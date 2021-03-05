Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Экономика

Проект Намахванской ГЭС обещано перечитать заново

После завершения встречи Натия Турнава признала, что закрытость встречи была их ошибкой

Ситуация вокруг строительства Намахванской ГЭС остается напряженной. Встречи приехавших в зону строительства министров с местными жителями и активистами пока свелись к обещаниям и заверениям в готовности к диалогу.

Проект строительства гидроузла вызывал недовольство местных жителей и экологов, которое несколько дней назад вылилось в 17-тысячный митинг в центре Кутаиси. Власти оперативно отреагировали – по поручению главы кабмина Ираклия Гарибашвили министры экономики Натия Турнава и защиты окружающей среды Леван Давиташвили были командированы в регион. Уже утром чиновники встретились в Цагери с жителями в Доме культуры.

Однако встреча не задалась с самого начала. Ее закрытый характер, который был изначально заявлен организаторами, возмутил защитников ущелья Риони, 130 дней державших вахту в палатках возле места строительства. По словам гражданского активиста Варлама Голетиани, активисты требуют одного – взвешенного подхода государства к интересам местных жителей:

«Компромисс вполне достижим – мы не против ГЭС, мы требуем временной заморозки стройки и последующего всестороннего обсуждения проекта».

Сама встреча была напряженной и продолжалась три часа. Местные жители задавали вопросы о безопасности проекта, когда как чиновники доказывали важность строительства ГЭС в деле укрепления энергетической независимости страны.

Часть аудитории, не удовлетворенная ответами министров, покинула зал, а некоторые цагерцы напомнили министрам предвыборные обещания бывшего лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о недопущении строительства гигантских ГЭС в Грузии.

После завершения встречи Натия Турнава признала, что закрытость встречи была их ошибкой:

«Мы сожалеем, что на встрече не было людей, защитников ущелья, которые в палатках выражают свой протест. Мы завтра сами отправимся к ним, согласуем детали новой встречи в более спокойной обстановке, в присутствии экспертов».

Впрочем, уже через полчаса министры появились в ущелье, где провели часовую беседу с пикетчиками. Натия Турнава избрала примирительный тон, выразив готовность обсудить с экспертами и населением все проблемные вопросы.

Защитники и гражданские активисты согласились на диалог, но при условии приостановки. Одна из участниц встречи упрекнула власти в безразличии к проблемам страны:

«Вы опоздали, дамы и господа, опоздали настолько, что по нашим головам дважды пробежался спецназ полиции. Это очень оскорбительно, когда государство ради интересов инвесторов избивает сограждан. Мы еще с советских времен защищаем это ущелье – не только для себя, но и для вас. Или вы собираетесь жить в другой стране?»

Несмотря на такую тональность встречи, Натия Турнава заверила, что диалогу нет альтернативы:

«Мы обратимся к инвестору с просьбой приостановить работы на период переговоров, это нормально. Мы попытаемся аргументировать нашу уверенность в том, что в этой форме проект не содержит рисков, и мы допускаем изменения, так как проект находится на стадии подготовительных работ. Также мы готовы обсудить вопрос ответственности инвестора перед жителями ущелья и другие проблемные вопросы, лишь бы была готовность к диалогу. Мы к этому готовы».

На днях участники дискуссии согласуют детали встречи. По предложению министра, она состоится на будущей неделе в канцелярии правительства.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG