Даниельсон перевел игру в овертайм

Специальный посланник президента Европейского совета Кристиан Даниельсон остается в Тбилиси. Переговоры, начатые утром в пятницу, все еще продолжаются. Путь к компромиссу оказался тяжелее, чем рассчитывали в Брюсселе.

«У меня есть конкретная задача от президента Мишеля – помочь сторонам в медиации», – так обосновал свое решение продлить визит в Грузию спецпосланник главы Европейского совета Кристиан Даниельсон. Дипломат, намеревавшийся привести грузинские власти и оппозицию если не к полному согласию, то хотя бы к компромиссу за три дня, вынужден был пересмотреть свои планы.

После переговоров, продолжавшихся в здании представительства ЕС в Грузии с утра пятницы, в воскресенье поздно вечером Даниельсон вышел к журналистам с очень коротким посланием. Результат трех дней работы уместился в 43 секунды.

«Мы с самого начала знали, что то, что мы здесь делаем, очень сложно. Мы много работали и добились прогресса. Должен сказать, что я очень хорошо поработал со всеми вовлеченными сторонами. Позади многие часы переговоров. Но понятно, что нам нужно еще время. Итак, я решил остаться в Тбилиси и продолжить дискуссии, чтобы попытаться помочь сторонам найти путь вперед, потому что мы должны четко уяснить одну вещь – найти этот путь важно для самих сторон. То, что делаю я, – лишь пытаюсь помочь им в этом», – отметил дипломат.

Впрочем, судя по заявлениям сторон, важность достижения компромисса четко понимает лишь сам господин Даниельсон, ну и послы ЕС и США, с самого начала выступавшие фасилитаторами, а сейчас принимающие активное участие в переговорном процессе. По мнению многих наблюдателей, одним из факторов, буквально заставивших шведского дипломата отменить свой рейс в Брюссель и попытаться довести миссию до конца, стало заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, заявившего, что переговоры будут продолжены после возвращения премьер-министра Ираклия Гарибашвили из Брюсселя:

«Мы продвинулись вперед по многим направлениям, обсуждения будут продолжены после визита премьер-министра, так как некоторые вопросы нуждаются в дальнейшем согласовании, уточнении и диалог должен быть продолжен. Поскольку переговоры будут продолжены, мы пока не будем раскрывать детали».

Детали ни одна из сторон не раскрывает, правда, оппозиция также не скрывает удовлетворения тем фактом, что заявление Ираклия Кобахидзе о временной приостановке переговоров оказалось не соответствующим действительности. С сегодняшнего утра встречи продолжились. Но если раньше Кристиан Даниельсон принимал участников переговорного процесса «ограниченными порциями», то в этот раз в переговорной комнате разместились представители всего оппозиционного спектра, участвующего в консультациях с посланником президента Европейского совета. Выйдя со встречи, лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил, что они исправили ошибку господина Кобахидзе:

«Сегодня мы здесь для исправления дела, испорченного Ираклием Кобахидзе. Потому что, сделанное вчера заявление было ненормальным. Нельзя так односторонне опрокидывать стол и останавливать переговоры, тем более, когда в них вовлечены медиаторы такого уровня. Разумеется, медиаторство заключается в том, что ими определена основная линия, они слушают стороны и стараются их сблизить. Думаю, нам нужно набраться терпения, чтобы довести процесс до конца. Оппозиция в переговорах конструктивна. Но, к сожалению, «Грузинской мечтой» это воспринимается так, что они должны побороть другую сторону. Они забывают, что тут речь идет не о выигрыше или проигрыше, а о победе нашего общества».

Ответ не заставил себя долго ждать – член тройки представителей правящей партии на переговорах Шалва Папуашвили заявил, что вышеупомянутое общество скоро поймет, что наиболее конструктивной в процессе была именно «Грузинская мечта»:

«Отрадно, что посредник остался в Грузии. Мы попрощались на последней встрече вчера, он планировал уехать в Брюссель, однако хорошо, что он думает, что соглашение возможно, и сегодня встречается с оппозицией, чтобы согласовать вопросы, которые все еще открыты с их стороны. Чем бы ни закончился этот диалог и посреднический процесс, грузинский народ поймет, что «Грузинская мечта» была наиболее конструктивной».

Конструктивность обсуждают не только в Тбилиси, но и в Брюсселе. Прибывший в столицу Бельгии премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Оба от конкретики воздержались. Впрочем, конкретика, очевидно, все же была. Так как сразу после разговора Гарибашвили и Мишеля, на котором присутствовал посол ЕС в Грузии Карл Харцель, отправившийся в Брюссель вместе с грузинским премьером, встречи в офисе делегации ЕС в Тбилиси продолжились. Оппозиция надеется, что с помощью европейских и американских дипломатов грузинские политические силы все же смогут прийти к компромиссу. По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Давида​ Бакрадзе, было бы очень хорошо, если бы власти проявили ответственность и премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением, а не с пустыми руками:

«Очень хорошо, что наши европейские партнеры, несмотря на это, продолжают переговоры. Но это не может длиться бесконечно, процесс не может затягиваться, стороны не должны использовать затягивание, как тактику переговоров. И мы этого тоже не собираемся делать. Процесс должен завершиться в конкретные сроки, но важно и то, что у этого процесса нет искусственных ограничений, как было анонсировано «Грузинской мечтой», поскольку это дает нам шанс, что мы доведем дело до конца».

Даниельсон за минувшие выходные практически не покидал офис делегации ЕС. Единственная дипломатическая «вылазка» произошла сегодня – спецпосланник посетил с кратким визитом президентский дворец. Встреча прошла, как и ожидалось, за закрытыми дверями, от комментариев стороны воздержались. Пресс-служба главы государства ограничилась лишь коротким сообщением:

«На второй встрече во дворце Орбелиани в рамках визита Кристиана​ Даниельсона в Тбилиси стороны обсудили продолжающийся переговорный процесс между правительством и оппозицией».

Главные камни преткновения, по-прежнему, – вопросы политзаключенных и досрочных выборов. В «Едином национальном движении» считают, что за столом переговоров должен быть находящийся в данный момент в заключении председатель партии Ника Мелия. При этом в оппозиции выражают надежду, что при помощи западных посредников все же удастся договориться. Впрочем, тут же заявляют: «прогнозировать действия «Грузинской мечты» невозможно».

В эти минуты переговоры все еще продолжаются. Но уже очевидно, что и сегодняшнюю ночь Кристиан Даниельсон проведет в Тбилиси.