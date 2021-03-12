«Броуновское движение» ветеранов

Во вторник 9 марта «Эхо Кавказа» рассказывало о пресс-конференции группы ветеранов войны из числа подписавших обращение к президенту Абхазии Аслану Бжания с предложением добровольно уйти в отставку. Напомним, что, в основном, на ней говорили Герой Абхазии Гарик Саманба и кавалер ордена Леона Виталий Тарнава, стоявшие у истоков создания в марте 1999 года Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Амцахара», преобразованного в 2002 году в общественно-политическое движение, а в июне 2013-го, во время президентства Александра Анкваба, – в политическую партию. Гарик Саманба возглавлял ее несколько лет, а потом они с Виталием Тарнава покинули ее руководство – из-за разногласий с более радикальным крылом, хотя в членах партии остались. Несколько лет при президентстве Рауля Хаджимба, с 2018-го, Саманба работал председателем Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, а Тарнава – его советником.

Оба они на пресс-конференции призывали к деполитизации ветеранских организаций в Абхазии и их объединении в одну. Добавим, что Саманба в ходе пресс-конференции подчеркивал, что предпочитает быть «в середине», между противостоящими друг другу во внутренней политике ветеранскими организациями. А Тарнава и вовсе, отвечая на вопрос об упомянутом обращении 217 ветеранов, заявил: «Я вообще не требую никакой отставки президента. Я вообще против насильственных действий по отношению к любой власти». Вторая половина пресс-конференции проходила в его отсутствие, так как, рассказывают, ему стало плохо после выступления, поднялось давление, и он обратился в медучреждение. Но, как говорится, назвался груздем (то есть подписал обращение) – полезай в кузов…

На следующий день, 10 марта, состоялось заседание президиума партии «Амцахара», обсудившее вопросы общественно-политической ситуации в стране и подготовки к партийному съезду. В частности, состоялось обсуждение пресс-конференции с участием Гарика Саманба и Виталия Тарнава, «обозначивших себя на ней как представители партии «Амцахара». В принятом по этому поводу обращении говорится:

«Очередной раз мы стали свидетелями откровенной лжи и провокации со стороны оппозиционеров, прозвучавшей на пресс-конференции 9 марта 2021 года. На ней была сделана очередная попытка дискредитировать нынешнее руководство страны и ее сторонников. Мы крайне возмущены поведением на ней Гарика Саманба, который попытался сымитировать протест действиям властей и устроить атаку на общественное сознание, и прозвучавшими из его уст голословными обвинениями и оскорблением Главы государства. Стоит отметить, чтобы достичь своей цели, как в данном случае, оппозиция использует самые грязные методы. Об этом свидетельствует и обнаруженный подлог подписей ветеранов Отечественной войны в Абхазии, которые стоят под письмом с предложением о сложении полномочий Президенту Аслану Бжания, которое, якобы, и стало причиной для проведения пресс-конференции».

Президиум партии осудил поведение на пресс-конференции членов партии «Амцахара» Гарика Саманба и Виталия Тарнава и принял решение о вынесении вопроса об их исключении из рядов партии на предстоящий съезд. Словом, как говаривали в советские времена, «положите партбилеты на стол!». Некоторые наблюдатели, впрочем, высказали предположение, что Саманба и Тарнава не станут дожидаться съезда и, сыграв на опережение, сами выйдут из этой партии (снова, как и до 27 мая 2014 года, провластной). Ведь они, придя на пресс-конференцию 9 марта и вернувшись тем самым в публичную политику, уже, что называется, перешли Рубикон. Высказывается также мысль, что именно их специально попросили провести эту пресс-конференцию, чтобы показать обществу: президента призывают уйти не только «Аруаа», но и некоторые «амцахаровцы»... Впрочем, все может быть и не так.

Любопытное совпадение: в эти же дни член ветеранской организации «Аруаа», во времена позднего президентства Рауля Хаджимба возглавлявший Администрацию Очамчырского района Гиви Допуа публично заявил, что выходит из этой организации. Дело в том, что он сопровождал Акуна Квирая во время вызвавшей скандал в Абхазии поездки того в Тбилиси в конце февраля (хотя его имя во время последовавших затем «разборок» мало упоминалось) и не согласен с критикой, которая обрушилась на участников поездки. Он также высказал обиду на одного из главных критиков, который «вырос в нашем доме» (в селе Адзюбжа), имея в виду Темура Надарая, члена высшего совета «Аруаа».

Сегодня «Эхо Кавказа» пообщалось с абхазским общественно-политическим деятелем, экспертом Нугзаром Агрба, и в ходе нашей беседы зашла, в частности, речь и о данной коллизии:

«Да, Допуа так сказал, но Надарая мне сказал: «Я у них в доме не рос. Хотя бывал, да, гостеприимство… Они гостеприимные люди, но я рос в своем доме». Так он сказал. Честно говоря, его самого раньше «выпроводили», чем он заявил о своем уходе. Так мне Надарая сказал – что они его исключили. Хотя там вообще-то, в «Аруаа», и нет фиксированного членства».

Вчера на съезде «Аруаа» Темур Надарая, который его вел, тоже упомянул, что у них нет фиксированного членства (кроме членов высшего совета РОО). А также, что в эту общественную организацию, согласно ее уставу, входят как ветераны войны, участники боевых действий, так и члены их семей – дети, внуки… Этими словами, как кое-кому показалось, он, в частности, отвечал на рассуждения Виталия Тарнава на пресс-конференции 9 марта. Напомним, что тот недоумевал, как ветеранская организация может быть политизированной, преобразовываться в партию – ведь старение и уход из жизни ветеранов войны неизбежны. Нугзар Агрба, в свое очередь, выразил несогласие с таким положением устава – «вечно мы в Абхазии придумаем что-то свое, чего нигде нет». Ветеранская организация должна состоять исключительно из ветеранов, а как иначе? Если у нас принято, что оружие ветеранов переходит их сыновьям – это одно. Но не звание же ветерана, оно не потомственное … Почему в Абхазии ветеранские организации стали столь политизированными, вплоть до преобразования в партию? У Нугзара Агрба есть тому объяснение:

«Если взять партийное строительство, конечно, это неправильно, когда ветераны войны создают политические организации. Но как это было у нас? Все понимали тогда (после войны), что люди не только уважают членов этих ветеранских организаций с их боевой славой, военными наградами, но и побаиваются, потому что те вооружены. Это же правда! И, может быть, считалось, что так легче повлиять на ход любой избирательной кампании – президентской, парламентской. В этом смысле предложения Саманба и Тарнава вполне реалистичны. Чисто политические организации должны состоять из гражданских лиц, но в них могут, естественно, входить ветераны войны – как простые члены партии. А у нас вот уже пятнадцать лет противоборствуют две ветеранские организации перманентно. Вчера что произошло? Пусть никто не обижается на меня, но это, знаете, было неправильно. И власть неправильно себя повела, и эти, которые требуют ухода президента в отставку…

– Это уже, наверное, ритуальное такое требование. Все понимают, что никто никуда не уйдет, но… А власть перестраховалась…

– Она чрезмерно перестраховалась. Создалось такое впечатление, будто стране угрожает большая опасность… Не может жить общество находясь в постоянной конфронтации. Присутствовавшие там – и там, и там – все наши друзья, слушайте. В обычной жизни мы здороваемся, целуемся. А там – противостояние. Ну, глупость это. Не надо этого делать!».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия