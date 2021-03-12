Соратник Михаила Саакашвили Ираклий Эзугбая объявил об уходе из «Укрзализныци»

Член правления АО «Укрзализныця» (Украинские железные дороги), директор по коммерческой работе и логистике Ираклий Эзугбая подал в отставку. Как пишут украинские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Исходя из ситуации, я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора. Я надеюсь, что вопрос личный, который доминировал над рациональным принятием решений, будет снят с повестки дня и реформа пойдет», – сказал Эзугбая.

Среди причин своей отставки он назвал коррупцию и медленное проведение реформы.

«К сожалению, началась травля. Травля вышла за разумные границы», – отметил Ираклий Эзугбая.

С 2005-го по 2012 год Эзугбая руководил «Грузинской железной дорогой». Также он был советником Михаила Саакашвили по инфраструктурным вопросам. Эзугбая возглави направление по грузовым перевозкам «Укрзализныци» 29 сентября 2020 года.