Евроожидания и грузинский ужин

Пока грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили проводил встречи в Брюсселе, в офисе делегации Евросоюза в Грузии шла работа по подготовке очередного раунда встреч с представителями политических партий.

С самого утра в офисе делегации Европейского союза в Тбилиси было не протолкнуться – журналисты ждали продолжения переговоров по достижению политического компромисса. Но довольно скоро стало понятно – ждать прорыва не стоит до тех пор, пока не закончатся встречи в Брюсселе, как официальные, так и не очень. Пока премьер-министр Ираклий Гарибашвили пытался убедить сначала высшее руководство ЕС, а затем и присутствовавших на пресс-конференции журналистов в том, что у «Грузинской мечты» все под контролем, в Тбилиси росло напряжение.

Спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельсон с утра прибыв в офис, заперся там вместе с послом США Келли Дегнан и советниками по политическим вопросам. К журналистам они так и не вышли. Дипломатическое молчание нарушил лишь не принимающий участие в переговорном процессе посол Франции в Грузии Диего Колас. На своей страничке в Twitter он выразил осторожный оптимизм:

«Последние шаги перед соглашением – самые трудные. Спасибо г-ну Даниельсону, ЕС и США за посредничество. Вперед Грузия! У всех сторон есть шанс показать, что дискуссии, чувство ответственности, смелость могут помочь разрешить серьезные разногласия и укрепить демократию. Это будет большим уроком для мира».

Впрочем, заявление Ираклия Гарибашвили на пресс-конференции в Брюсселе о том, что «досрочные парламентские выборы в Грузии» могут пройти в 2024 году, похоже, поставили это самое соглашение на грань срыва. Досрочные выборы – одно из главных требований оппозиции, и столь категоричная позиция главы кабмина не может позитивно сказаться на диалоге.

Находящийся в заключении лидер «Единого национального движения» Ника Мелия на своей странице в социальной сети Facebook уже четко указал: досрочные выборы жизненно необходимы для разрешения политического кризиса в стране:

«Процесс, начатый при посредничестве Шарля Мишеля, является прекрасным шансом выйти из политического тупика и открыть новое окно возможностей для будущего страны. И самое главное, необходимо провести досрочные выборы. У «Грузинской мечты» не осталось ресурсов, чтобы вывести страну из тяжелого положения, преодолеть социальный, экономический кризис и кризис в области здравоохранения, которые достигли чрезвычайно тяжелых масштабов. Нам нужно новое коалиционное правительство, избранное в результате новых выборов, которое будет иметь мандат общественного доверия и сможет решать самые сложные проблемы с новой силой и энергией», – пишет Мелия.

Освобождение лидера ЕНД – тоже один из ключевых пунктов переговоров при посредничестве господина Даниельсона. И опять-таки категоричные высказывания представителей «Грузинской мечты» по вопросу политзаключенных не добавляют оптимизма. Один из участников встреч, лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия считает, что оппозиция готова пойти на разумный компромисс, но отношение «Грузинской мечты» к главным пунктам повестки лишь торпедирует процесс:

«Мы не можем полагаться на заявления и тон правящей команды. Мы столько раз видели разные типы сценариев. Даже в критический момент они либо не могут найти слов, либо считают необходимым делать заявления, наносящие ущерб интересам страны».

Впрочем, часть оппозиции все же уверена в позитивном исходе миссии Кристиана Даниельсона. Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили, чей соратник Леван Иоселиани является непосредственным участником переговоров, уверяет, что позиции сторон сближаются:

«Какой бы информацией я ни располагал, позиции сближаются довольно интенсивно. То, что они (представители оппозиции) войдут в парламент, это факт. Ну а куда они еще денутся? Остается очень мало вопросов, по которым позиции не совпадают».

И все же вопросы, по которым позиции не совпадают – самые главные. И, как дают понять в «Грузинской мечте» позиции эти больше не изменятся. Один из лидеров правящей партии Гия Вольский прямо заявил – убедить оппонентов в своей правоте не является целью «Мечты»:

«Главный вопрос – это вопрос о выборах, были ли выборы сфальсифицированы или нет. И хотя весь мир уже давно отреагировал на это заявлениями, что выборы были конкурентными, и что возможные ошибки не повлияли бы на результаты, позиции сторон не изменятся. Так что главное – найти оптимальное решение в этой ситуации».

Искать решение стороны продолжат завтра. На сегодня никаких встреч в офисе ЕС не запланировано. Сам Кристиан Даниельсон отбыл на ужин к президенту Грузии.