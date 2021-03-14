Первой в Грузии будет привита 73-летняя врач-бактериолог Тамар Гиоргадзе

Европейский союз, возможно, допустил ошибки при обеспечении вакцинации населения стран-членов ЕС от коронавирусной инфекции - признал заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В интервью германскому изданию Tagesspiegel он отметил, что ошибки могли допустить как органы власти ЕС, так и отдельные государства. При этом Тиммерманс призвал дождаться конца эпидемии, чтобы в полной мере оценить, чего было больше - ошибок или правильных решений.

Ряд политических сил в Европе и некоторые страны ЕС подвергают критике избранный Еврокомиссией подход к вакцинации, согласно которому закупка и распределение вакцин осуществляется Брюсселем централизованно, а возможность самих государств закупить вакцины в обход Еврокомиссии ограничена. Накануне лидеры шести стран - Австрии, Чехии, Словении, Болгарии, Хорватии и Латвии - призвали провести экстренный саммит ЕС, чтобы обсудить «дисбаланс», который, как утверждается, начинает складываться между странами Евросоюза. Они утверждают, что распределение вакцин между странами ЕС устроено несправедливо, в результате чего некоторые из них опережают другие по темпам вакцинации и уже летом могут достичь коллективного иммунитета, а другие отстанут.

Критику вызывает и медленный - в сравнении, в том числе, с США и Великобританией - темп вакцинации. Хотя бы одну дозу вакцины, по последним данным, в среднем получили примерно 10 процентов жителей ЕС, однако в ряде стран, например в Латвии и Болгарии, этот показатель существенно ниже. При этом в Британии хотя бы одну дозу уже получила треть населения.

В ЕС сейчас одобрены для использования вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. При этом фактические поставки вакцин меньше, чем предусматривалось контрактами. Так, AstraZeneca, по последним данным, к концу июня сможет поставить в ЕС только 100 миллионов доз, а не 300 миллионов, как ожидалось.

Несмотря на эти проблемы, темпы вакцинации в большинстве стран ЕС в последние недели заметно ускорились.