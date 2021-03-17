Оппозиционер Гоги Цулая задержан по обвинению в насилии

В Тбилиси по обвинению в насилии задержан оппозиционер Гоги Цулая, об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии. Задержание 58-летнего политика из Кутаиси произошло сегодня в Тбилиси.

«Следствие установило, что обвиняемый мужчина на съемной квартире в Тбилиси физически оскорбил свою знакомую – А.Д. 1979 года рождения», — говорится в заявлении министерства.

Следствие продолжается по части 1 статьи 126 УК Грузии – «побои либо иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до одного года.

Некоторое время назад Гоги Цулая покинул партию «Свободная Грузия», которая была создана в 2010 году Кахой Кукавой и его единомышленниками.

Цулая очень резко высказывался в адрес властей Грузии, нередко используя нецензурные выражения. Совсем недавно в комментарии журналистам он грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили.

Цулая также является одним из организаторов протестного движения с требованием понижения цен на автомобильное топливо. В течение последних недель водители провели несколько крупных протестных акций как в Кутаиси, так и в других городах Грузии, – передаёт «Новости-Грузия».