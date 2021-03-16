Закон о декларировании: почему не голосовали депутаты

Во время второго чтения закона о декларировании доходов госслужащих и депутатов в абхазском парламенте десять парламентариев отказались выразить свое мнение и предпочли не голосовать вообще. Этот факт вызвал бурную реакцию у их коллег. Мы спросили несколько не голосовавших на заседании сессии депутатов о том, какими соображениями они руководствовались?

В понедельник в абхазском парламенте обсуждали отказ десяти депутатов голосовать за принятие поправок в закон о декларировании доходов. Было сделано предположение, что виноват во всем сбой техники. Во время обсуждения было также сказано, что отказ от голосования – это обычная практика в работе парламента и такое происходит сплошь и рядом. «Не стоит делать из этого сенсацию».

С такой точкой зрения не согласен депутат Гарри Кокая, который, собственно, и привлек внимание к тому факту, что депутаты не выполнили свой долг:

«Я пока точно не знаю, что с ними случилось? Может это был технический сбой, потому что десять человек, сидя на сессии, не проголосовали, – это, как минимум, странно. Я думаю, что человек, который пришел на сессию, обязательно должен иметь свое мнение по тому или иному вопросу. У нас есть форма голосования, где есть «за», есть «против» и есть «воздержался». Четвертой позиции не может быть. Или человек отсутствует, если человек присутствует – он обязан голосовать. Это у нас в регламенте прописано четко. Но никаких санкций и ответственности нет, и это плохо. В регламент (парламента) надо вносить поправки, мы этот вопрос поднимем».

Мы спросили у нескольких депутатов, почему они не голосовали? Трое согласились ответить на наш вопрос. При этом все утверждали, что полностью поддерживают данный закон.

Так, Ахра Абухба не против закона, но не понимает, почему депутаты несколько лет не могут доработать его так, чтобы снять все претензии:

«Я проголосовал, кстати, в первом чтении, а второе чтение – все как-то сумбурно получилось. Во-первых, есть официальная точка зрения, которую я разделяю, в том смысле, что надо дорабатывать. Я не знаю, почему мы не можем все-таки доделать этот документ до конца.

– Какая логика в том, чтобы не голосовать? Вы же могли воздержаться?

– Нет, я не ожидал все-таки, что в такое русло пойдет разговор, серьезно говорю, но в том виде, в каком оно происходило, я понимал, что и одна, и обратная сторона, то есть, те, которые хотят проголосовать – это одно, а те, которые не хотят проголосовать – это как бы другое. Но получилось с точки зрения плюса наоборот. То есть те, которые в принципе выдвигали, что это надо сделать, наверное, надо было работать больше. Опять работать больше вместе со всеми сообща, и я не думаю, что это было бы большой проблемой.

– Я все-таки не понимаю позицию «не голосовать», если можно воздержаться?

– Нет, «воздержался» – это значит, что ты против. А я не «против», я реально не «против», а «за». Но я понимал, что это абсолютно мертворожденный ребенок. И я понимаю, что каждый раз каждая новая власть, ратуя за то, чтобы все декларировали доходы, потом все это почему-то проваливается».

Алхас Хагба сослался на мнение «высококвалифицированных юристов парламента и представителя президента», которые считают, что закон надо доработать. Он заявил, что отказ от голосования в парламенте практикуется:

«Я не голосовал за закон о декларировании только потому, что представитель президента в парламенте и наши юристы, находящиеся в парламенте, высококвалифицированные, как бы, можно сказать, опираясь на их слова. Я вообще сам – за этот закон, но, прежде чем проголосовать за этот закон, я считаю, что нужно его отработать так, чтобы этот закон работал.

– Почему вы не голосовали? Ведь можно было воздержаться?

– А разница в чем? Если честно, я не понимаю.

– Но ведь такой процедуры как «неголосование» не существует в парламенте, когда депутат сидит на сессии и не голосует. Почему вы приняли именно такое решение?

– У нас это практикуется, если вы заметили, когда мы голосуем, к сожалению. Если этот закон будет работать, если мы все это сделаем, как полагается, тогда я буду голосовать за него.

– Какая главная претензия к этому закону? В чем проблема, по-вашему?

– Нужно принимать закон о госслужбе. Если мы примем закон о госслужбе, тогда будет работать и этот закон.

– Почему нужно обуславливать декларирование доходов законом о госслужбе? Закон о госслужбе уже десять лет лежит в парламенте и не принимается.

– Скажите, пожалуйста, а где он работает? В России уже сколько лет занимались этим законом, этот закон также не работает по большому счету и в России. Но я буду голосовать за этот закон, если этот закон будет работать для всех одинаково. Если у нас нет разграничения, кто госслужащий, тогда как он будет работать? Нет у нас в законе этого разграничения, по моему мнению, поэтому я не голосовал за него».

Левон Галустян также сослался на чужое мнение. На его отказ от голосования повлияло мнение полпреда президента Саиды Бутба, которая подметила несколько противоречий в тексте закона. И все же он признал, что критика в адрес тех, кто пренебрег своей обязанностью, справедлива и обещал впредь так не поступать:

«Я голосовал в первом чтении, когда коллеги предложили данный законопроект. И как вы знаете, 27 коллег-депутатов поддержали эту инициативу Гиви Анатольевича Кварчия. Когда возник вопрос о вынесении данного документа на второе чтение и принятие его во втором и окончательном чтении, у полпреда президента Саиды Рушниевны Бутба возникли серьезные вопросы к этому документу. И некоторые наши коллеги высказывали, что там есть противоречия, поэтому мне показалось, что аргументы, которые были высказаны в пользу того, что нужно взять небольшой тайм-аут. Речь шла о неделе, десяти днях, думаю, мы можем этот вопрос быстренько согласовать и все эти противоречия, которые есть в документе, утрясти и вынести уже нормальный, подготовленный проект закона для принятия его во втором и окончательном чтении. Собираюсь его поддержать, потому что в предыдущие годы все инициативы, которые исходили от общественников, от Астамура Омаровича Логуа, который этот закон в хорошем смысле лоббировал, я всегда поддерживал. Более того, когда у нас была акция на площади Свободы, мы с коллегами там были и подписали эту петицию. Более того, когда мы думали, что закон принят в окончательном чтении, мы с коллегами даже были готовы эти декларации подать. И подадим, если этот закон будет работать. Никаких личных пристрастий у меня в этом смысле нет. Аргументы, которые были высказаны полномочным представителем президента, они в данном вопросе были для меня определяющими. Закон уже годами в парламенте и, честно говоря, он стал такой притчей во языцех.

– Почему вы не воздержались, а приняли решение именно не голосовать? Такой же процедуры нет в парламенте?

– Да, совершенно верно, и на это обратили внимание, в том числе председатель профильного комитета по законодательству. Да, действительно, я не принял участие в голосовании, но не так часто я это делаю. Отныне собираюсь уже принимать участие в голосовании, то есть, или «за», или «против», или «воздержался». Принимаю критику, она на самом деле справедливая».

Лаша Ашуба не стал отвечать на вопрос, почему он не проголосовал:

«Я не хотел бы это комментировать. Я вам могу сказать, но не хочу сейчас, это будут крутить и крутить. Спасибо».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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