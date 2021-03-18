Астамур Какалия: «Получается, что президент против вступления закона в силу»

Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум-Виктория» состоялось собрание участников инициативной группы, выступающей за ратификацию статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции и принятие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами.

Активисты обсудили обескураживающую ситуацию, которая возникла после того, как в пятницу 12 марта депутаты парламента Абхазии 17-ю голосами поддержали поправки к закону о декларировании, позволявшие ему немедленно вступить в действие, один воздержался, а десять, в нарушение регламента, просто не стали нажимать кнопки. В результате законопроект не прошел во втором, окончательном чтении – не хватило одного голоса «за».

Один из лидеров Народной партии Абхазии Юрий Квициния сказал в своем выступлении, что НПА еще лет двадцать назад выступала за ратификацию статьи 20 Конвенции ООН. И отметил роль, которую должны были бы сыграть в этом политические партии:

«Мы боролись и за то, чтобы у нас партийная система работала в государстве. У нас в стране и это не получилось. Наш парламент до сих пор по другой системе избирается (мажоритарной). Кстати, если наш парламент избирался бы по партийным спискам, мы знали б, кто тормозит там. А сегодня попробуйте узнать. Ну, по фамилиям где-то... Вместе с тем человек сегодня депутат, а завтра его нет. А партия остается. Когда партия этим занимается, она или теряет доверие в народе, или продолжает дальше работать. Поэтому партийная система всегда действеннее».

Общественно-политический деятель и прозаик Астамур Какалия, который вел собрание, в выступлении с трибуны сказал:

«Мы уже где-то девятый год на разного рода встречах слышим следующую фразу: «Мы не боимся этого закона, мы готовы декларировать собственность!». Но они все боятся, что этот закон не сработает. Как же разрешить наш спор? Мы предлагаем политикам, которые изъявили желание декларировать свою собственность, задекларировать источники дохода свои своей семьи полностью, указать источники поступления денег и активы, которые на эти деньги приобретены. Мы предлагаем следующий эксперимент: пусть они два актива, подлежащих декларации, не укажут в декларации. Мы вывесим их декларации на нашем сайте группы за статью и конкурс (за 20-ю статью Конвенции ООН и конкурсный подбор кадров). И можем пообещать, что в течение тридцати дней мы им предоставим данные о тех активах, которые они сознательно «забыли» упомянуть. Эксперимент абсолютно безопасный: закон еще не вступил в силу, и никто не будет уволен… Нам говорят, и мы в это должны поверить по идее, что долгие годы наши политики от всей души хотят вступления в силу закона о декларировании, но все никак не могут постичь непостижимое – что такое «должностное лицо». Это ядерная физика, да?»

Немалую часть своего выступления он посвятил размышлениям о том, что же произошло в парламенте, где, казалось бы, после годичной затяжки со вступлением закона в действие – из-за ожидания закона о госслужбе, был найден выход – принятие к нему поправок:

«Мы хотим обратиться персонально к депутатам. В сегодняшней встрече изъявила желание присутствовать часть депутатов. А потом они сообщили нам, что… ну, как бы… Я как понял, чтобы коллеги их по парламенту не обиделись, они не придут. Интересно, а они не боятся, что на них обидятся их избиратели, тысячи избирателей? И я глубоко возмущен тем фактом, что депутаты… Вот я вчера прочитал интервью депутатов, которые не проголосовали ни «за», ни «против», ни воздержались. Очень уважаемый мною человек, депутат от нашего района Ахра Абухба говорит: «Я обратил внимание на совет представителя президента в парламенте и поэтому не проголосовал за вступление закона в силу». Я очень хорошо к этому человеку отношусь, он наипорядочнейший человек. Но у меня такой призыв: «Ахра, уважаемый! Вы – депутат, избранный не Администрацией президента, а депутат, избранный от Маяка. Маякцы все как один хотят, чтобы вы нажали кнопку за вступление закона в силу». Я удивлен позицией Левона Галустяна уважаемого. О существовании этого закона Левон уважаемый узнал в 2012 году. Мы его обсуждали в том году на Маяке. И он также говорит, что посмотрел, послушал совет представителя президента и поэтому не проголосовал. Дальше я удивлен представителем президент в парламенте. Я уверен, что это не ее вина лично, не ее идея. По сути получается, что наш президент против вступления этого закона в силу сейчас. Наш президент присутствовал на наших встречах, он сидел вот здесь. Это было еще в 17-м году, до появления этого законопроекта, который мы обсуждаем. Он тогда выступал решительно за такой законопроект. Нам бы хотелось тут внести ясность и попросить действующего президента не слушать советчиков, советников. Не вступление в силу этого закона подорвет не только имидж государства, но и доверие к президенту со стороны избирателей. Мы заявляем, что в случае непринятия этого закона на ближайшем заседании сессии мы оставляем за собой право на митинг, сколько бы нас ни было».

Кстати, выступившая с трибуны еще одна активистка этой группы Наира Амалыиа сказала, что ей в последние дни звонили представители прежней исполнительной власти и спрашивали: а что ж вы теперь ведете себя так пассивно – ни митингов не проводите, ни голодовок? Напомним, что в феврале прошлого года, добиваясь принятия парламентом этого законопроекта, проводили акцию протеста у стен парламента с установкой палаток, ряд членов инициативной группы провел недельную голодовку на площади Свободы в Сухуме. Тогда закон был принят, но из-за упомянутой уловки с законом о госслужбе вот уже больше года не может вступить в действие.

В завершение своего выступления Какалия сказал, что их оппоненты в обществе пытаются представить инициативную группу какими-то изгоями, странными людьми, сектой, и продолжил:

«Когда секта полуграмотного чиновника, который не может указать свои активы, пытается международно признанный 185 странами закон, тысячами наших граждан представить сектой, это то же самое, если шаман какого-нибудь племени будет смеяться над христианством, над исламом, над буддизмом».

На встрече завязался разговор о том, что в последнюю редакцию законопроекта о поправках были внесены изменения, сузившие круг членов семьи должностного лица, которые также заполняют декларации. (Но даже, мол, и такой «кастрированный» законопроект не решились принять). Астамур Какалия заявил, что инициативная группа однозначно против такого сужения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия