«Подарок» от генпрокурора

Оксана Сотиева начала знакомиться с материалами следствия по делу о покушении на министра внутренних дел, одним из подозреваемых по которому проходил и ее муж, убитый от рук силовиков 30-летний Инал Джабиев. В деле о смерти самого Джабиева, Генпрокуратура успела обвинить Сотиеву в затягивание сроков передачи дела в суд.

Генеральная прокуратура Южной Осетии на этой неделе фактически обвинила Оксану Сотиеву, вдову убитого Инала Джабиева, в затягивании сроков направления уголовного дела в суд. 8 марта пресс-служба ведомства сообщила, что направила уведомление вдове о завершении 24 февраля текущего года предварительного расследования дела Джабиева: «Несмотря на неоднократные уведомления, потерпевшая Оксана Сотиева на ознакомление с материалами уголовного дела в Следственное управление Генеральной прокуратуры республики по настоящее время не явилась, в связи с чем намеренно затягиваются сроки направления уголовного дела в суд для рассмотрения, по существу».

Своеобразный «подарок» на 8 марта, ровно в день публикации заявления генпрокуратуры, Оксана Сотиева, по ее словам, затрудняется объяснить:

«Они же выставили постановление об уведомлении меня об окончании следствия. Там же не стоит дата, они сказали, еще остались какие-то формальности и дату проставят потом. И он (следователь) сказал, что после этого позовет меня на ознакомление. Я ему сказала, что до приезда моего нового адвоката, я не стану ознакомляться с делом. На что он ответил, что это мое право. Но спустя несколько дней, они обвинили меня в том, что я намерено затягиваю ознакомление с делом».

Один из югоосетинских адвокатов, не пожелавший представиться, объяснил «Эху Кавказа», что, скорее всего, Оксана Сотиева сообщила о новом адвокате только устно, тогда как должна была написать письменное уведомление. Кроме того, по закону, она могла начать знакомиться с делом без него, так как УПК предусматривает достаточный запас времени, в течение которого может подключиться и приглашенный адвокат. По мнению собеседника «Эха Кавказа», обнародованная генпрокуратурой информация «только подставляет ведомство».

По словам вдовы Инала Джабиева, новый адвокат должен приехать из Российской Федерации, оформить необходимые для работы документы, что может занять некоторое время. До этого семье Джабиевых на добровольных началах помогала югоосетинский защитник Диана Санакоева.

Сегодня Оксана Сотиева вместе с другим адвокатом – Сьюзанной Котаевой, начала ознакомление с результатами расследования дела о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева, по которому Инал Джабиев проходил подозреваемым:

«Томов всего семь, мы успели сегодня ознакомиться с тремя томами, но до вещественных доказательств еще не дошли. Было произведено очень много обысков, там описывают эти обыски, все, что изъяли, патроны, экспертизы оружия. После нас с результатами расследования будут ознакомлять и Николая Цховребова. Конечно, у нас возникнут вопросы, мы, естественно, напишем это в виде ходатайства. Мы же не раз говорили о том, что не согласны с тем, что там будет. Так что пока неизвестно, как быстро передадут дело в суд».

Сотиевой сегодня удалось встретиться со следователем Аланом Бестаевым, которому она задала вопрос про публикацию в СМИ обвинений в ее адрес. «Он сказал мне, что не имеет к этому никакого отношения, сказал, что ему самому было неприятно», – говорит вдова Инала Джабиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия