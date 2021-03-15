Ираклий Гарибашвили поехал в Брюссель с большим грузом

Сегодня начинается визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель. За три дня он встретится с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО. Особый интерес вызывает встреча Гарибашвили с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который еще в Тбилиси дал понять, что 15-16 марта ждет конкретных результатов по разрешению политического кризиса.

С легкой руки Ираклия Кобахидзе, председателя «Грузинской мечты», визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель в Грузии обсуждают в привязке к поговорке «о пустых руках». Накануне поздно вечером после встречи со спецпредставителем председателя Евросовета Шарля Мишеля по разращению политического кризиса Кристианом Даниельсоном он сообщил журналистам о том, что переговоры по достижению соглашения с оппозиций продолжатся с понедельника. Там же Кобахидзе успокоил тех, кто утверждал, что премьер-министр в Брюссель едет без результатов, которых к 15 марта председатель Евросовета Шарль Мишель. Об этом он заявил еще в начале марта, в Тбилиси, когда настоял на встрече и возобновлении переговоров между представителями правящей «Грузинской мечты» и оппозиции.

Тогда же Шарль Мишель увязал этот вопрос с перспективой дальнейшего сотрудничества Тбилиси с Брюсселем, которая должна быть подробно обсуждена 16 марта в рамках шестого по счету заседания Совета по Ассоциации Грузии с ЕС. О «беспрецедентном прогрессе» в сближении Грузии с ЕС и заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, не дожидаясь оценок из Брюсселя:

«С очень крупным пакетом едет Гарибашвили в Европу, в Брюссель. С пустыми руками осталась только оппозиция. Они обанкротились и с пустыми руками осталась на улице. У нас полные руки, с которыми мы поехали в Брюссель и это связано с тем, что у нас очень конкретные, ощутимые успехи в интеграции с Евросоюзом».

Привычный задиристый тон Ираклия Кобахидзе по отношению к оппозиции его критики объяснили уверенностью Кобахидзе в том, что спецпосланник Кристиан Даниельсон покинет Тбилиси. При виде европейских гостей в последнее время власть смягчает тон, но едва они покидают Тбилиси, возвращается к теме красных линий. Так было и после визита Шарля Мишеля. Решение Даниельсона остаться в Тбилиси и продолжить работу над разрешением политического кризиса, для «Грузинской мечты» стало, по словам ее представителей, приятной неожиданностью. Это обнадежило и оппозиционеров, полагающим, что власть будет вынуждена пойти на уступки в вопросе освобождения политзаключенных и проведения досрочных выборов. Говоря о своем оптимистичном настрое, один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе решил поиронизировать на тему «пресловутых рук Гарибашвили»:

«Здесь я соглашусь с «Грузинской мечтой». Да, с полными руками поехал господин Гарибашвили, только с руками полными проблемам. Но. тем не менее я сохраняю оптимизм. Как ожидалось, верные друзья нашей страны в ЕС, – здесь имею в виду Шарля Мишеля и его представителя Даниельсона, подтвердили, что будут работать до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения. После этого мой оптимизм еще больше увеличился».

Оппоненты власти и многие наблюдатели оптимизм власти расценивают как попытку сохранить лицо. Так был многими расценен и твит Ираклия Гарибашвили о своем визите, в котором он говорит о «впечатляющем прогрессе» Грузии и о конечной цели – «полноправном членстве в ЕС и НАТО».

Но в такой перспективе в сложившейся ситуации сомневаются многие. Народный защитник Нино Ломджария сегодня не исключила, что без разрешения политического кризиса и при продолжении такой политики грузинских властей, в Брюсселе, возможно, начнут пересматривать свои отношения с Тбилиси. Такие опасения стали часто слышны за последние две недели. Ведь несмотря на призывы международных партнеров вопрос освобождения из под ареста председателя «Нацдвижения» Ники Мелия остается открытым.

Кроме этого у ЕС остается много вопросов по реформе избирательной и судебной систем, борьбе с коррупцией. О них на прошлой неделе, в ходе дебатов в Европарламенте по ситуации в Грузии напомнил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

«ЕС считает приоритетными консолидацию демократических процессов, включая избирательную реформу, политическую стабильность и инклюзивный парламентский процесс. Справедливая, независимая и подотчетная судебная система также имеет первостепенное значение. Это предпосылки для дальнейшего углубления партнерства с Европейским Союзом в соответствии с Соглашением об ассоциации. Мы сможем оценить прогресс в ближайшее время, когда встретимся в Совете ассоциации с премьер-министром Грузии 16 марта. Это важная дата, и я искренне надеюсь, что тогда мы сможем сообщить о достигнутом прогрессе».

После встреч в Евросовете, 17 марта Ираклий Гарибашвили встретится и с руководителями НАТО. В Грузии ждут первых оценок из Брюсселя. Они возможно будут уже сегодня поздно вечером после встречи «лицом к лицу» Ираклия Гарибашвили с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.