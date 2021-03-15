Голландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

14 марта правительство Голландии объявило, что в стране прекратят использование вакцины AstraZeneca против коронавируса как минимум до 29 марта, из-за опасения серьезных побочных эффектов.

Правительство Нидерландов заявило, что решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca в воскресенье было основано на отчетах из Дании и Норвегии.

13 марта норвежские органы здравоохранения объявили, что трое вакцинированных медицинских работников были госпитализированы «из-за кровотечения и тромбоза». 14 марта Ирландия также объявила о прекращении использования вакцины.

Между тем, официальные лица итальянского региона Пемонт объявили, что использование вакцины AstraZeneca будет прекращено из-за смерти местного учителя после вакцинации. Они сказали, что ждут результатов расследования, которое покажет связь между смертью и вакциной.

Ранее такие страны, как Исландия, Таиланд и Болгария, сообщили о прекращении использования вакцины AstraZeneca.

Компания, разработавшая вакцину, заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат может увеличить риск тромбоза.

В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительствам не отказываться от вакцины AstraZeneca, поскольку еще не доказано, что она вызывает тромбы у ряда пациентов.