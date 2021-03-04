Кризиса нет, но вы держитесь

Никакого кризиса в Южной Осетии нет, произошла трагедия и виновные понесут наказание, заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов в эфире ГТРК «Ир» накануне вечером. По его словам, расследование дела Инала Джабиева будет доведено до конца вне зависимости от того, стоит его семья на площади или нет, а суд будет открытым, так как в обществе есть большой интерес к этому делу. Выступление Бибилова смотрела и вдова Джабиева. Она рассказала «Эху Кавказа», убедил ли ее президент.

Анатолий Бибилов в интервью югоосетинскому государственному телевидению не стал называть противостояние с парламентом политическим кризисом, так как, по его словам, «все это имеет искусственное происхождение». Президент вновь повторил, что из смерти Инала Джабиева «попытались сделать политику». Он поздравил женщин с 8 Марта, пожелал «улыбок, пусть они будут встречать этот праздник всегда с хорошим настроением», а затем перешел к ответу:

«Насколько его можно назвать кризисом, ведь основа всего – это смерть молодого человека Инала Джабиева. Это преступление, и не раз мы об этом заявляли, что это преступление и, конечно, виновные должны быть наказаны… Кризис был бы, если бы не были предприняты конкретные шаги по выявлению преступников, если бы не были арестованы обвиняемые… Если бы не были предприняты шаги по раскрытию этого преступления, тогда можно было бы говорить, что из-за того, что правоохранительные органы не работают и преступники гуляют на улице, вот тогда это можно было принимать как кризис».

Снижение напряжения в общественно-политической жизни Южной Осетии глава республики связал и с уходом семьи Джабиевых с центральной площади Цхинвала, где с 4 декабря прошлого года они проводили бессрочную акцию протеста:

«Что касается снижения напряженности, это, без сомнения, есть. Я и до этого говорил, и сейчас говорю: независимо от того, стоят на площади родственники, друзья Инала Джабиева, или не стоят, в любом случае, следствие будет доведено до логического завершения. Никакого отношения стояние на площади к следственным мероприятиям не имеет. Во время встречи с вдовой Инала Джабиева я об этом тоже говорил. Но, опять-таки, что происходит? Когда мы встречались, было требование – мы хотим, чтобы в суд направили ту экспертизу, которую сделали здесь, в Южной Осетии. Никаких проблем, была достигнута договоренность, что если вы так хотите, то ради бога. Но в то же самое время было разъяснено, что все имеют право на свою защиту, в том числе обвиняемые… Это тоже требование закона и, конечно же, был разъяснено, что та сторона тоже будет требовать и спрашивать, а где та экспертиза, почему эта экспертиза. Но, в любом случае, для того, чтобы семья поняла, что никакого умысла ни у следствия, ни у прокуратуры, ни у президента нет по отношению к справедливости, к следственным мероприятиям, мы пошли на это».

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева прекратила акцию протеста после того, как его мать – Майя Цискадзе, после эмоционального общения с президентом попала в больницу с гипертоническим кризом. Телевизионное интервью президента, в котором он говорил и о расследовании громкого дела, а также об отношении к происходящему семьи убитого, Оксана Сотиева прокомментировала «Эху Кавказа» так:

«То, что будем стоять на площади – не будем, эти слова он говорил мне лично. Президент сказал, что следствие будет доведено до конца, что виновные и все причастные будут наказаны, только вот новых фигурантов в деле мы так и не увидели.

– А что по поводу третьей экспертизы?

– Все, наверное, знают, что я написала отказ по поводу проведения третьей экспертизы и мне сказали в прокуратуре, что, наверное, ознакомление начнем и передадим дело в суд без третьей судебно-медицинской экспертизы…

– Если бы не болезнь Майи, вы бы продолжили акцию на площади?

– Да, мы бы продолжили ее, чтобы добиваться таким образом справедливости. Пока мы там стояли и не увидели никакой реакции со стороны властей, к нам даже не соизволили подойти, я имею в виду лично президента. Со стороны властей мы не увидели элементарной человечности. Надежды на проведение справедливого расследования у нас по-прежнему нет. Все же знают, что есть еще некоторые лица, которые находятся не под стражей, а разгуливают на свободе».

Сделал глава государства и реверанс в сторону общества, пообещав, что судебные процессы по делу Инала Джабиева будут открытыми, так как «фактически все общество заинтересовано». Правда, открытость большей части судебных процессов по другому резонансному делу – экс-министра связи Георгия Кабисова, по мнению членов его семьи, которые не раз выражали поддержку Джабиевым, не стала гарантией торжества закона. Мать осужденного – Марина Кабисова в беседе с «Эхом Кавказа» напомнила:

«По делу Георгия тоже вначале объявили открытость судебного процесса, но гарантией законного рассмотрения это не явилось. И хотя все очевидцы судебного заседания увидели необоснованность обвинений и то, что допрошенные свидетели обвинения опровергают обвинение и свидетельствуют о невиновности и добросовестности Георгия, это не помешало суду вынести незаконный и не основанный на доказательственной базе приговор с общими словами о том, что все выдвинутые обвинения были доказаны».

Дата начала судебного разбирательства пока не определена, хотя уже есть признаки того, что процесс будет затяжным. Защита обвиняемых по делу Джабиева ранее заявила «Эху Кавказа» о планах вернуть уголовное дело на доследование ввиду отсутствия доказательств их вины.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия