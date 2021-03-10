Людмила Скорик: «Медицинским работникам нужен отдых»

Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции рекомендовал президенту продлить ограничительные меры. Главный санитарный врач Людмила Скорик отметила, что до тех пор, пока не будет уверенности в том, что удалось стабилизировать ситуацию, снимать ограничения в полном объеме нельзя.

Накануне временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Штаб рекомендовал главе государства продлить ограничительные меры, которые были введены месяц назад. Это запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. А также функционирование объектов спорта, деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов. Запрещена перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих медицинские маски. При этом, школы, детские сады, некоторые объекты культуры Абхазии возобновили работу с 15 февраля 2021 года.

Главный санитарный врач Людмила Скорик в интервью «Эху Кавказа» заявила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии сейчас находится в контролируемом русле. Заболеваемость снижена до предельно низких цифр. Медики диагностируют новые случаи заболевания, в пределах 20-25 человек в сутки.

Людмила Скорик пояснила: «Чтобы ни в коем случае мы опять не столкнулись с новой вспышкой, как это было после новогодних праздников, я рекомендовала Штабу продление всех этих мер… Я просила оставить все в полном объеме только для того, чтобы наши медицинские работники, которые целый год находились без каких-либо выходных, праздников и отпусков на своих рабочих местах, могли иметь возможность отдыха. Ведь у нас Гудаутский госпиталь на протяжении этого года работал с полной нагрузкой».

Вчера военнослужащие многопрофильного госпиталя минобороны России покинули территорию Абхазии. Поэтому теперь абхазские медики будут бороться с COVID-19 своими силами.

Людмила Скорик обратилась к населению республики: «Если мы опять уйдем в пике, которое будет новой вспышкой, только из-за того, что мы опять расслабились, сняли ограничения, потом мы уже даже не сможем обратиться к той же Российской Федерации за помощью, потому что к этому не будет у нас нормальных объяснений. Пока что в Республике Абхазия не возникнут те возможности, когда полностью руководство страны будет уверено в том, что мы стабилизировали ситуацию по новой коронавирусной инфекции, мы снимать ограничения в полном объеме не должны».

По ее словам, чтобы не было очередного всплеска заболевания, населению необходимо носить медицинские маски в общественном транспорте, в закрытых помещениях и т.д. А если люди находятся на открытых площадях, то надо соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, предлагается и далее сохранять ограничения на проведение массовых мероприятий, свадебных, торжественных, траурных церемоний и т.д.

Людмила Скорик сообщила, что страна готова к проведению вакцинации населения. «Мы ждем вакцину», – уточнила она.

Исполняющая обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения и языковой политики Астанда Чолокуа сообщила, что учебный процесс в республике продолжается, выявлено несколько случаев заболевания среди учителей и учеников. В Очамчырском районе, в четвертой школе преподаватель истории находится на самоизоляции, он не контактировал ни с кем. Чолокуа уточнила:

«В галской средней школе №2 заболели трое преподавателей старших классов, они тоже на самоизоляции, детей распустили. И еще в новоафонской школе преподаватель английского языка, у нее тоже положительный (результат теста). И еще два ученика в новоафонской школе 11-го класса, они тоже на самоизоляции.

– Что касается первой сухумской школы?

– В Первой сухумской школе два класса: второй и третий, дети, которые были на самоизоляции, уже вышли, дети учатся, педагоги тоже вышли».

Министерство просвещения и языковой политики с сегодняшнего дня начало обеспечивать все учебные заведения республики рециркуляторами (приборами для очистки и обеззараживания воздуха). Одна тысяча рециркуляторов приобретена за счет резервного фонда Президента Абхазии, на сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей.

«Если в классах находится хотя бы один носитель этой инфекции, то через воздушную среду передача этого возбудителя будет, практически, минимизирована», – сказала Людмила Скорик.

При этом она уточнила, что такие приборы необходимо установить во всех учреждениях массового скопления людей, например, в министерстве труда, занятости и соцобеспечения, в кассах Сбербанка и т.д. Но на это необходимы финансовые средства.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12977 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12420 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия