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Депутаты абхазского парламента не пришли к единому мнению по поправкам в закон о декларировании доходов
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия вновь рассматривались поправки в закон о декларировании доходов государственными служащими и депутатами. Прийти к единому мнению депутатам не удалось и рассмотрение законопроекта вновь было отложено.
Это уже вторая попытка принять поправки на текущей сессии. В минувшую пятницу за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 27 депутатов, воздержались двое. Однако во втором чтении документ поддержали лишь 17 депутатов, против выступил один, двое воздержались. Для утверждения законопроекта требовалось 18 голосов. Было принято решение перенести обсуждение поправок на понедельник.
Сегодня была принята попытка провести переголосование по поправкам во втором чтении, однако она не увенчалась успехом, и спикер остановил заседание.
Закон «О декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами» был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали массовые акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семей. Но вступление закона в силу было обусловлено принятием закона о государственной службе.
Поправки в закон предусматривали его введение в действие с 3-го апреля 2021 года.
Другие новости дня
Кристиан Даниельсон: Есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными
«Мы продолжаем работать, и есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными и важно, чтобы сейчас стороны были конструктивным, чтобы достичь компромисса», - заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон по завершении встречи с грузинской оппозицией.
Как отметил Даниельсон, он встретится с президентом Грузии.
«У нас сегодня была хорошая встреча с оппозицией, и мы намерены продолжать эти встречи. У меня будет встреча с президентом. Президент Мишель поручил мне конкретную задачу, чтобы я помог сторонам в процессе медиации. Сегодня утром я сказал, что уже проведена значительная работа, мы продолжаем работать», - заявил Даниельсон, передает «Интерпрессньюс».
Давид Бакрадзе: Было бы хорошо, если бы премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением
Было бы очень хорошо, если бы власти проявили ответственность и премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением, а не с пустыми руками, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи со специальным представителем президента Европейской Грузии Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
По словам Бакрадзе, главное, что услышала на этой встрече оппозиция, это то, что «переговоры не заканчиваются, и более того, Даниельсон будет здесь до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.
«Очень важно и хорошо, что наши европейские партнеры, несмотря на это, продолжают переговоры. Разумный срок мы понимаем так, что это не может продолжаться бесконечно, процесс не может затягиваться, стороны не должны использовать затягивание, как тактику переговоров. И мы этого не собираемся делать. Процесс должен завершиться в конкретные сроки, но то, что у этого нет искусственных ограничений, как было анонсировано «Грузинской мечтой», что это должно было завершиться вчера ночью или сегодня, является важным, поскольку дает нам шанс того, что мы доведем это до конца», - заявил Бакрадзе, передает «Интерпрессньюс».
Акакий Минашвили: Для «Нацдвижения» главной является тема политзаключенных
Для «Национального движения» главной является тема политзаключенных, особенно, тема Ники Мелия, поскольку главным образом решения принимаются им, и, естественно, он должен быть за столом переговоров, - об этом заявил член «Национального движения» Акакий Минашвили по завершении встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.
Как отметил Минашвили, переговоры служат тому, чтобы страна безболезненно вышла из кризиса, а для этого, необходимо, чтобы в результате реформ были проведены досрочные выборы и произошли изменения.
«Я не знаю, вернемся ли мы сегодня на встречу, однако все наши партнеры говорят, что это продолжительный переговорный процесс, поэтому ничего не исключаю. Главное, что переговоры не прекратились, главное, что, несмотря на неверные шаги «Грузинской мечты», наши европейские партнеры продолжают разговор и встречи. Поэтому у нас есть надежда, однако, еще раз говорю, прогнозировать поведение «Грузинской мечты» невозможно», - заявил Минашвили, передает «Интерпрессньюс».
Падение прибыли российского бизнеса стало рекордным за 12 лет
Эксперты связывают это с пандемией. По абсолютному размеру недополученной прибыли лидирует Москва
Совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году снизилась на 23,5 процента. Это – рекордное падение, зафиксированное в стране за последние 12 лет. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, прибыль составила 12 триллионов 420 миллиардов рублей, что почти на 4 триллиона рублей меньше, чем в 2019 году. Это максимальное падение с 2008 года, отмечается в исследовании, пишут "Ведомости".
Финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов (включая аннексированный Россией Крым), сообщила FinExpertiza. Самое глубокое падение прибыли бизнеса, по её данным, наблюдалось в Северной Осетии, где убыток с 2 миллионов рублей в 2019 году вырос до трёх миллиардов рублей, а также в Ненецком автономном округе и Ингушетии.
Падение финансовых показателей эксперты напрямую связывают с пандемией коронавирусной инфекции. Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть и удешевления других сырьевых товаров. Ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер, говорится в исследовании.
При этом по абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 году лидером стала Москва, где связанные с коронавирусом ограничения были наиболее жесткими. Доходы столичного бизнеса упали за год на 43 процента или на два триллиона рублей.
- В прошлом году аналитики FinExpertiza зафиксировали рекордное падение расходов россиян за 14 лет. Сообщалось, что по итогам первого полугодия 2020 года жители России стали тратить в среднем на 11 с половиной тысяч рублей меньше, чем по итогам того же периода в 2019 году.
- Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.
Голландия приостановила использование вакцины AstraZeneca
14 марта правительство Голландии объявило, что в стране прекратят использование вакцины AstraZeneca против коронавируса как минимум до 29 марта, из-за опасения серьезных побочных эффектов.
Правительство Нидерландов заявило, что решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca в воскресенье было основано на отчетах из Дании и Норвегии.
13 марта норвежские органы здравоохранения объявили, что трое вакцинированных медицинских работников были госпитализированы «из-за кровотечения и тромбоза». 14 марта Ирландия также объявила о прекращении использования вакцины.
Между тем, официальные лица итальянского региона Пемонт объявили, что использование вакцины AstraZeneca будет прекращено из-за смерти местного учителя после вакцинации. Они сказали, что ждут результатов расследования, которое покажет связь между смертью и вакциной.
Ранее такие страны, как Исландия, Таиланд и Болгария, сообщили о прекращении использования вакцины AstraZeneca.
Компания, разработавшая вакцину, заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат может увеличить риск тромбоза.
В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала правительствам не отказываться от вакцины AstraZeneca, поскольку еще не доказано, что она вызывает тромбы у ряда пациентов.
Мамука Хазарадзе: Мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе
Сегодняшняя встреча была важной, мы исправили вчерашнюю ошибку Ираклия Кобахидзе, весьма грубую ошибку, - заявил журналистам лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниельсоном.
По словам Хазарадзе, Кристиан Даниельсон подтвердил, что останется в Грузии до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.
«Сегодня мы здесь для исправления дела, испорченного Ираклием Кобахидзе. Потому что, сделанное вчера заявление было ненормальным. Нельзя так односторонне опрокидывать стол и останавливать переговоры, тем более, когда вовлечены медиаторы такого уровня. Разумеется, медиаторство заключается в том, что ими определена основная линия, они слушают стороны и стараются их сблизить. Думаю, нам нужно набраться терпения, чтобы довести процесс до конца. Оппозиция в переговорах конструктивна», - отметил Хазарадзе, передает "Интерпрессньюс".
По словам лидера «Лело для Грузии», оппозиция «ничего не сможет уступить».
«К сожалению, «Грузинской мечтой» воспринимается так, что они должны побороть другую сторону. Они забывают, что тут речь идет не о выигрыше-проигрыше, а о победе нашего общества», - отметил Хазарадзе.
Паата Имнадзе: И Pfizer и AstraZeneca – это вакцины высокого качества
Никакого значения не имеет, Pfizer или AstraZeneca - это одинаково высококачественные вакцины, - так ответил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе на вопрос журналистов по поводу скептического отношения части общества к вакцине AstraZeneca.
Как отметил Имнадзе, граждане, в особенности медики, должны опираться на научные доказательства, а не на сплетни.
По его словам, главное не начало вакцинации, а ее завершение.
«Поэтому хочу, чтобы все мои коллеги были в авангарде этого дела в память о тех коллегах, которые погибли в борьбе с COVID-19», - отметил Паата Имнадзе, который сегодня публично привился от коронавируса.
В Грузии начался процесс вакцинации от COVID-19. В стране первый человек был привит в Зугдиди. Вакцина была сделана врачу Evex.
На первом этапе вакцинации от COVID-19 подлежат все лица, работающие в секторе здравоохранения – врачи, медсестры, санитары, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здоровья, административные работники (менеджер, водитель, регистратор и т.д.).
По информации Национального центра контроля заболеваний, по данным на 23:00 часов 14 марта, на портале: BOOKING.MOH.GOV.GE зарегистрированы 2067 работников сектора здравоохранения.
Кристиан Даниельсон продолжит проводить встречи с лидерами политических партий Грузии
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон и сегодня будет проводить встречи с лидерами политических партий Грузии.
Аудиенции с партиями в офисе представительства ЕС намечены с утра. Теперь Даниельсон сначала встретиться с лидерами оппозиционных партий.
Следует отметить, что Кристиан Даниельсон должен был отправиться в Брюссель сегодня утром, однако визит был продлен на один день и, соответственно, он и сегодня остается в Грузии.
«Все стороны в процессе работали очень хорошо. Мы продолжим работу, и достижение соглашения полностью зависит от сторон», - заявил Даниельсон на пресс-конференции 14 марта, передаёт "Интерпрессньюс".
Для справки, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта. Целью его визита является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.
Спортзалы Грузии с сегодняшнего дня возобновляют свою работу
С 15 марта в Грузии возобновили функционирование спортзалы, при соблюдении определенных предписаний.
Также с сегодняшнего дня восстановлен учебный процесс в аудиториях, возобновлена работа школьных кружков. Кроме того, с 15 марта театры, профессиональные ансамбли и спортклубы смогут возобновить репетиции и тренировки. Театральные представления и спортивные соревнования с участием зрителей возобновятся с 1 апреля.
Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, передаёт "Интерпрессньюс".
Спецпосланник главы Евросовета неожиданно продлил свой визит в Грузию
Представитель президента Европейского совета, шведский дипломат Кристиан Даниельсон продлил свой визит в Грузию на один день. Об этом он заявил сегодня, 14 марта, на пресс-конференции. Его решение остаться в Тбилиси было неожиданным. Вечером Даниельсон провел переговоры с лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые заявили, что диалог, начатый для разрешения политического кризиса, продолжится после визита в Брюссель премьера Ираклия Гарибашвили, то есть не ранее 18 марта.
«Я хочу отметить, что мы поработали очень плодотворно. Я решил, что для того, чтобы процесс продвинулся вперед, завтра я останусь в Тбилиси. Мой визит будет продлен еще на один день. Мы продолжим работу, чтобы еще более продвинуться вперед», - сказал Даниельсон.
Он выразил надежду на то, что уже завтра сможет объявить о достижении конкретного соглашения. «Этот процесс сложный и требует больше времени. Мы ожидаем, что стороны смогут сблизить свои позиции еще больше», - добавил он.
Даниельсон не уточнил, с кем планирует провести переговоры завтра. За три последних дня он успел встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, представителями НПО. С лидерами оппозиционных партий он проводил переговоры дважды, а с представителями «Грузинской мечты» - трижды.
Уже несколько месяцев дипломаты из ЕС и США пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис, начавшийся в стране после парламентских выборов осенью 2020 года, только обостряется.
Когда переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. При его непосредственном участии был составлен рамочный список для обсуждения из шести пунктов: амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 16 марта.
Для мониторинга диалога Мишель прислал в Тбилиси Кристиана Даниельсона, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции.
Тысячи французов протестовали против травли детей в школах
Во французском городе Аржантёй, предместье Парижа, в воскресенье от 3 до 5 тысяч человек провели марш памяти 14-летней лицеистки Алиши, убитой одноклассниками.
Алишу нашли утонувшей в Сене в понедельник вечером, 8 марта. Как сообщил позднее прокурор, девочка пришла на встречу с двумя 15-летними учениками ее же класса - парнем и его подругой. Они избили Алишу, а затем, «чтобы скрыть следы», бросили, еще живую, в реку. По данным прокуратуры, они действовали «по предварительному сговору».
Участники шествия проследовали от лицея, где училась 14-летняя Алиша, до парка des Berges, где она погибла. Там перед участниками траурного шествия выступили родители погибшей девочки и представители власти. «Это могла быть ваша дочь», - сказал отец, потерявший своего ребёнка.
Мэр города Аржантёй выразил сочувствие родителям и поблагодарил всех, кто помогает подавленной горем семье. Глава столичного региона Иль-де-Франс заявил, что произошедшая трагедия требует национального осознания, чтобы смерть Алиши не была напрасной. Травля убивает людей, - сказал Валери Пекресс, школьная травля убивает детей.
Как пишет газета Le Figaro, убийство произошло накануне проведения заседания дисциплинарного совета в лицее. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы за это убийство.
Проблема подросткового насилия стала в последние недели одной из главных тем обсуждения во французских СМИ. Министр по делам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа объявила в воскресенье в эфире радиостанции Franceinfo о создании в ближайшие дни комитета, который «лучше подготовит родителей» к борьбе с травлей, жертвами которой могут стать их дети, особенно, если они проводят время в социальных сетях.
1 марта МВД Франции, а также Министерство юстиции и Министерство образования объявили о разработке нового плана борьбы с молодежным бандитизмом - феноменом, который, по данным МВД, более всего «развит» в парижском регионе.
Ираклий Кобахидзе: Переговоры продолжатся после визита премьера в Брюссель
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, сегодня встречи завершены и диалог продолжится. Об этом он заявил после встречи личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона с лидерами правящей команды.
«Мы провели еще одну продуктивную беседу с нашими партнерами, обсудили все вопросы, связанные с диалогом и возможным соглашением. Мы продвинулись вперед по многим направлениям, обсуждения будут продолжены после визита премьер-министра, так как некоторые вопросы нуждаются в дальнейшем согласовании, уточнении и диалог должен быть продолжен. Поскольку переговоры будут продолжены, мы пока не будем раскрывать детали», — сказал Ираклий Кобахидзе.
12 марта шведский дипломат прибыл в Грузию в качестве медиатора политического диалога между оппозицией и правящей командой. В течение трех дней он продолжал индивидуальные встречи со всеми заинтересованными сторонами, пытаясь сблизить их позиции. С представителями оппозиционных партий Даниельсон проводил переговоры дважды, а с лидерами «Грузинской мечты» - трижды. Ожидалось, что сегодня же состоится общая встреча, однако этого не произошло.
Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках на 63 млн
Суд в Ставрополе арестовал до 12 мая заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Чиновника обвиняют в получении трех взяток на общую сумму 63 миллиона рублей.
Самую крупную взятку, в 45 миллионов, Золотарев, по версии следствия, получил от организации, которая рассчитывала на госконтракт по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. За эти деньги Золотарев обещал покровительство при реализации контракта.
Сообщается, что по уголовному делу о взятках в качестве обвиняемого проходит также первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. По версии следствия, он вступил с Золотаревым в преступный сговор.
В Британии могут возбудить дело против жены Башара Асада
Британская полиция начала предварительное расследование в отношении Асмы аль-Асад – жены сирийского президента Башара Асада. Ее подозревают в поддержке терроризма. Об этом сообщают британские СМИ в воскресенье.
Асма Асад родилась и училась в Великобритании, где до сих пор живут ее родители, сирийцы по происхождению. Она имеет британское гражданство. На постоянное жительство в Сирию она переехала в 2000 году, когда вышла замуж за Башара Асада, сына президента Хафеза Асада. Он впоследствии стал президентом страны.
В 2011 году против власти Асада начались массовые выступления, которые жестоко подавлялись. Волнения переросли в вооруженное противостояние. Гражданская война в Сирии, в которую вмешались и внешние силы, в том числе Россия и Турция, продолжается уже 10 лет. Сейчас правительству Башара Асада подконтрольна большая часть территории страны. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
Страны Запада и правозащитные организации неоднократно обвиняли власти Сирии и лично Асада в различных преступлениях, в том числе массовых убийствах, пытках и военных преступлениях, включая использование химического оружия.
Полиция Лондона подтвердила, что отдел подразделения по борьбе с терроризмом, специализирующийся на расследовании военных преступлений, с июля прошлого года расследует поступившую информацию о возможной причастности Асмы Асад к преступлениям, совершенным режимом ее мужа. Заявление в полицию подала неправительственная организация Guernica 37 International Justice Chambers.
Пока никаких официальных обвинений против жены Асада не выдвинуто. Если ее обвинят в терроризме, ее могут лишить британского гражданства и потребовать от Сирии ее экстрадиции, которая, очевидно, крайне неправдоподобна.
Асма Асад нередко участвует в различных общественных мероприятиях, заявляя о поддержке и одобрении политики своего супруга.
Кристиан Даниельсон вновь проводит встречу с лидерами «Грузинской мечты»
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристиан Даниельсон проводит вторую за сегодняшний день встречу с членами «Грузинской мечты», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
С Кристианом Даниельсоном встречаются спикер парламента Арчил Талаквадзе, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и депутат большинства, член политсовета Шалва Папуашвили.
В течение дня Кристиан Даниельсон, помимо «Грузинской мечты», провел встречу и с лидерами оппозиционных партий. Представитель Шарля Мишеля встретился с представителями «Национального движения» и находящейся с ним в блоке «Республиканской партии». Еще одну встречу он провел с представителями «Европейской Грузии», «Лело», «Стратегии Агмашенебели», «Гирчи - больше свободы» и «Нового политического центра Гирчи». На встречах присутствуют посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан.
Грузинские регбисты одержали победу над испанцами в матче ЧЕ по регби
Во втором туре чемпионата Европы по регби грузинская сборная «Лелос» сразилась с командной Испании и выиграла напряженный матч со счетом 25:19. Матч прошел на Центральном университетском стадионе в Мадриде.
Георгий Вашадзе: У нас действительно есть прогресс в обсуждениях
«У нас действительно есть прогресс в обсуждениях, но это еще не та точка, по которой может состояться соглашение», - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после встречи специального представителя Шарля Мишеля, Кристиана Даниельсона с лидерами оппозиционных партий Грузии, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Я не могу вдаваться в содержательные детали, но у нас есть некоторый прогресс, что настраивает меня позитивно, что сегодня, до конца дня, прежде чем у нас будет еще одна или две встречи, определенные вопросы будут еще уточнены, и позиции сторон могут быть еще более сближены. Надеюсь, что до конца дня, по вопросам, которые остались, мы увидим какие-то новые позиции со стороны «Грузинской мечты».
Хочу подчеркнуть, что документ, над которым мы работаем, - это документ не сторон, а базовый документ, выложенный ЕС и США, вокруг которого идет работа. Обсуждаются все 6 пунктов, как вопрос заключенных и политзаключенных, фундаментальный вопрос избирательной реформы, рассматривается и тематика внеочередных выборов, как мы можем прийти к внеочередным выборам. Мы упомянули три альтернативы, различные варианты дат и предусловий внеочередных выборов, но ждем ответов на эти вопросы», - сказал Вашадзе.
Что касается даты внеочередных выборов, по словам Вашадзе, рассматривается 2022 год.
- Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта. В первый же день визита он провел индивидуальные встречи с президентом и премьер-министром страны, председателем парламента и представителями правящей партии, неправительственным сектором и членами «Национального движения».
- В течение сегодняшнего продолжаются индивидуальные встречи Даниельсона с лидерами разных партий – как оппозиционных, так и правящей. Если позиции сторон удастся сблизить, вечером состоится общая встреча.
В Чечне снова задержали «колдуний». Одна из них - учитель истории и обществознания
Телеканал «Грозный» опубликовал в своем инстаграм-аккаунте репортаж о жительницах Чечни, которые якобы проводили колдовские обряды.
«Оккультную деятельность шарлатанок записали на скрытую камеру. На кадрах они выполняют некие обряды, а одна и вовсе обговаривает с клиенткой оплату «колдовских» услуг. Женщина делала привороты и отвороты, используя волосы, ногти и кровь. В числе задержанных мошенниц и учительница обществознания и истории, которая подрабатывала предсказаниями», - утверждают авторы ролика.
Профилактическую беседу с шарлатанками провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он напомнил женщинам, что «колдовство» является крайне тяжким грехом в исламе.
- В феврале чеченские журналисты рассказали о жительнице Грозного Зине Долуевой, которая перед камерами покаялась, признавшись в колдовстве.
- Тогда же по подозрению в мошенничестве были задержаны две жительницы Чечни. Журналисты утверждают, что они выдавали себя за «целителей высокого уровня».
- Преследования оккультистов начались в Чечне несколько лет назад. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. В сюжетах относят их вид деятельности к «более опасным, чем терроризм и наркомания».
Кристиан Даниельсон провел встречи и лидерами «Европейской Грузии» и «Лело»
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон провел встречи с лидерами оппозиционных партий Грузии, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что на встрече говорилось обо всех вопросах, обозначенных Шарлем Мишелем.
«Идет очень важный процесс, продолжается работа по всем важным вопросам, которые были обозначены президентом Мишелем. Наша задача, как всем известно, достичь того компромисса, который выведет страну из этого кризиса. Этот процесс еще не закончен. Я надеюсь, и моя задача – завершение этого процесса сейчас, скоро, чтобы мы могли сказать вам, как выходим из этого кризиса», - заявил Бокерия.
Очень позитивной и конструктивной назвал встречу с Кристианом Даниельсоном лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе. По его словам, идут переговоры о формуле достижения соглашения в связи с новыми выборами.
«Хочу вам сказать, что шаг за шагом мы идем к преодолению кризиса. Это была очень позитивная, конструктивная встреча. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить г-на Даниельсона. Надеюсь, следующие часы будут более плодотворными. Ведутся переговоры, речь о формуле, как должно произойти соглашение в связи с новыми выборами. Это с моей стороны не будет вынесением внутреннего разговора, но он стал серьезным документом, этот 6-пунктный документ г-на Шарля Мишеля был превращен г-ном Даниельсоном в более глубокий документ, который будет очень важен для нашего демократического развития», - заявил Хазарадзе.
Ранее сегодня Кристиан Даниельсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского союза Карл Харцель. По итогам встречи спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях».
Противники строительства Намахвани ГЭС грозят провести следующую акцию в Тбилиси
Протестующие против строительства каскада Намахвани ГЭС на реке Риони обещают провести свой следующий митинг перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси, если в правительстве не учтут их требования. Об этом заявил один из лидеров движения «Защитники долины Риони» Варлам Голетиани в ходе сегодняшней акции в Кутаиси.
Во втором по величине городе Грузии сегодня собрались тысячи человек. Акций такого масштаба в последнее десятилетие в Кутаиси не было. По оценке издания RegInfo, число участников превысило 20 тысяч. Протестующие требуют, чтобы турецкая компания «ЭНКА» свернула все работы и покинула ущелье Риони. Также они призывают аннулировать правительственные распоряжения о выдаче прав на собственность и разрешении на строительство на этой территории.
Сегодня к списку требований добавился один пункт – отставка Натии Турнава с должности министра экономики и устойчивого развития. Протестующие заявляют, что она открыто демонстрирует пренебрежение к ним и отказывается напрямую говорить о проблемах, тем самым оскорбляя тысячи людей, выступающих против ГЭС.
«Мы обращаемся к премьер-министру, если не будут учтены позиции тысяч, десятков тысяч человек, в регионах будут сформированы инициативные группы, и мы обязательно направимся в Тбилиси, нас будет намного больше. Если наши требования не будут выполнены, следующий митинг состоится перед зданием парламента», - заявил Голетиани.
Он не исключил, что если правительство Грузии «не одумается», то их движение начнет требовать отставки правительства. «Защитники долины Риони» считают, что отставка Турнава станет демонстрацией того, что правительство признает свои ошибки и учитывает волю граждан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Голетиани указал, что против строительства ГЭС выступают не только в Имеретии, но и в других регионах страны. Исходя из этого, демонстранты предлагают объявить мораторий на проекты в энергетическом секторе и «начать общественные слушания для определения законодательства, которое отражает волю грузинского народа, а не конкретных должностных лиц».
- Протесты против строительства Намахвани ГЭС продолжаются уже почти пять месяцев. Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также считают, что при разработке проекта были допущены ошибки.
- 4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Натии Турнава и главе Минсельхоза Левану Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада на реке Риони. Со стороны властей был сделан ряд компромиссных предложений, в том числе, о приостановке строительства основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища – до окончания повторных исследований с участием независимых экспертов. Кроме того, предлагалось создать «Фонд развития ущелья Риони», из которого бы финансировались различные социальные проекты, ориентированные на местных жителей. Рассматривать эти предложения протестующие отказались.
В Германии начался «большой выборный год», у ХДС ожидаются проблемы
В двух федеральных землях Германии в воскресенье проходят региональные выборы, итоги которых могут сказаться и на борьбе за пост канцлера. Осенью в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых определится преемник Ангелы Меркель на посту главы правительства.
Депутатов региональных парламентов избирают в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртенберг. Большинство аналитиков ожидает поражения партии Меркель ХДС – ведущей силы нынешней правящей коалиции. ХДС лидирует в опросах на общенациональном уровне, однако в Бадене уступает «Зеленым», а в Пфальце – социал-демократам.
Проблемы усугубляет и эпидемия коронавируса – многие избиратели недовольны деятельностью правительства, – а также недавний скандал с возможной причастностью двух депутатов от ХДС к коррупции в связи с госзаказами на закупку медицинских масок.
Если ХДС выступит на выборах в двух землях откровенно плохо, это может поставить под угрозу выдвижение ее лидера Армина Лашета на пост канцлера на выборах в сентябре. При этом Лашет совсем недавно возглавил партию. Альтернативой ему в качестве кандидата в канцлеры мог бы стать Маркус Зедер – глава баварской ХСС, которая выступает с ХДС на федеральных выборах единым списком.
Для «Зеленых», которые по опросам держатся на втором месте на общегерманском уровне, успех на выборах в Баден-Вюртенберге мог бы стать успешным началом кампании по выборам в бундестаг. Партия утверждает, что не просто хочет попасть в правительство, но и претендует на пост канцлера. «Зеленые» – единственная крупная германская партия, которая открыто выступает против сооружения газопровода «Северный поток – 2».
Ангела Меркель, возглавляющая германское правительство уже 16 лет, заявила, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера. Неясна и судьба правящей коалиции: среди партнеров ХДС-ХСС по коалиции, социал-демократов, сильны критические настроения по отношению к продолжению сотрудничества с правоцентристами.
За сутки на Северном Кавказе выявлен 431 случай коронавируса
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 431.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 13 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Кабардино-Балкарии - два, в Дагестане, Калмыкии и Карачаево-Черкесии по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 189 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 126 человек .
- Краснодарский край + 126 (40 349 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 112 (48 709)
- Кабардино-Балкария + 58 (21 904)
- Дагестан + 38 (30 341)
- Калмыкия + 32 (19 503)
- Северная Осетия + 21 (16 048)
- Карачаево-Черкесия + 12 (19 397)
- Адыгея + 11 (13 944)
- Чечня + 11 (11 459)
- Ингушетия + 10 (14 936)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 236 580 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 14 марта, выявлено 4 390 608 человек с коронавирусом.
В Кутаиси проходит митинг против строительства Намахванской ГЭС
В Кутаиси проходит многотысячный митинг против строительства каскада Намахванской ГЭС. На центральной площади города собрались люди, приехавшие со всех уголков Грузии.
На 141-й день протеста добавилось новое требование - отставка министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.
В акции принимают участие представители неправительственных организаций и оппозиционных партий, а также правозащитники. За акцией наблюдают представители Народного защитника, сообщает Общественный вещатель.
«Вначале нас было всего пять человек, а сегодня нас тысячи людей, потому что мы встали на сторону правды, и правда увеличила наше количество. Как бы ни был силен противостоящий нам противник, мы правдой обязательно победим этого врага. Это вопрос защиты грузинской земли, мы никогда не устанем защищать землю нашей страны. Это будут хладнокровные, разумные действия, а не эмоциональные. Гораздо больше людей выйдут на ту или иную площадь, и мы никогда не разменяем наши интересы на узкие интересы», - сказал защитник ущелья Риони Варлам Голетиани.
Что касается плана действий протестующих, то, по словам Голетиани, часть протестующих останутся на ночь на центральной площади Кутаиси. Также будут созданы группы для ночлега в палатках, установленных в селе Намахвани.
- Протесты против строительства Намахвани ГЭС продолжаются уже почти пять месяцев. 28 февраля в Кутаиси состоялась первая многотысячная протестного движения «Защитники ущелья Риони». Демонстранты отвели на выполнение своих требований 14 дней. В противном случае они обещали блокировать второй по величине город Грузии. После митинга турецкая компания «ЭНКА» свернула практически все работы в зоне строительства.
- 4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министру экономики Натии Турнава и главе Минсельхоза Левану Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада на реке Риони. Со стороны властей был сделан ряд компромиссных предложений, в том числе, о приостановке строительства основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища – до окончания повторных исследований с участием независимых экспертов. Рассматривать эти предложения протестующие отказались.
Акционист голым пробежал по Красной площади. Где он сейчас – неизвестно
С субботы неизвестно местонахождение акциониста Ильи Качаева, который 13 марта устроил на Красной площади в Москве перформанс под названием «Сон смешного человека».
Качаев около здания ГУМа разделся догола и бегом отправился по Красной площади по направлению к собору Василия Блаженного. Следом за ним бросились бежать полицейские. Акциониста задержали и увезли на полицейском автомобиле.
Как сообщает «ОВД-Инфо», Качаев проводил перформанс в рамках, по его словам, «очень вольной» интерпретации рассказа Федора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека как части природы и государства. «Россия – страна скукоженных», – отметил Качаев: людям «приходится постоянно сжиматься». Акционист, как пишет «ОВД-Инфо», хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей.
Адвокат Юлия Сычева сообщила, что врачи приняли решение госпитализировать Качаева в психиатрическую клинику, посчитав, что он в состоянии психоза. Утром в воскресенье мать Качаева сообщила «ОВД-Инфо», что ей сказали, что в психиатрической больнице номер 1 имени Алексеева акциониста нет; где он, неизвестно.
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