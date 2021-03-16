Парламент Грузии утвердил решение о создании министерства культуры, спорта и молодежи

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил сегодня пакет из 58 законопроектов о реформе правительства, в результате чего министерство культуры будет выделено в отдельную структуру.

Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта будет разделено на два министерства – министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.

Как пишет «Новости-Грузия», законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте «Законодательного вестника».

Согласно кулуарной информации, новое министерство возглавит Тея Цулукиани, которая до этого в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента по спискам правящей партии «Грузинская мечта». В последние два месяца Цулукиани активно проводит встречи с деятелями культуры. Против её назначения была запущена петиция.

Что касается министерства образования и науки, то его продолжит возглавлять Михаил Чхенкели.

Министерство образования было объединено с министерством культуры и спорта в 2018 году. Тогда правительство объясняло это необходимостью снизить затраты на госаппарат.

Вопрос об отделении министерства культуры стал обсуждаться еще в январе 2020 года. С такой просьбой к правительству не раз обращались представители сферы культуры и искусства. В открытом письме они отмечали, что объединение ведомств существенно снизило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.