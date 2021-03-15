Что такое эта наша разруха?

Сегодня я собиралась поразмышлять над обоснованностью обвинений в предательстве государственных интересов, которые звучат в адрес президента Абхазии из уст оппозиции и общественности. Но «продолжение» заседания сессии парламента, который сегодня опять пытался обсудить поправки в закон о декларировании доходов госслужащими, круто изменило мои планы.

Посетив очередное внеочередное заседание, впору говорить не об отдельно взятом кризисе президентской, парламентском или судебной ветвей власти, и уж тем более не о кризисе в экономике, энергетике, здравоохранении или образовании, а о кризисе государственности в целом. Все остальные кризисы – последствия изначально неправильно выстроенной системы власти, в которую, простите за резкость, все чаще попадают не сильно озабоченные интересами государства и народа проходимцы.

Но обо всем по порядку. На сегодняшнем заседании сессии парламента прозвучала главная фраза о «самороспуске парламента». Почему спикер Валерий Кварчия пришел к такому заключению и почему с ним согласна часть депутатов (меньшая, конечно)?

Начнем с того, что лукавые поправки в закон о декларировании, предложенные комитетом в прошлую пятницу, были компромиссом, который, с одной стороны, позволил бы вступить закону в силу, а с другой – дал возможность чиновникам и депутатам с успехом скрыть часть своих доходов и имущества, переписав на близких родственников. То есть инициаторы принятия поправок к закону целенаправленно пошли на уступки исполнительной власти и своим коллегам и сузили список близких родственников декларантов. В соответствии с предложенными поправками, теперь достаточно признать родственника не иждивенцем декларанта, и он уходит от декларирования своих доходов. Согласитесь, что это очень существенная уступка, расширяющая горизонты для коррупционеров.

Однако и в таком виде поправки к закону не прошли второе чтение 12 марта нынешнего года. В результате оглашения списка голосовавших выяснилось, что часть депутатов парламента просто проигнорировала голосование. Этим и попытался воспользоваться инициатор поправок к закону Гиви Кварчия. Он напомнил своим коллегам, что регламент парламента предусматривает только три позиции для депутатов: голосование «за», «против», «воздержался». А значит, та часть коллег, которая просто не проголосовала, по техническим или каким-то другим причинам, нарушила регламент и поправки к закону должны быть переголосованы.

И вот здесь кризис в парламенте стал совершенно очевиден – часть депутатов заблокировали дальнейшую работу парламента. Нет не голосованием, а глоткой. Аргументы, которые удавалось с трудом расслышать – «такое бывало и раньше», «тогда надо будет пересматривать все принятые парламентом решения», «это новая сессия или продолжение», «кому вы продались» и так далее.

Часть депутатов просто не дала спикеру поставить данный вопрос на голосование в очередной раз, устроив в парламенте дебош без драки.

Герой романа Булгакова «Собачье сердце» говорил: разруха не в клозетах, а в головах. Обычно цитирование этой фразы завершают именно этими словами, но я «доцитирую» профессора Преображенского, который поясняет свою мысль: «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».

Наши раскопанные улицы, отсутствие света и воды, мусор на тротуарах – это тоже результат разрухи в головах, прежде всего представителей всех ветвей власти. Это они не смогли просчитать, чем обернется разрешение на деятельность по добыче криптовалюты в стране, не имеющей своего энергетического резерва, это они начали глобальный ремонт водопроводной системы, чтобы освоить инвестсредства, не имея специалистов достаточного уровня и не желая подпустить к разделу средств посторонних людей. Это они поставили пенсионеров в очередь, откатив страну на десятилетия назад. Это они, вместо того чтобы разрабатывать качественные законы и принимать их, устраивают политические демарши. Это они выпускают преступников на свободу, исходя из политической конъектуры и личной выгоды. Разруха в этих головах, которым мы доверяем свою страну, исходя из принципа родства, кумовства или того хуже за тридцать серебряников.

Да, президенту и парламенту надо уходить. Но я против того, чтобы это произошло сегодня и сейчас. Перед тем как самораспуститься, парламенту надо принять несколько основополагающих законов, а президенту перед тем, как уйти в добровольную отставку, – подписать эти законы.

Я говорю о законах о выборах в парламент, в президенты, в муниципальные органы власти. Я говорю о законах, которые позволят выбрать нормальный законодательный орган, в котором не будут сидеть люди, нарушившие законы, проигнорировавшие службу в абхазской армии, безграмотные недоучки. Законы, которые минимизируют количество коррупционеров во власти и позволят обществу цивилизованно, без бунтов и революций отправлять главу государства, не справляющегося со своими обязанностями и предающего национальные и государственные интересы, в отставку. Которые предотвратят проникновение в судебные органы власти судей, выполняющих политический заказ, в муниципальные органы законодательной и исполнительной власти – преступников и коррупционеров. Это порядка десяти законов, для принятия которых нужно не более месяца, если работать, а не петь хором.

Но если не принять эти несколько основополагающих законов, предполагающих совершенно конкретную ответственность для президента, депутатов, судей, то роспуск парламента или отставка президента не имеют никакого значения – те, кто попадет во власть, поведут нас по тому же кругу и будут водить до тех пор, пока государство не будут полностью разрушено.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции