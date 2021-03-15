Депутаты абхазского парламента не пришли к единому мнению по поправкам в закон о декларировании доходов

На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия вновь рассматривались поправки в закон о декларировании доходов государственными служащими и депутатами. Прийти к единому мнению депутатам не удалось и рассмотрение законопроекта вновь было отложено.

Это уже вторая попытка принять поправки на текущей сессии. В минувшую пятницу за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 27 депутатов, воздержались двое. Однако во втором чтении документ поддержали лишь 17 депутатов, против выступил один, двое воздержались. Для утверждения законопроекта требовалось 18 голосов. Было принято решение перенести обсуждение поправок на понедельник.

Сегодня была принята попытка провести переголосование по поправкам во втором чтении, однако она не увенчалась успехом, и спикер остановил заседание.

Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали массовые акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Но вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.

Поправки в закон предусматривали его введение в действие с 3-го апреля 2021 года.