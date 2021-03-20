Оппозиция по-прежнему требует назначения в Грузии внеочередных выборов

«Мы хотим, чтобы выборы были назначены по согласию сторон, но если этого не произойдет, то выборы будут назначены принудительно», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, сообщает Общественный вещатель. Говоря о планах оппозиции, Угулава отметил, что для смены власти необходим масштабный народный протест.

По его словам, у страны не осталось другого выхода на фоне того, что «Грузинская мечта» отказалась от переговоров при европейском посредничестве. По заявлению Угулава, «Грузинская мечта» мешает развитию Грузии, поэтому оппозиция хочет убрать ее в сторону.

«Только высокой активностью и движением мы сможем вынудить Иванишвили пойти на внеочередные выборы. Никакой Запад не сможет нас спасти, если мы сами не будем двигаться. Поэтому единственный лозунг, который может нам пригодиться в эти дни и месяцы, это - «Движение за Грузию». Между Грузией и развитием стоят Иванишвили и «Грузинская мечта». Да, мы хотим отодвинуть этих людей в сторону, потому что Грузия нуждается в движении вперед. Если они станут угрозой для развития Грузии, тормозом ее развития, то люди все равно пойдут дальше по пути развития. Поэтому каждый день мы должны находиться как в предвыборном режиме, что означает, что все лидеры должны перераспределится по районам и селам, по Тбилиси. Мы должны идти от двери к двери и говорить нашему народу: «Хватит, впереди нас - Грузия, а позади - наши дети!», - заявил Угулава.

54 депутата от оппозиции уже четвертый месяц бойкотируют работу парламента десятого созыва. Оппоненты властей утверждают, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы. От своих мест в парламенте не отказались только 6 оппозиционных депутатов от двух партий. Перейти «к плану чрезвычайного режима» в оппозиции решили после провала переговоров с правящей «Грузинской мечтой».

При посредничестве представителя главы Евросовета Шарля Мишеля, дипломата Кристиана Даниэльсона с 12 марта члены ГМ и оппозиции продолжали консультации для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Переговоры длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, уже после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения.