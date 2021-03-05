Проект Намахванской ГЭС обещано перечитать заново

Ситуация вокруг строительства Намахванской ГЭС остается напряженной. Встречи приехавших в зону строительства министров с местными жителями и активистами пока свелись к обещаниям и заверениям в готовности к диалогу.

Проект строительства гидроузла вызывал недовольство местных жителей и экологов, которое несколько дней назад вылилось в 17-тысячный митинг в центре Кутаиси. Власти оперативно отреагировали – по поручению главы кабмина Ираклия Гарибашвили министры экономики Натия Турнава и защиты окружающей среды Леван Давиташвили были командированы в регион. Уже утром чиновники встретились в Цагери с жителями в Доме культуры.

Однако встреча не задалась с самого начала. Ее закрытый характер, который был изначально заявлен организаторами, возмутил защитников ущелья Риони, 130 дней державших вахту в палатках возле места строительства. По словам гражданского активиста Варлама Голетиани, активисты требуют одного – взвешенного подхода государства к интересам местных жителей:

«Компромисс вполне достижим – мы не против ГЭС, мы требуем временной заморозки стройки и последующего всестороннего обсуждения проекта».

Сама встреча была напряженной и продолжалась три часа. Местные жители задавали вопросы о безопасности проекта, когда как чиновники доказывали важность строительства ГЭС в деле укрепления энергетической независимости страны.

Часть аудитории, не удовлетворенная ответами министров, покинула зал, а некоторые цагерцы напомнили министрам предвыборные обещания бывшего лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о недопущении строительства гигантских ГЭС в Грузии.

После завершения встречи Натия Турнава признала, что закрытость встречи была их ошибкой:

«Мы сожалеем, что на встрече не было людей, защитников ущелья, которые в палатках выражают свой протест. Мы завтра сами отправимся к ним, согласуем детали новой встречи в более спокойной обстановке, в присутствии экспертов».

Впрочем, уже через полчаса министры появились в ущелье, где провели часовую беседу с пикетчиками. Натия Турнава избрала примирительный тон, выразив готовность обсудить с экспертами и населением все проблемные вопросы.

Защитники и гражданские активисты согласились на диалог, но при условии приостановки. Одна из участниц встречи упрекнула власти в безразличии к проблемам страны:

«Вы опоздали, дамы и господа, опоздали настолько, что по нашим головам дважды пробежался спецназ полиции. Это очень оскорбительно, когда государство ради интересов инвесторов избивает сограждан. Мы еще с советских времен защищаем это ущелье – не только для себя, но и для вас. Или вы собираетесь жить в другой стране?»

Несмотря на такую тональность встречи, Натия Турнава заверила, что диалогу нет альтернативы:

«Мы обратимся к инвестору с просьбой приостановить работы на период переговоров, это нормально. Мы попытаемся аргументировать нашу уверенность в том, что в этой форме проект не содержит рисков, и мы допускаем изменения, так как проект находится на стадии подготовительных работ. Также мы готовы обсудить вопрос ответственности инвестора перед жителями ущелья и другие проблемные вопросы, лишь бы была готовность к диалогу. Мы к этому готовы».

На днях участники дискуссии согласуют детали встречи. По предложению министра, она состоится на будущей неделе в канцелярии правительства.