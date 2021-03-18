Союз регби: президент назначен, но битва продолжается

Агентство гражданского реестра зарегистрировало бизнесмена Иосеба Ткемаладзе в качестве президента Союза регби. Его юристам удалось всего за день исправить погрешности в регистрационных документах, из-за чего в ведомстве перед этим отказывались утверждать Ткемаладзе на руководящей должности в союзе. Впрочем, его противники считают, что погрешностей было значительно больше, чем сообщают в ведомстве.

Впервые за полтора года у Союза регби Грузии официально появился президент – бизнесмен Иосеб Ткемаладзе. Как и его соперник – Ираклий Абусеридзе, он столкнулся с проблемой при регистрации его кандидатуры в Агентстве гражданского реестра. Вчера в этом ведомстве сообщили Ткемаладзе, что из-за погрешностей в предоставленных документах не смогут завершить процесс регистрации.

«Поскольку вопрос регистрации нового устава не был включен в повестку дня во время съезда, новый устав был принят с нарушением законодательства и действующего устава союза. Для регистрации нового устава необходимо предоставить регистрационный документ», – сказано в письменном заявлении.

В ведомстве дали бизнесмену на сбор необходимой документации 30 дней, впрочем, Ткемаладзе решил проблему за день и уже сегодня принимал поздравления от своих сторонников. Среди них член правления союза – Ия Хурцилава:

«Я давно работаю в Союзе регби и в таком тяжелом положении объединение никогда не было – финансовые проблемы и постоянное противостояние. Мы сможем выйти из этого кризиса с новым президентом, мы с большой надеждой смотрим на его назначение», – цитирует Хурцилава сайт Союза регби.

Приветствует назначение Ткемаладзе и другой член правления – Лексо Гугава:

«Необходимо усилить внутренний чемпионат, а также детский регби – эти и другие вызовы стоят перед новым президентом. В случае правильного менеджмента и полной мобилизации, все проблемы будут решены. И я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время».

Новость о регистрации Ткемаладзе явно не обрадовала Ираклия Абусеридзе. Кстати, его юристы утверждают, что вопрос регистрации нового устава – далеко не единственное нарушение со стороны представителей Ткемаладзе. На сегодняшней пресс-конференции адвокат Абусеридзе, Давид Клдиашвили, перечислил и другие:

«К сожалению, государственный орган не обратил внимания на эти нарушения. В регистрационных документах должно быть нотариальное подтверждение того, что личности всех участников (голосования) были проверены, и они имели право голосовать. Такой записи в документах нет. Неправильно и то, что в реестре опираются лишь на слова председателя съезда, который заявил, что съезд состоялся. Юристы должны были удостовериться и подтвердить то, что съезд был проведен законно. Кроме того, в реестре не предоставляют никому список голосовавших, а ведь в этом списке могут быть представители таких клубов, которые вовсе не принимали участия в голосовании».

Юристы Абусеридзе планируют подать жалобу в само агентство на основании перечисленных нарушений. Параллельно члены Союза регби, не признающие легитимность последних выборов, будут искать поддержки у международных организаций, говорит Ираклий Абусеридзе:

«Я передал всю информацию, ссылки и видеоматериалы одному из самых больших спортивных издательств Франции. Они взяли на себя инициативу, естественно с нашего разрешения, поговорить на эту тему с Международным советом регби World Rugby. Кроме того, мы сейчас готовим жалобу, которую также направим в международную федерацию. Был прецедент в Марокко, когда выборы президента там проходили с нарушениями, тогда Международный совет сделал предупреждение, а когда ситуация не исправилась дисквалифицировал Марокко. Мы подготовим все документы и отправимся туда (в Ирландию), чтобы на месте провести встречи, за чем наверняка последует реакция».

Абусеридзе и его сторонники отказываются признавать легитимность последних выборов. «Мы прибегнем к всевозможным формам протеста, чтобы сместить его (Ткемаладзе)», – заявил сегодня Абусеридзе.