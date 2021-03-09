Кто обидел Беру?

В Грузии продолжается скандал вокруг Беры – сына основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Речь идет о скрытой аудиозаписи, в которой, предположительно, Бера поручает высокопоставленным силовикам, включая нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили, «выбить» публичные извинения из своих обидчиков в соцсетях. Оппозиция в аудиозаписи заметила признаки вероятных правонарушении и требует их расследования. В Генпрокуратуре же решили сосредоточиться на поисках тех, кто вел несанкционированную запись и слил ее в СМИ.

«Бера, тобой гордятся папочка и дядя Путин!», гласил один из транспарантов, принесенных активистами к зданию правительственной администрации. Там собрались несколько десятков человек, которых возмутило содержание аудиозаписи, распространенной ТВ «Пирвели» 6 марта. В ней, предположительно, сын основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Бера поручает начальнику Специальной службы государственной охраны Анзору Чубинидзе выбить публичные извинения из своих обидчиков в соцсетях.

В другом отрезке видео Бера и премьер-министр Ираклий Гарибашвили нецензурными словами со злорадством обсуждают, как один напуганный и опозоренный подросток возможно еще долго от стыда не сможет ходить в школу. И хотя официально подлинность аудиозаписи не установлена, один из организаторов сегодняшней акции под названием «Выходи в защиту достоинства» Алик Куправа не сомневается, что такие факты давления имели место. В этом его убедило и сегодняшнее решение Генпрокуратуры начать расследование по факту незаконной записи и распространения частных разговоров.

«Прокуратура, МВД и все другие государственные ведомства служат семье Иванишвили, его криминальному, российскому правлению. Прокуратура Грузии сегодня подтвердила, что эта запись подлинная. Сегодня здесь должно быть очень много людей, которые не позволили бы Иванишвили ущемлять права ни одного человека. Они думают, что мы только дома, в Facebook протестуем, потому переходят к такому цинизму», – возмущался недовольный малочисленностью митинга Алик Куправа.

Циничным оказался для многих и первый комментарий одного из фигурантов скандала – начальника Специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. Сегодня он категорически опроверг какой-либо факт давления на молодых людей с его стороны с тех пор, как занял данную должность. Впрочем, в бытность главой личной охраны Бидзины Иванишвили, Чубинидзе все-таки прибегал к «воспитательным» беседам с молодыми людьми. Это было, как он рассказал ТВ «Имеди», в конце 2010-го – начале 2011-го, когда Иванишвили еще не заявлял о своих политических амбициях, а в соцсетях появилась группа, которая распространяла угрозы в адрес Беры. А выяснить, насколько они реальны, отметил Чубинидзе, входило в его прямые обязанности. Далее в интервью Чубинидзе рассказывает, как вышел на одного из родителей, который, по его словам, оказался «адекватным», помог поговорить с молодыми людьми и даже вывел на живущего в соседнем корпусе парня, который, судья по рассказу охранника Иванишвили, был главным зачинщиком травли против Беры:

«Выяснилось, что молодой человек был один, родителей не было дома. По моей просьбе в процесс разговора подключились соседи. Я ставил целью создание молодому человеку благонадежной атмосферы, чтобы завоевать его доверие. Это очень оправдало себя. С самого начала разговора, вместе с соседями и упомянутым мною родителем, я легко вывел молодого человека на контакт. Он расположился ко мне, доверился. Я задал ему интересующие меня вопросы, получил ответы, убедился, что распространенные им ранее угрозы в будущем не повлекут за собой какие-либо действия, и фактически этим завершил беседу», – сказал Анзор Чубинидзе.

Какая психологическая травма была нанесена тому подростку, что он испытал, оказавшись перед взрослым незнакомым влиятельным мужчиной, который решил поговорить с ним при соседях, насколько это было законно и вписывалось в рамки нарисованной им «благонадежной картины», Чубинидзе все это не трогает. В этом разговоре частных лиц с участием на тот момент несовершеннолетнего Беры он не видит признаков преступления. Преступлением Чубинидзе считает тот факт, что запись была сделана незаконно и так же незаконно распространена.

Впрочем, с сегодняшнего дня на это нацелена и Генпрокуратура. Да и в рядах «Грузинской мечты» не стали вспоминать о правах того несовершеннолетнего, который обидел своим комментарием в соцсети Беру. Депутаты «Мечты» больше переживали о том, что в свое время режим правления Михаила Саакашвили и его «Нацдвижения» не пощадил и несовершеннолетнего Беру. Тея Цулукиани, глава парламентского комитета, вспомнила тогдашних силовиков Вано Мерабишвили и Мегиса Кардава – авторов других знаменитых «прослушек», и даже посоветовала вернуться к этому делу и начать дополнительное расследование. А с учетом того, что Цулукини – бывший министр юстиции, эти рекомендации больше звучали как поручения прокуратуре, нежели советы:

«Если бы я была прокурором, я бы расследовала, кто незаконно записал несовершеннолетнего Беру Иванишвили, с какой целью, а потом – как эта запись попала туда, в какое-то узкопартийное телевидение, с какой целью она была так бессовестно смонтирована. Это очень важно».

Там же, не дожидаясь итогов следствия, Тея Цулукиани выдвинула свою версию скандала:

«Нацдвижение» не может прийти к власти именно по этой причине. И там это должны хорошо понимать. Они и сегодня опираются на деятельность Вано (Мерабишвили) и Мегиса Кардава, у них есть какие-то незаконные записи, они перекраивают их, а потом стараются достичь главной цели – чтобы в стране была смута».

Этой версии придерживается и лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он причислил к партактиву «Нацдвижения» тех нескольких молодых людей, которые в эти дни заявили, что тоже подверглись давлению из-за Беры со стороны высокопоставленных силовиков уже после прихода к власти «Грузинской мечты». Тем не менее, Мдинарадзе призвал оппозицию войти в парламент для работы во временной комиссии по расследованию этого дела. С предложением создать эту комиссию выступили сегодня два депутата от партии «Граждане». Но идея, которую озвучил «гражданин» Алеко Элисашвили, не приглянулась ни одной стороне.

В рядах оппозиции после этого скандала только утвердились в своем требовании назначить досрочные выборы. А в партии «Лело» наотрез отказались садиться за один стол переговоров с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Один из представителей партии, Каха Кожоридзе, внесший накануне заявление в Генпрокуратуру с требованием расследовать скандальную аудиозапись, возмущался сегодняшним решением:

«Главные вопросы были о том, участвовали ли высокопоставленные должностные лица в системном преступлении, и исполняли ли госорганы и высокопоставленные чиновники преступные поручения сына неформального правителя? Мы требовали, чтобы в этом направлении началось расследование. А сегодня нам прокуратура сказала, что решила проверить, насколько законно поступил ТВ «Пирвели», распространив эту запись».

Свое недовольство тем, какую направленность получило следствие, выразили и представители профильных НПО. В Ассоциации молодых юристов решение прокуратуры «не выявлять предполагаемые насильственные действия и признаки должностного преступления», посчитали нарушением закона и очередным проявлением политизированности следствия.

Между тем, главные фигуранты – Бера и премьер Ираклий Гарибашвили – хранят молчание. Но за них продолжают заступаться представители «Грузинской мечты», которых благословил на это председатель партии Ираклий Кобахидзе. Объявив скандал происками «Нацдвижения», Кобахидзе на своей странице в Facebook сразу же после распространения аудиозаписи написал: «Мое почтение достойному премьеру Ираклию Гарибашвили и достойному сыну достойной семьи – Бере Иванишвили».