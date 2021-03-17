Генсек НАТО призвал Гарибашвили продвинуться к соглашению с оппозицией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен недавними событиями в Грузии, в том числе арестом лидера оппозиции Ники Мелия. Об этом он заявил сегодня, 17 марта, в Брюсселе, на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Столтенберг публично призвал премьер-министра Гарибашвили использовать свое положение для продвижения соглашения между правительством и оппозицией. «Господин премьер-министр, наше тесное сотрудничество означает, что мы не уклоняемся от сложных дискуссий. Политическая ситуация в недавнем прошлом вызывает беспокойство, и мы настоятельно призываем Грузию укреплять демократические стандарты, которых она достигла за последние несколько лет. Это будет сделано в формате диалога. НАТО, безусловно, поддерживает посреднические усилия ЕС. Господин премьер-министр, я призываю вас использовать свою позицию для поиска двустороннего решения», - заявил Столтенберг..

По его словам, вопрос о политической ситуации в Грузии «представители стран-членов НАТО поднимут сегодня, на более поздних встречах».

Во время своего визита в Брюссель, Гарибашвили встретился с верховным представителем ЕС по безопасности и иностранным делам Джозефом Боррелем, президентом Европейской комиссии Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Параллельно с пресс-конференцией в Брюсселе, в Тбилиси представители оппозиции и правительства Грузии впервые встречаются при посредничестве специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. Целью встречи, по словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, является рассмотрение нескольких пунктов «возможного соглашения».

Хотя Даниельсон уже пять дней встречается с политическими деятелями в Тбилиси, до сих пор не было достигнуто никакого соглашения.