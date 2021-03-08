Ираклия Гарибашвили подвело качество записи

Скандальная аудиозапись разговора, предположительно, сына Бидзины Иванишвили Беры с высокопоставленными силовиками, включая ставшего премьером Ираклия Гарибашвили, о мести подростку за комментарий в Facebook, изменила планы оппозиции. Теперь она призвала «Грузинскую мечту» отозвать с переговоров о выходе из политического кризиса премьер-министра. Впрочем, и без скандала стороны не могли согласовать дату встречи, несмотря на то, что уже через неделю руководство ЕС ждет от Тбилиси конкретных результатов.

У оппозиции Ираклий Гарибашвили давно пользовался скверной репутацией. В пору своего первого премьерства он грозился удалить с политических радаров крупнейшую оппозиционную партию «Нацдвижение». А на второй день после его возвращения на пост премьер-министра, 23 февраля нынешнего года, был взят штурмом офис «Нацдвижения» и арестован ее председатель Ника Мелия.

Да и в целом, непримиримый радикальный тон по отношению к оппозиции давно стал визитной карточкой Гарибашвили. Так что его оппоненты ничего нового не обнаружили в скандальных аудиозаписях, участниками которых, предположительно, являются премьер-министр и сын основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Бера. Оппозиционеров возмутило то, что Гарибашвили в безоговорочном подчинении Иванишвили не гнушается даже сводить счеты с подростком из-за его Facebook-комментария, оскорбившего Беру.

Потому в оппозиции и подняли вопрос о возможности продолжения переговоров о выводе страны из кризиса с таким премьер-министром. После сегодняшнего совещания оппозиции один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе сообщила, к какому выводу пришло большинство:

«Если «Грузинская мечта» хочет сделать какой-то шаг навстречу гражданам Грузии, пусть заменит переговорщика другой политической фигурой. Потому что Гарибашвили абсолютно неприемлем. Но самое главное, что я хочу сказать: мы сейчас не собираемся давать власти возможность сделать радикальный шаг и сорвать переговоры».

«Лело» не сядет за один стол с Гарибашвили», – жестко заявил после встречи Саба Буадзе, один из лидеров партии, которая сегодня обратилась Генпрокуратуру с требованием расследовать скандальную аудиозапись. Тем более, напомнил Буадзе, ранее Гарибашвили в переговорах между оппозицией и властью не участвовал.

Лишь 1 марта он впервые оказался за столом переговоров, за который оппонентов усадил находившийся с визитом в Тбилиси председатель Еврокомиссии Шарль Мишель. Предыдущие четыре раунда переговоров с послами ЕС и США «Мечту» представляли Арчил Талаквадзе и Ираклий Кобахидзе.

Тогда же высокий гость из Брюсселя настоятельно рекомендовал находящимся в затяжном политическом тупике власти и оппозиции в течение двух недель договориться о ключевых шести принципах его разрешения, и приехать с результатами в Брюссель уже 15 марта. Но стоило Шарлю Мишелю покинуть Тбилиси, как «Грузинская мечта» и оппозиция вернулись к своим «красным линиям».

Всю прошлую неделю политические оппоненты продолжали отстаивать свои позиции. Оппозиция требует освобождения Ники Мелия и других так называемых политзаключенных и проведения досрочных выборов. В качестве компромисса оппозиция согласна вместо выборов провести плебисцит – узнать у избирателей мнение о досрочных выборах.

«Грузинская мечта» тоже выступает за диалог, но тоже на своих условиях: об освобождении Ники Мелия и досрочных выборах речи быть не может. Правящая партия сотрудничество с оппозицией видит только в парламентской комиссии по расследованию итогов парламентских выборов. В случае обнаружения однопроцентной погрешности, «Грузинская мечта» согласна на проведение досрочных выборов. Об этих компромиссах, видимо, и напоминал сегодня лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, когда комментировал реакцию оппозиции на скандальную аудиозапись:

«В любом случае, мы сядем за стол переговоров. Думаем, что все равно достигнем определенного соглашения, потому что, когда стороны садятся за стол переговоров, им приходится обсуждать компромиссы. Я имею в виду не только оппозицию, но и нас. Мы уже не одно компромиссное предложение положили на стол переговоров. Мы вновь готовы продолжить диалог, и переговорам нет альтернативы».

Поведение политической элиты расстраивает многих. Среди них и Лаша Тугуши, глава НПО «Европейская инициатива – Либеральная академия Тбилиси» и представитель грузинской части общественной платформы по Восточноевропейскому партнерству:

«Нам сейчас политика представляется как война гладиаторов. Но политика – это не битва гладиаторов на арене. Нормальная политика – это когда у разных сторон есть свои идеи и из них выбирают лучшее. По моим наблюдениям, сейчас стороны уже начали искать виновного в провале переговоров. Но дело не в виновности политических партий, дело в том, что от этого плохо будет стране, и мы скатимся куда-то вниз».

Представители профильных НПО обращают внимание на то, что все перечисленные шесть пунктов в «мишелевской повестке» властям известны хорошо, о реформе судебной и избирательной системе, о борьбе с коррупцией давно идет речь, говорит Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency international:

«Грузинская мечта» должна сделать все, чтобы этот скандал (с аудиозаписями – «ЭК») не стал проблемой для переговоров. Остается одна неделя и, конечно, все реформы за этот срок не осуществятся, но за это время можно договориться о конкретных шагах. Перечисленные Мишелем вопросы в Грузии всем хорошо известны, и власти прекрасно знают, как искоренить, к примеру, клановость в судебной системе. Здесь главное – политическая воля».

А ее, по наблюдениям Эки Гигаури, власти пока не проявляют, из-за чего евроатлантические перспективы и в целом демократическое развитие Грузии оказываются под огромным риском.