Вахтанг Мегрелишвили: У нас была очень продуктивная встреча, завтра будет более важная часть

По словам члена партии «Гирчи» Вахтанга Мегрелишвили, завтра в офисе представительства ЕС продолжится встреча между властью и оппозицией, в ходе которой будут обсуждены оставшиеся вопросы.

«У нас была очень продуктивная встреча, которая продолжится завтра. Завтра будет более важная часть, которую мы закончим. Соглашение означает договоренность по всему, не по какому-то конкретному вопросу, а по всем, соответственно, мы еще не закончили. Соглашения не будет, пока мы не пройдем все вопросы», - заявил Вахтанг Мегрелишвили.

Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон сегодня, 17 марта, провел совместную встречу с лидерами оппозиции и «Грузинской мечты». Ранее Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.

Как заявил после сегодняшней встречи европарламентарий Андрюс Кубилюс, была достигнута договоренность о создании в некотором роде неформальной контактной группы для наблюдения за миссией Шарля Мишеля по разрешению кризиса в Грузии, которая после будет оказывать фасилитацию для взаимопонимания между оппозицией и властью, чтобы избежать недопонимания в будущем.

По словам Кубилюса, группа станет хорошим средством обмена информацией и, при необходимости, сможет планировать встречи с грузинскими партнерами.

«Мы очень обеспокоены, этот кризис затяжной. Я помню свой визит в Тбилиси перед пандемией в декабре 2019 года. Кризис начался после «ночи Гаврилова», мы попытались оказать медиацию, чтобы разрешить этот кризис. Вместе с послом Харцелем мы встретились тогда с оппозицией, мы даже встретились с Бидзиной Иванишвили. Затем была целая история, соглашение от 8 марта, в надежде, что наступит ее конец, но нет, грузины сильны в том, чтобы войти в глубокий кризис, и мы связаны с вашими кризисами. Мы очень долго выжидали», - заявил европарламентарий.