономическое разнообразие или просто популярное городское туристическое направление для шоппинга, Тбилиси – столица Грузии идеально подходит для отпуска 2021 года. Почему вам стоит открыть для себя Тбилиси в 2021 году? Как никогда, теперь мы знаем, что нужно радоваться жизни и откладывать незабываемые поездки нельзя. Грузия, и особенно Тбилиси, традиционна и современна, космополитична, многонациональна, поистине уникальна и аутентична. Грузия очень быстро и позитивно, с эффективными и инновационными подходами, ответила на кризис в области здравоохранения. Как только количество случаев COVID-19 уменьшилось, и вакцина стала доступной, страна открыла свои границы для вакцинированных путешественников без требования карантина и дополнительного тестирования», – говорится на официальной странице EBD.
С 1 февраля Грузию могут посещать иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Армения опровергает информацию о скоплении Азербайджаном тяжелой техники на северном участке границы
Министерство обороны Армении опровергло информацию о скоплении «тяжелой турецко-азербайджанской техники» на приграничном участке Иджевана и Шамшадина. Ранее подобные сообщения появились в соцсетях и Telegram-каналах.
«В соцсетях и различных СМИ продолжаются дезинформации о напряженности на границах Армении выстрелах, большом скоплении ВС противника. В частности, распространяются сведения о том, что якобы «на участках фронта близ Иджевана и Шамшадина скопилась тяжелая турецко-азербайджанская техника, в третьем армейском корпусе Тавуша объявлена тревога». Подобная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Армении настоятельно рекомендуют воздерживаться от распространения очевидной дезинформации.
Ранее Минобороны Армении также опровергло информацию о том, что в селах Тавуша миротворцы и азербайджанцы проводят замеры вдоль границы.
«Распространенная в социальных сетях и различных СМИ информация о том, что на территории нескольких сел Тавушской области «уже два дня около 500 российских миротворцев иазербайджанцы проводят замеры вдоль границы», абсолютно вымышленная и не соответствует действительности. Еще раз призываем вас воздерживаться от распространения непроверенной, а тем более ложной информации», –говорится в заявлении Минобороны Армении.
Отметим, что бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что «азербайджанские военные-«миротворцы» проводят замеры в общине Азатамут Тавушской области, недалеко от бывшего села Бархударлы».
COVID-19 в Грузии: 147 новых случаев, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3591. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 147 новых случаев коронавируса. Было проведено 7823 теста: PCR-тестов – 4210, экспресс‐тестов на антиген – 3613.
Выздоровели еще 193 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 272 998, выздоровевших – 266 886.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,88%, за последние 14 дней – 1,54%, за последнюю неделю – 1,67%.
С сегодняшнего дня в Грузии отменены еще несколько ограничений, введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, на горнолыжных курортах заработали канатные дороги; объектам питания в масштабах Грузии разрешено обслуживать гостей в помещениях (кроме субботы-воскресенья); торговые центры и вещевые рынки будут работать не только в будни, но и по выходным.
Васил Маглаперидзе покидает партийный пост в «Грузинской мечте»
Васил Маглаперидзе покидает пост заместителя председателя правящей партии «Грузинская мечта». Об этом он написал в социальной сети Facebook. Маглаперидзе говорит, что покидает политическую должность по состоянию здоровья.
«Все же, в любом случае, чтобы не появлялись какие-то глупые версии, я ухожу с политической должности по состоянию здоровья. Некоторое время я не смогу вести активную деятельность. Но мои вкусы и взгляды не меняются. Если возникнет необходимость, чтобы пропуски посчитались по уважительной причине, я представлю и справку!», – написал он.
Васил Маглаперидзе покинул пост гендиректора Общественного вещателя Грузии в августе прошлого года. Он был утвержден заместителем председателя партии «Грузинская мечта» 16 января текущего года.
Ранее он был депутатом парламента Грузии (1999-2005), губернатором региона Мцхета-Мтианети (2005-2008), заместителем директора «Девятого канала» (2012), работал на канале GDS, принадлежащем семье миллиардера Бидзины Иванишвили (2014-2016).
Один из охранников Ахры Авидзба будет отпущен, четверо арестованы на месяц
Сухумский городской суд принял решение об аресте на срок до 5 апреля четверых из пяти охранников экс-помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия Ахры Авидзба, который ранее также был взят под стражу на месяц за незаконное хранение оружия. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении задержанных, суд принял решение об аресте до 5 апреля Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Станислава Культы и Андрея Локтионова. Владимир Щербаков будет отпущен 9 марта», – рассказал сотрудник суда.
Все они являются жителями Донецка – за исключением Гуатижева, который является жителем Кабардино-Балкарии. О причине освобождения Щербакова не сообщается.
«Эхо Кавказа» уже писало, что суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля в отношении Авидзба, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору». Адвокат обвиняемого Инга Габилая заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде в течение трех дней. Кроме того, адвокат сказала, что будет просить Службу госбезопасности, чтобы ее подзащитному, который намерен продолжать голодовку, предоставили медицинскую помощь. Сам Авидзба также не согласен с решением об его аресте.
Авидзба и пятеро сотрудников его охраны были задержаны 4 марта вечером. По данным МВД, при проведении оперативно-разыскных мероприятий в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Авидзба сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой арсенал оружия.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Ахра Авидзба заключен под стражу сроком на один месяц
Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц. Об этом сообщает «Апсныпресс».
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия, герой «ДНР» Ахра Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Сторона гособвинения просила заключить Авидзба под стражу на два месяца, аргументируя свою просьбу тем, что задержанный отказывается сотрудничать со следствием, а также тем что находясь на свободе он может препятствовать ходу следствия. Интересы Авидзба в суде защищала адвокат Инга Габилая.
Как сообщалось 5 марта на сайте абхазского МВД, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича, 1986 года рождения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, специальное снаряжение и радиопередающие устройства.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Глава МИД Китая рассказал о внешней политике, в которой нет места уступкам
Министр иностранных дел Китая Ван И на своей ежегодной пресс-конференции в воскресенье, 7 марта, продемонстрировал возросшую решимость китайского руководства отстаивать свои интересы, не поддаваясь на давление извне.
Министр выступал со своим посланием в течение 1 часа 40 минут. Французская газета "Монд" отмечает, что Пекин "не готов идти ни на какие уступки ни по какому вопросу". Это относится к Синьцзяну, Гонконгу и Тайваню, к свободе мореплавания в Южно-Китайском море, к территориальным разногласиям с Японией и пограничному конфликту с Индией.
Журналисты обратили внимание на слова главы МИД Китая о роли коммунистической партии. По словам Ван И, эта роль является "основополагающей". 100-летие компартии Китая, которое будет отмечаться в 2021 году, министр назвал лишь "преамбулой к великому делу, которое предстоит осуществлять в ближайшее тысячелетие".
В Пекине считают, что государства, критикующие Китай, действуют недобросовестно. Например, Индия, по словам Ван И, использует "односторонние провокации", которые не могут служить решению территориального спора. Пекин также предостерегает Японию от применения вооружённой силы в отношениях с Китаем. Глава МИД Китая призвал Японию воспринимать Китай объективно и разумно и не допускать ошибочных действий, отмечает "Монд".
Агентство "Интерфакс" обратило внимание на ту часть выступления министра, которая касается отношений с Россией. "Китай и России всегда были опорой мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул Ван И. "Чем более неустойчив и беспокоен мир - тем более решительным будет сотрудничество Китая и России. Это не только опыт истории, но и требования времени", подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И. Он выступил на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Скандал вокруг сына Иванишвили – НПО требуют разъяснений премьера Грузии
15 авторитетных неправительственных организаций призвали премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили незамедлительно сделать разъяснения по поводу скандальных аудиозаписей, распространенных телекомпанией «Пирвели», и дать четкие ответы на вопросы относительно их подлинности.
Публикация аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили - 27-летнего сына основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, вызвали громкий скандал. Оппозиция требует расследования вероятных преступных фактов, упомянутых в сюжете «Пирвели». Оппоненты властей считают, что Гарибашвили должен уйти в отставку.
Как указывают НПО, запись свидетельствует о том, что молодые люди, в том числе несовершеннолетние, подвергались преследованиям и угрозам из-за своих взглядов, выраженных в социальных сетях.
«Мы не знаем, достоверна ли опубликованная запись, однако здесь содержатся признаки нескольких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Грузии… Одним из предполагаемых участников распространенной записи является действующий премьер-министр, который несет не только юридическую, но и политическую ответственность. Если запись подлинная, обязательно должен быть поднят вопрос о его политической ответственности. В то же время невообразимо, чтобы действия, предпринятые правоохранительными органами, заслужили общественное доверие, пока лица, фигурирующие в записи и способные повлиять на процесс расследования, остаются у власти. На этом этапе критически важно немедленно ответить на вопросы о подлинности записи», - говорится в совместном заявлении НПО.
Авторы обращения призывают парламент Грузии потребовать разъяснений от премьера, используя существующие инструменты, предоставленные конституцией Грузии и регламентом. По мнению НПО, записи должны стать предметом обсуждения в законодательном органе. Также неправительственный сектор призывает правоохранительные органы принять соответствующие экспертные и другие следственные меры для проверки подлинности записи, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Под обращением подписались: «Институт развития свободы информации» (IDFI); Transparency International – Georgia (TI); Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ); Грузинская демократическая инициатива (GDI); «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED); «Общество и банки»; «Зеленая альтернатива»; Атлантический совет Грузии; «Мировой опыт для Грузии» (WEG); Центр «Эмпатия»; Фонд «Открытое общество Грузии» (OSGF); «Грузинский медиаклуб»; «Альянс вещателей»; Ассоциация региональной медиа Грузии (GRMA); «Ассоциация реформ Грузии» (GRASS); Центр исследования экономической политики (EPRC).
Швейцарцы проголосовали против одежды, скрывающей лицо
Большинство избирателей в Швейцарии высказались за запрет ношения одежды и головных уборов, которые скрывают лицо. По предварительным подсчетам телерадиокорпорации SFR и издания Tagesanzeiger, 52 процента жителей страны не хотят видеть на улицах своих городов закрытые лица.
За запрет проголосовало большинство из 26 кантонов Швейцарской конфедерации. Вероятность изменения результатов референдума после окончательного подсчета голосов возможна, скорее всего, лишь «теоретически», считают социологи из агентства gfs.bern.
Инициатива о запрете на бурку принадлежит депутатам правого крыла национал-консервативной Народной партии Швейцарии. Исключением станут лишь массовые религиозные мероприятия.
После утверждения итогов референдума предписание о видах одежды в общественных местах появится в конституции Швейцарской Конфедерации. «Новая газета» обращает внимание на то, что законы Швейцарии уже запрещают принуждать женщин скрывать лицо.
По состоянию на 2018 год доля мусульман среди всех жителей Швейцарии составляла около 450 тысяч, или 5,3 процента.
Аслан Бжания по возвращении из России провел совещание с руководством кабмина
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания по возвращении из России, где проходил медицинское обследование, провел совещание с руководством кабинета министров.
Врио премьер-министра Владимир Делба доложил о ситуации с коронавирусом и о ходе подготовки к заседанию оперативного штаба, а также по вопросу консультаций с депутатами парламента по рассмотрению проекта госбюджета на 2021 год.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила о ситуации, связанной с перебоями в электроснабжении, вызванными техническими проблемами на ВЛ «Кавкасиони». Перебои с подачей электроэнергии возникли 5 марта. 6 марта был проведен облет абхазского участка ВЛ «Кавкасиони» руководством и техническими специалистами РУП «Черноморэнерго». Повреждения на абхазском участке не выявлено.
Сегодня на грузинском участке ВЛ «Кавкасиони» неисправность была устранена и в настоящее время работы по восстановлению высоковольтной линии завершаются, передает «Абхазия-Информ».
ТАСС, РБК и «Взгляд» недовольны тем, что Facebook заблокировал их публикации
Администрация социальной сети Facebook заблокировала публикации РБК и ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинских радикалов. За основу обеих публикаций был взят пресс-релиз Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщил телеканал «Дождь».
РБК и ТАСС настаивают на корректности опубликованной ими информации и направили запрос в Facebook о разъяснении причин блокировки.
Агентство ТАСС опубликовало мнение члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина. Он назвал действия Facebook «классическим примером политической цензуры». Соцсеть пытается убедить нас, что «они лучше сотрудников ФСБ знают, кого задержали сотрудники ФСБ», сказал Горелкин в интервью ТАСС. «У нас в стране предусмотрена ответственность за цензуру и препятствование законной деятельности журналистов».
В аналогичной ситуации оказалось и издание «Взляд». Автор опубликованного во «Взгляде» комментария отмечает, что соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел информацию о задержании украинской неонацистской группы в Воронеже «ложной».
СГБ: Близ Хурвалети полиция пресекла попытку незаконного задержания гражданина Грузии
Сегодня, 7 марта, близ села Хурвалети Горийского муниципалитета полиция пресекла попытку незаконного задержания гражданина Грузии. Согласно информации грузинской службы Радио Свобода, инцидент произошел близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, когда российские пограничники проникли на 500 метров вглубь территории, подконтрольной официальному Тбилиси.
«На одном из участков наш сельский тракторист Рамаз Чалаури вспахивал землю. Увидев вооруженных лиц, он убежал и вызвал полицию, после чего русские открыли огонь и потребовали, чтобы бегущий остановился. Они пришли похитить этого тракториста, но наша полиция действовала быстро, окружила их, разоружила и арестовала, они конфисковали и автомобиль, на котором те передвигались. Вся деревня поднялась, ожидая, что с военной базы приедет техника, чтобы их освободить, но сейчас все спокойно. Наша полиция патрулирует село с помощью нескольких пикапов. Если что-то случится, мы будем рядом с ними», - рассказал очевидец произошедшего.
В Службе государственной безопасности Грузии (СГБ) подтверждают, что сотрудники правоохранительных органов помешали задержанию представителями югоосетинских властей гражданина Грузии, впрочем, факт задержания российских пограничников отрицают.
«7 марта на линии оккупации у села Хурвалети полиция предотвратила попытку незаконного задержания гражданина Грузии. После предотвращения незаконного задержания грузинская полиция остановила представителей оккупационного режима. Согласно существующей практике, с помощью «горячей линии» и при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского Союза был установлен контакт с оккупационным режимом и ситуация была разряжена», - сообщают в СГБ.
«Грузинская мечта»: Это грубая фабрикация незаконных записей, сделанная в период правления ЕНД
«Грузинская мечта - Демократическая Грузия» распространила заявление в связи с тайными записями, которые транслировались накануне, 6 марта, в эфире телеканала «Пирвели».
«Вчера в эфире одного из партийных телеканалов общественность увидела и услышала грубую фальсификацию незаконных записей 2010-2011 годов. Опубликованные сфальсифицированные разговоры состоят из слов и фраз, взятых из десятков записей, по крайней мере, за несколько месяцев. Это грубая фабрикация незаконных записей, сделанная Департаментом конституционной безопасности в период правления «Единого национального движения» (до того, как Бидзина Иванишвили пошел в политику), между двумя частными лицами: с одной стороны - президентом благотворительного фонда «Карту» Ираклием Гарибашвили, а с другой - несовершеннолетним Берой Иванишвили.
Однако они не постеснялись опубликовать даже такую запись. Таким проявлением отчаяния они еще больше уничтожают себя, потому что в цивилизованном мире использование подобных методов советского КГБ абсолютно аморально и неприемлемо. Незаконное прослушивание, хранение, монтаж-фабрикация и использование записей, насилие, убийство и т.д. - это почерк «Национального движения». Что касается «Грузинской мечты» и ее лидеров - то они не прибегали к подобным методам ни до, ни после прихода в политику.
Как видно, сфабрикованная запись была заготовлена давно, скрупулезно смонтирована и ожидала своего часа. Два дня назад ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало крайне позитивную оценку парламентских выборов 2020 года. При этом президент Европейского совета Шарль Мишель взял на себя роль посредника, что, естественно, должно было стать гарантией деэскалации процесса и продолжения переговоров в конструктивном режиме.
Похоже, что именно эти факторы и цель срыва переговоров привели к публикации фальшивых записей. Радикальная оппозиция хочет использовать эти записи как предлог для отказа от переговоров, и мы видим их новую кампанию, бесперспективную по одной простой причине - она основана на лжи.
Несмотря на эти действия, «Грузинская мечта» никогда не откажется от своих конструктивных и государственных позиций. Поэтому мы готовы продолжить диалог, к которому также призывают наши международные партнеры», - говорится в заявлении.
- На записях, обнародованных «Пирвели», обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в социальной сети. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских заставить обидчиков публично принести извинения.
- Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях. Оппозиционные партии осудили предполагаемый факт незаконного распространения персональных данных, указав на пагубную практику «войны компроматов», которая существует в грузинской политике уже много лет. Одновременно они призвали незамедлительно начать расследование, и, как минимум до его окончания, освободить с должность премьера Ираклия Гарибашвили.
Протестующие в Тбилиси требуют отставки Ираклия Гарибашвили
Митинг с требованием отставки Ираклия Гарибашвили с должности премьер-министра Грузии прошла сегодня, 7 марта, у здания администрации правительства в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Акцию под названием «Поругай Беру» житель Тбилиси Владимир Цитлидзе анонсировал в социальной сети Facebook вскоре после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.
К его протесту присоединились рядовые граждане, а также члены молодежного крыла оппозиционной Лейбористской партии - всего около 50 человек. Участники акции держали в руках плакаты с цитатами из опубликованной аудиозаписи, якобы принадлежащие Бере.
«В такой ситуации в любой нормальной стране премьер-министр уйдет в отставку, по крайней мере, до окончания расследования, но все мы знаем, что в условиях, когда в руках Бидзины Иванишвили сосредоточены все следственные органы, у нас нет возможности установить правду», - сказал журналистам Цитлидзе.
Он также добавил, что спланированную им акцию не следует расценивать как призыв. По его словам, главная цель протестующих - зафиксировать свою позицию по поводу содержания записей. «Митинг символичен, название также символично. Никто не собирается ругаться и бросаться камнями», - подчеркнул он.
К настоящему времени акция уже завершена.
- На записях, обнародованных «Пирвели», обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в социальной сети. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских заставить обидчиков публично принести извинения.
- Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях. Оппозиционные партии осудили предполагаемый факт незаконного распространения персональных данных, указав на пагубную практику «войны компроматов», которая существует в грузинской политике уже много лет. Одновременно они призвали незамедлительно начать расследование, и, как минимум до его окончания, освободить с должности премьера Ираклия Гарибашвили.
- Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Одновременно, проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах. Народный защитник Грузии Нино Ломджария высказалась за проведение эффективного расследования.
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 487.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Дагестане и Кабардино-Балкарии - по два, в Калмыкии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8028 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 138 человек.
- Краснодарский край + 138 (39 433 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 120 (48 104)
- Кабардино-Балкария + 67 (21 467)
- Дагестан + 40 (30 069)
- Калмыкия + 30 (19 244)
- Карачаево-Черкесия + 27 (19 281)
- Северная Осетия + 26 (15 890)
- Адыгея + 14 (13 869)
- Ингушетия + 15 (14 844)
- Чечня + 10 (11 370)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 233 578 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 7 марта, выявлено 4 322 776 человек с коронавирусом.
Оппозиционные активисты провели акцию у резиденции Иванишвили
Шумная протестная акция прошла сегодня, 7 марта, у бизнес-центра основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили в Тбилиси. Митинг был спланирован оппозиционными активистами вскоре после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих сына Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Около трех десятков человек провели шествие от здания парламента Грузии на проспекте Руставели до горы Табори. Активисты требовали, чтобы в отношении всех фигурантов записей было начаты уголовные дела, а должностные лица – освобождены. Еще одно требование – назначение досрочных парламентских выборов.
У резиденции Иванишвили было мобилизовано большое количество патрульной полиции. Сотрудники МВД сдерживали демонстрантов в нескольких сотнях метров от центрального входа. «Давайте, становитесь охранной полицией Беры», - обратился к полицейским один из демонстрантов.
Ситуация обострилась, когда протестующие попытались оставить на стенах протестные надписи, в том числе оскорбительные и обращенные непосредственно к Бере. Впоследствии стычки происходили еще несколько раз. О задержаниях протестующих до сих пор не сообщалось. К настоящему времени акция уже завершена, и активисты покидают территорию.
На записях, обнародованных «Пирвели», обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили в социальной сети. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских заставить обидчиков публично принести извинения.
Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях. Оппозиционные партии осудили предполагаемый факт незаконного распространения персональных данных, указав на пагубную практику «войны компроматов», которая существует в грузинской политике уже много лет. Одновременно они призвали незамедлительно начать расследование, и, как минимум до его окончания, освободить с должность премьера Ираклия Гарибашвили.
В правящей партии «Грузинская мечта» не отрицают, что в записи слышны голоса Иванишвили и Гарибашвили, подчеркивая при этом, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз. Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Одновременно, проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах.
Российская организация «За права человека» официально распущена
Делегаты внеочередного съезда российской общественной организации «За права человека» в воскресенье приняли решение о ее роспуске. Причиной этого, согласно заявлению делегатов, опубликованному на сайте организации, стали недавно вступившие в силу поправки в законодательство, предполагающие необходимость регистрировать как «иностранных агентов» даже незарегистрированные общественные объединения - если власти сочтут, что они занимаются политической деятельностью и получают средства из-за рубежа.
В заявлении констатируется «нарастание системных усилий государственной власти, направленных на фактическое уничтожение независимых от власти правозащитных организаций и всего правозащитного сообщества России».
Основатель и глава организации «За права человека» Лев Пономарев ранее был внесен в реестр «СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Он не согласился с этим решением и оспорил его. Ранее Пономарев сообщил о том, что организация «За права человека» будет ликвидирована, поскольку его участникам может грозить привлечение к административной, а в последующем и к уголовной ответственности, если власти сочтут, что они нарушают законодательство об «иноагентах».
Члены организации заявили, что будут «в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека».
Организация «За права человека» существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноименного движения, ликвидированного Верховным судом по иску Минюста России. Движение просуществовало более двадцати лет.
- С 1 марта 2021 года в России вступили в силу более строгие наказания для нарушителей закона об «иностранных агентах». За уклонение незарегистрированных общественных организаций, ведущих политическую деятельность при финансовом участии заграничных партнеров, возможны штрафы до 300 тысяч рублей, а при ряде условий и лишение свободы на срок до двух лет.
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