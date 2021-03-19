Грузия-Россия. Коронавирус экономической независимости

Пандемия снизила зависимость Грузии от российской экономики. Но при этом, полагают аналитики грузинского отделения Transparency International, после полного снятия ограничений ослабленный грузинский бизнес может впасть в еще большую зависимость от российских товаров и туристов.

Пандемия в большей мере снизила экономическую зависимость Грузии от России, чем от других соседних стран, утверждается в докладе.

Есть сферы, где Грузия уже не зависит от России. К примеру, энергетика: доля электроэнергии, импортируемой из России в Грузию, составляет до 4,5%, газа – до 7% от общего потребления.

Объем иностранных инвестиций из России также мал: в 2015-2019 годах их доля в общем объеме составляла в среднем 3,4%. В прошлом году этот показатель снизился до 2,7%.

Впрочем, остаются сферы, где Грузия остается критично зависимой от России, что позволяет ей влиять на настроения грузинских граждан с помощью санкций, говорит экономический аналитик организации Бесо Намчавадзе:

«В 2019 году Грузия получила 1,6 миллиарда долларов совокупного дохода от российских туристов, денежных переводов и экспорта в Россию, что приблизительно равняется 9% ВВП Грузии. В прошлом году этот показатель снизился к 5,7% от ВВП. За последние годы экспорт грузинской продукции в Россию постоянно рос, достигнув к 2019 году 500 миллионов долларов США. В 2020 году он снизится на 11,2%, импорт к 2019 году составлял почти 900 миллионов долларов, снизившись на 9,2% в прошлом году. Торговый баланс Грузии улучшен».

По словам аналитика, чрезмерная экономическая зависимость от страны, не признающей территориальную целость Грузии и применяющей санкции в зависимости от настроений ее правителей, создает большие риски:

«За последние 15 лет Россия неоднократно использовала экономические рычаги для усиления политического влияния на Грузию. Например, в 2006 году наложила эмбарго на торговлю с Грузией. После событий 20 июня 2019 года были запрещены полеты из России в Грузию, которые действуют до сих пор. Поэтому критически важно снизить зависимость грузинской экономики от России».

Как продолжает Бесо Намчавадзе, после пандемии Грузия может реформировать свою экономику и стать менее зависимой от России. Другое дело, насколько она сможет этим шансом воспользоваться:

«По крайней мере, снижение зависимости будет неизбежно в случае туризма, поскольку возвращение российских путешественников до уровня 2019 года, вероятно, займет несколько лет. Впрочем, существует вероятность роста зависимости после отмены ограничений, так как ослабленный грузинский бизнес обратит свой взор на легкодоступные рынки, как с точки зрения экспорта, так и импорта, что может еще больше усилить зависимость Грузии от России».

По словам профессора Тбилисского Госуниверситета Иосифа Арчвадзе, за годы независимости Грузия перестроила внешнюю торговлю. Если структура экспорта в начале 90-было полностью ориентирована на российский рынок, то теперь произошла диверсификация на многих направлениях. Но в целом эксперт не ожидает в ближайшее время значительных изменений:

«Мы не можем полностью отказаться от торговли с этой страной. Я не жду особых перемен в торговле с РФ, пандемия вместе с санкциями Запада ударили по ее экономике не в меньшей степени, чем по грузинской, поэтому ждать оживления в торговле не стоит – спрос на грузинскую продукцию в России продолжит снижаться. Считаю, что Грузии надо следовать примеру Ирландии, которая благодаря грамотной политике достигла большего уровня благосостояния, чем бывшая метрополия. Произошло это за счет совместного интеллектуального труда и правильной налоговой политики. Делать ставку на развитие одного туризма рассчитано на недалекую перспективу, и может окончится полным крахом, что и показали нынешние события».

Самая большая статья грузинского экспорта в РФ – вино. Его было продано на 10% меньше, чем в 2019. Самая важная статья российского импорта в Грузию – пшеница. Ее закупки в прошлом году увеличились на 18%, достигнув стопроцентного результата. Впрочем, из-за увеличения Россией торговых пошлин грузинский импорт пшеницы переориентировался в наступившем году на другие рынки – прежде всего, на казахстанский.