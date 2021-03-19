«Все очень плохо». В Грузии критикуют политическую элиту

Жесткой критикой в СМИ и эмоциональными постами в соцсетях реагирует грузинское общество на вчерашний провал переговоров между «Грузинской мечтой» и оппозицией. Многие опасаются и негативной реакции Брюсселя. Усилия спецпосланника Кристиана Даниельсона оказались тщетными.

Стыд за грузинских политиков, возмущение и гнев за их неспособность договориться – всем этим полнятся грузинские соцсети. Тех, кто до полуночи ждал завершения девятичасовой встречи «Грузинской мечты» с оппозицией при посредничестве спецпосланника из Брюсселя Кристиана Даниельсона было немало. Тем более бурной была бурная реакция после ее завершения. За считанные минуты» на популярной в Грузии платформе Forum.ge набралось столько комментариев, что они не поместились на двух десятках страниц темы, которая так и была названа – «Соглашение не состоялось». И это было не «битва» сторонников «Грузинской мечты» и оппозиции, гнев и разочарование были солидарными, и все вместе сомневались в так называемой «прозападности» как власти, которая в 2024 обещает подать заявку на членство Грузии в ЕС, так и оппозиции.

«Наша политэлита такой менталитет проявила, что нас даже Договора об ассоциации должны лишить, только безвизовый режим пусть оставят, чтобы люди хотя бы там смогли увидеть, что такое норма в Европе, и, может, спустя сто лет мы что уразумеем», – написал пользователь nefro.

Более чем столетнее отставание от Европы возмущенно констатировал конституционалист Вахушти Менабде:

«150 лет назад в Парижа занялось полное надежды 19 марта. Парижская коммуна начала свое существование и народ поверил, что может править. Ровно наоборот, уже завтра утром каждый гражданин Грузии будет знать, что грузинские политики окончательно оформили дисфункциональность грузинской демократии. Они просто должны уйти домой», – написал он поздно ночью на своей странице Facebook.

Одной из первых свое возмущение выразила на английском языке в twitter. Это Бузиашвили исследователь НПО «Лаборатория цифровых исследований Атлантического совета» (DFRLab):

«Кризис в Грузии еще больше усугубляется. Никакой сделки ЕС между правящей партией и лидерами оппозиции не достигнуто даже при посредничестве ЕС. Представителя ЕС Кристиан Даниельсон покидает Тбилиси. Те единственные, кто улыбается этой ситуации, сидят в Кремле».

Ей ответил Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России:

«Нехорошо. Президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, нужно принимать более активное участие в процессах в Грузии», – обратился американский дипломат к руководству Белого дома в своем сообщении в twitter.

– Я еще раз убедился, что с ними нам надежды не будет, – эмоционально комментирует вчерашнюю встречу политолог, профессор ТГУ Звиад Абашидзе.

«Такое поведение политиков в такой стране, как Грузия, где нестабильная демократия, кризис, бедность, ни к чему хорошему не приведет. Возрастет политическая апатия, мы еще долго не сможем рассчитывать на успех. Плохо то, что в глазах общества политические партии, госинституты потеряют доверие, легитимность – все это подрывает демократию. Такая ситуация вызывает революционные, а больше демагогические движения, особенно когда общество живет в бедности. Я не понимаю, чем руководствуются наши политики, чего они хотят? В чем так перед ними провинилось население страна?» – недоумевает Звиад Абашидзе. Он был среди тех, кто изначально считал бойкот оппозиции ошибкой, тем более, когда прошлогодние парламентские выборы получили международное признание.

С учетом ареста Ники Мелия, лидера «Нацдвижения», штурма его партийного офиса и многих других признаков авторитарного и неформального правления «Грузинской Мечты», конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая считает, что в этом кризисе большая часть ответственности лежит на власти. Он перечисляет риски, которые ждут теперь из-за этого страну.

«Страна, к сожалению, постепенно изменит прозападное направление. Если грузинские власти откажутся от западных стандартов, в ответ Европа и США могут ослабить свою поддержку во всех направлениях. Для исправления ситуации Грузии придется заплатить дорого. Все это чревато усилением российского влияния. Я не сторонник мнения, что во всем этом «замешана рука России», что власти ведут российскую игру, но «Грузинская мечта» косвенно укрепляет это подозрение, с учетом ее нежелания в чем-то уступить оппозиции, нести большую ответственность на соблюдение интересов населения. Недопустимо, чтобы так продолжались политические процессы», – считает Коте Чокорая, суммируя все внешне- и внутриполитические вызовы, перед которыми стоит страна, включая российскую оккупацию грузинских территорий и вызванный пандемией экономический кризис.

Возможно, после этого усилятся позиции евроскептиков в Тбилиси и Брюсселе, – предполагает специалист по международным отношениям, лектор ТГУ Константин Шубитидзе. Но он не спешит с пессимистическими прогнозами, напоминая, что вчерашний безрезультатный диалог — это конец одного этапа, а не конец света. Тем более что Брюссель и Вашингтон так легко не отказываются от своих планов и затраченных усилий:

«Нужно дождаться реакции из Брюсселя, как председатель Евросовета Шарль Мишель отреагирует на доклад Даниельсона. С апреля активнее в процесс подключится Вашингтон, когда будет назначен помощник госсекретаря, курирующий вопросы Евразии. В администрации президента Байдена хорошо знакомы с «Грузинской мечтой», и не совсем с хорошей стороны, еще со времен президентства Обамы. И участие ЕС на этом не завершится, это, в том числе, и вопрос самолюбия и престижа. Уделить вопросу такое внимание, на таком уровне, и не получить результат – такое так не заканчивают».

Константин Шубитидзе предполагает, что апрель будет очень активным и полным неожиданных событий. Но и до этого в Тбилиси ждут реакции западных столиц. На следующей неделе взоры Тбилиси будут направлены и на Вашингтон, где 23 марта ситуацию в Грузии будут обсуждать в Сенате.