Попытка европейского компромисса. День первый

Сегодня начался трехдневный визит спецпредставителя президента Европейского совета Кристиана Даниельсона в Грузию. Прибытия дипломата в стране ожидали с нетерпением. Высокий Представитель ЕС должен усадить власти и оппозицию за стол переговоров. И не просто усадить, но попытаться довести дело до соглашения.

«Я рад вернуться в Грузию», – такими словами начал свой визит в Тбилиси Кристиан Даниельсон – спецпредставитель президента Европейского совета. Его миссию многие комментаторы называют почти невыполнимой – заставить грузинские власти и оппозицию прийти к соглашению по выводу страны из затяжного политического кризиса. Выступая на пресс-конференции в Тбилиси, Даниельсон заявил:

«Грузия очень важна для ЕС, и ей уделяется много внимания. То, что здесь происходит, важно для Евросоюза. Мы обеспокоены тем, что страна находится в политическом тупике. Мы верим, что политические стороны используют все силы, чтобы выйти из этого тупика. Я хочу подчеркнуть, что моя роль, как и господина Харцеля (посол ЕС), и госпожи Дэгнан (посол США), состоит в том, чтобы способствовать этому процессу».

Первую встречу шведский дипломат провел с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. А затем переговорил с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Обе беседы прошли за закрытыми дверями. По итогам переговоров глава правительства ограничился кратким комментарием:

«Я хочу подтвердить от имени нашей команды и партии, что мы будем ориентированной на результат стороной, которая будет принимать конкретные решения».

Даниельсон, со своей стороны, подчеркнул: найти выход и справиться со сложившейся ситуацией при помощи западных партнеров – дело и обязанность политических сил. К слову, и руководство «Грузинской мечты», и их противники в первый же день посетили офис делегации ЕС в Грузии. Но видение ситуации у каждой из сторон диаметрально противоположное. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе озвучил позицию правящей партии:

«Пора политике вернуться в парламент. Пора найти решения проблем, стоящих сегодня перед обществом. Как правящая команда, мы очень заинтересованы в том, чтобы своевременно закрыть эту политическую проблему и всеми силами переключиться на вопросы, которые сегодня волнуют наше общество и наших граждан».

Со своей стороны лидер Единого национального движения Саломе Самадашвили считает, что власти уже неправильно начали диалог:

«Начало переговоров с красных линий губительно для правительства, потому что мы видим, что все вопросы, поднимаемые оппозицией, пользуются полной поддержкой наших западных партнеров. В переговорном процессе говорить о том, кто что должен будет уступить, на мой взгляд, неправильно».

Не осталась без внимания и тема последнего скандала с выходом в эфир записей телефонных разговоров сына основателя «Грузинской мечты» Беры Иванишвили и нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили. Особенно мнением европейского дипломата журналисты интересовались в контексте расследования, проводимого прокуратурой не по факту содержания разговоров, а по поиску источника, слившего запись телекомпании, и носителей, на которых они находились. Кристиан Даниельсон воздержался от комментирования этого конкретного дела, но подчеркнул: тема свободы СМИ имеет решающее значение для ЕС:

«Свобода выражения мнений, а также свобода СМИ важна как внутри ЕС, так и для стран, находящихся за пределами Евросоюза. Но что касается отдельных случаев, я не буду комментировать их, потому что я не изучал их подробно. Я хотел бы добавить, что мы очень внимательно следим за подобными вопросами во всех наших странах-партнерах».

В гражданском секторе визит Даниельсона считают крайне важным. Как отметила одна из участников сегодняшней встречи со спецпосланником президента Европейского совета, глава офиса правозащитной организации Transparency International Эка Гигаури, в разговоре с Даниельсоном были обсуждены конкретные реформы и шаги, необходимые для разрешения политического кризиса в стране:

«Важно, чтобы Георгий Руруа и Ника Мелия, арестованные в результате политического преследования, были освобождены. Но это не застрахует нас от нарушения прав конкретных людей в будущем и не заставит нашу систему работать правильно. Поэтому очень важно провести конкретные демократические реформы, в том числе в судебной системе, в прокуратуре».

Встречи Кристиана Даниельсона продолжатся еще два дня. У участников политического кризиса в Грузии остается все меньше пространства и времени для маневра.