Грузинская оппозиция объявила о новой волне протестов

Грузинская миссия спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона на данном этапе завершена. После прошедших сегодня многочасовых переговоров с «Грузинской мечтой» и оппозицией он сообщил, что покидает Тбилиси.

Позиции политических оппонентов, по словам Даниельсона, сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения.

«Из шести пунктов, оставленных президентом Мишелем, по некоторым из них в различных отношениях был достигнут значительный прогресс. Что касается других вопросов, то здесь прогресс был меньше. Теперь я вернусь в Брюссель и доложу обо всем этом президенту Мишелю. Я надеюсь, что стороны теперь серьезно оценят ситуацию в перспективе, необходимые пути к компромиссу, чтобы процесс медиации был успешным, а его последствия были более заметными. Я действительно считаю, что это то, чего заслуживает грузинский народ», - сказал Даниельсон.

Оппозиция уже обвинила в срыве переговоров «Грузинскую мечту». При этом член «Лело» Бадри Джапаридзе сообщил, что диалог продолжится. По его словам, в ходе переговорного процесса оппозиция, в отличие от другой стороны, оказалась крайне конструктивной. Он отказался говорить о деталях встречи.

На пресс-конференции по окончании встречи лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе также заявил, что вся вина за провал переговоров возлагается на правящую партию. Он добавил, что в оппозиции продолжатся интенсивные консультации. По словам Вашадзе, он не сомневается в том, что европейские партнеры увеличат свою поддержку грузинской оппозиции.

Представитель «Единого национального движения» Акакий Минашвили заявил, что стороны не смогли договориться по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в стране, а также освобождению лидера ЕНД Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, позитивная сторона провала переговоров была в том, что она оголила суть «Грузинской мечты» и окружения Бидзины Иванишвили. Как заявил Бокерия, практически ни по одному вопросу не было достигнуто соглашение.

Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции.