Нацбанк Грузии ужесточает, или 50 процентных пунктов серого

Нацбанк Грузии увеличил ставку рефинансирования на полпроцента, до восьми с половиной процентов. Как объяснил регулятор, чтобы избежать разгона инфляции. Изменение монетарной политики приведет к повышению процентных ставок по кредитам в лари и к снижению спроса на кредиты, предупреждают аналитики.

Сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Грузии опубликовал отчет, объясняющий причины ужесточения денежно-кредитной политики.

«В числе факторов, влияющих на инфляцию, остается рост цен на международных товарных рынках. Сокращение производства, обусловленное пандемией, является дополнительным источником разгона инфляции. Кроме того, долгосрочное поддержание обменного курса лари в условиях высокой долларизации экономики тоже стимулирует рост цен. Комитет считает, что длительное сохранение инфляции выше целевого уровня повышает риски роста инфляционных ожиданий, что негативно отразится в будущем на курсе лари. Принимая во внимание эти факторы, Комитет решил ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ставку на 50 базовых пунктов».

По мнению ряда экспертов, этим решением регулятор фактически признал высокую инфляцию.

По словам Георгия Кепуладзе, главы правления НПО «Общество и банки», по сути это означает, что лари вырастет в цене. Кроме того, решение Нацбанка сигнализирует о негативных процессах в экономике страны, говорит эксперт:

«На фоне практически остановившейся экономики, драматического сокращения инвестиций из-за рубежа, задержки сроков вакцинации и глубокого политического кризиса, катастрофического обесценивания лари и роста инфляционных ожиданий Национальному банку не остается ничего иного, кроме как еще большего ужесточения своей монетарной политики. К чему это приведет? Прежде всего, к повышению процентных ставок по кредитам в лари, снижение спроса на кредиты и сдерживанию роста цен при сокращении денег в экономике. Это хорошо для сдерживания инфляции, но происходит это за счет тех людей, кто взяли займы в лари, которым придется покрывать все это из своего кармана. А это вновь приведет к росту кредитования в долларах, с чем безуспешно воевал Нацбанка все эти годы».

В этих условиях аналитик советует правительству пересмотреть свой прогноз экономического роста на 4,3%, как абсолютно нереалистичный:

«Уже становится очевидным, что экономика Грузии, к сожалению, в этом году не вырастет на 4% даже по сравнению с экономически провальным 2020 годом. Возвращению к уровню ВВП 2019 года произойдет в лучшем случае в 2022 году, да и то в случае максимально благоприятного стечения внешних факторов», – подытожил Кепуладзе.

Ираклий Ковзанадзе, председатель парламентского комитета по финансам и бюджету, считает решение НБГ запоздалым:

«Еще в декабре, когда госбюджет на 2021 год утверждался парламентом, я предсказал, что Национальному банку Грузии придется ужесточить денежно-кредитную политику. В нынешней ситуации повышение ставки рефинансирования для снижения нарастающей инфляции было логичным, но запоздалым. Экономика страны нагружена негативными влиянием в виде растущего дефицита бюджета и государственного долга, высокого индекса инфляция и слабого лари, при перманентном росте цен на продовольствие и топлива на мировых торговых площадках», – заявил Ираклий Ковзанадзе.

В целом, сегодняшнее решение регулятора повысит ставки по процентам для 124 300 заемщиков, привязанным к ставке рефинансирования. Общая стоимость портфеля превышает 7 миллиардов лари, средняя процентная ставка равняется 13%.