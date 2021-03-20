Коронавирус в Грузии: 422 случая заражения за сутки, 8 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 422 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 23,1 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,82%, за последние две недели – 1,52%, а за последнюю неделю – 1,49%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 277 218.

Более 51% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 216. География остальных случаев выглядит следующим образом: Аджария – 29, Имерети – 71, Квемо Картли – 22, Шида Картли – 22, Кахети – 10, Гурия – 20, Самегрело-Земо Сванети – 22, Мцхета-Мтианети – 3, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 5.

От ковида скончались еще 8 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 691.

Выздоровели 158 человек, их общее число выросло до 269 784.

На данный момент в Грузии 3 717 активных случаев коронавируса. Из них 1 423 пациента (более 38%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 730 инфицированных, в Аджарии – 137, в Имерети – 11. Состояние 276 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 83 человека.

2 126 (более 57% активных случаев) человека лечатся на дому, а 168 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 235 граждан, в самоизоляции остаются около 6,5 тысячи человек.