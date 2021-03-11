Грузия заказала 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям. Санкция наиболее тяжкой из них предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

часть 1 статьи 293 ("Организация массовых беспорядков");

часть 3 статьи 130 ("Разжигание социальной вражды");

часть 2 статьи 191 ("Воспрепятствование работе ЦИК");

часть 1 статьи 342 ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок").

Кроме Тихановского обвиняемым по уголовному делу проходят также лидер незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николай Статкевич и их соратники. В СК считают, что подсудимые "на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период". А сам Тихановский на своем канале "Страна для жизни" в ютубе и телеграме "открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности".

"Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов Nexta, "Беларусь головного мозга" и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз", – утверждают в Следственном комитете.

Ведомство подчеркивает, что десятки человек, "воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность", принимали активное участие в массовых беспорядках.

Следственный комитет также установил, что в мае 2020 года в Гродно обвиняемые "организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти". Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Ведомство оценило ущерб от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллиона рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

В СК также сообщили, что уже завершили расследование выделенных из "дела Тихановского" девяти уголовных дел в отношении 25 человек, по некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры.