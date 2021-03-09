Обзор грузинской прессы

Прошло четыре дня с момента выхода в эфир передачи телеканала «Пирвели», в которой были обнародованы записи телефонных разговоров, предположительно, Беры Иванишвили с высокопоставленными чиновниками. За это время в соцсетях и СМИ появились десятки публикаций и сюжетов, в которых некоторые молодые люди утверждают, что их стали запугивать после критики в адрес сына экс-премьера Бидзины Иванишвили. Несколько таких историй опубликовало информационное интернет-агентство Netgazeti. Журналисты издания связались с проживающим в США журналистом Тато Цецхладзе, который рассказал, что в 2016 году работал официантом в Грузии. Тогда заведение посетил Бера, но ушел, не оставив чаевых персоналу, о чем Цецхладзе написал в соцсети:

«Владелец ресторана попросил удалить этот пост и написать новый с извинениями, я отказался. С владельцем ресторана связался незнакомец, а затем к разговору подключился и сам Бера. Владелец ресторана передал телефон мне. Бера Иванишвили меня оскорблял, использовал нецензурные выражения. Разговор длился минуту или полторы, а затем я бросил телефон на пол».

Две недели спустя его уволили, утверждает Цецхладзе.

Еще одной историей поделился некий Сандро Сулаквелидзе. Он утверждает, что в 2013 году, когда он написал негативный комментарий о телекомпании Беры «GDS», с ним произошла аналогичная история:

«Сначала угрожали по телефону, потом пришли лично и закончилось тем, что потребовали удалить комментарий. Видимо, и здесь ему что-то не понравилось. На второй день позвонили снова – мол, а ты не должен был публично извиниться?»

Среди заговоривших о нападках со стороны представителей Беры Иванишвили и некий Ладо Бендианишвили. В записях, распространенных телекомпанией «Пирвели», упоминается имя Ладо, от которого, предположительно, Бера Иванишвили требовал извинений.

«Тогда мне было 15-16 лет. Я написал комментарий под какой-то публикацией. Нецензурной брани не было, но комментарий был неприятный. Через несколько дней ко мне пришли трое сотрудников охраны семьи (Иванишвили), сказали, что имеют место угрозы, и поинтересовались, чем это обосновано. Я ответил, что с моей стороны не было никакой угрозы, и конкретных претензий у меня нет. В ответ, в присутствии членов моей семьи, меня очень вежливо попросили воздержаться от комментариев», – цитирует Ладо Бендианишвили Netgazeti,

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Более 95 000 граждан Грузии уже зарегистрировались для легальной сезонной работы в сельскохозяйственном секторе Германии. О том, на каких условиях смогут работать отправляющиеся на заработки, и какими качествами они должны будут обладать, в интервью информационному интернет-агентству Interpressnews рассказал начальник Управления трудовой миграции Минздрава Георгий Бунтури:

«Процесс отправки граждан Грузии в Германию стартует с началом сезона, приблизительно в первой половине апреля. Несколько вакансий уже открылись. Среди обязательных критериев отбора – граждане Грузии должны быть в возрасте от 18 до 60 лет, физически здоровы, для подтверждения чего потребуется форма номер 100 (медицинская карточка). Необходим опыт работы, знание иностранного языка, отсутствие судимостей. До поездки необходимо будет сдать ПЦР-тест. Впрочем, для некоторых вакансий немецкие работодатели выдвигают дополнительные условия».

После первоначального отбора все кандидаты пройдут собеседование с работодателем, продолжает Бунтури. Германия – первая страна, с которой Грузия подписала соглашение, подразумевающее прием на легальную сезонную работу местных граждан в Германии. Кроме того, подписано еще три подобных соглашения с Францией, Израилем и Болгарией.

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В грузинском сегменте социальных сетей набирает обороты кампания против сексуального насилия над детьми «Защити меня». На одноименной странице в Facebook жертвы подобного отношения, зачастую даже со стороны родных и близких, рассказывают истории, произошедшие с ними, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge.

«Меня пытался поцеловать друг моего отца. Я рассказала об этом своей матери, она сказала, что поговорит с отцом, чтобы тот больше не приводил в дом того человека. Мать действительно поговорила с отцом, но в разговор вмешивалась бабушка и во всем винила меня, отец тоже встал на сторону друга. В тот день мать решила разойтись с отцом», – пишет одна несовершеннолетняя.

И это одна из самых «легких» историй, говорится в статье. Согласно статистике МВД, в 2019 году сексуальному насилию подверглись 88 детей, столько же жертв было зафиксировано за 8 месяцев 2020-го. Но официальные данные отражают лишь небольшую часть подобных происшествий, утверждает юрист НПО «Сапари» Тамар Лукава:

«Ситуация намного тяжелее, чем то, что показывает статистика. Это такое преступление, жертвы которого не хотят говорить на эту тему. Семьи тоже не желают, чтобы эти истории получили огласку, поэтому зачастую умалчивают о произошедшем. Проблема и в том, что часто дела открывают не по статье о преступлениях сексуального характера, но каких-нибудь других, у нас много таких дел».

Кроме того, все государственные институты, которые должны заниматься этой проблемой, работают неэффективно, утверждает респондент ambebi.ge. Это касается и прокуратуры. Часто случается, когда защитники детей предоставляют все доказательства совершенного преступления, однако обвинения злоумышленникам не выдвигают, что указывает на то, что проблема сексуального насилия над детьми не является приоритетной для ведомства, говорит Тамар Лукава. Специалист считает, что для ее решения государство должно полностью пересмотреть подход к этой проблеме.