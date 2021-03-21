Новруз: правила диктует пандемия

ПРАГА---В Грузии часть населения отмечает Новруз – праздник весны по астрономическому солнечному календарю. Обычно каждый год по случаю Новруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах региона Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами –Марнеули, Болниси, Гардабани, Дманиси. Разжигаются костры, устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии, примерно 10 процентов населения. Но уже второй год подряд все народные гуляния в стране отменяют из-за пандемии коронавируса.

А как обстоят дела в Азербайджане, где этот праздник считается одним из самых главных? Как сказал нам редактор азербайджанского информационного агентства «Туран» Шаин Гаджиев, нынешняя ситуация с Новрузом в этой стране схожа с той, которую мы описали.

– Прежде всего, Шаин, я хочу поздравить вас с праздником весеннего равноденствия и желаю всех благ. Хочу спросить, как празднуют его жители Азербайджана в условиях пандемии: как они проходили раньше, а что запрещено и что разрешено теперь в связи с этим обстоятельством?

– Праздновали очень бурно, активно – это наш самый главный и важный праздник, без преувеличения можно сказать. Особенно это было заметно и усилилось после обретения независимости, потому что в советское время этот праздник был практически под запретом, и отмечали его как бы полулегально. Но вот пандемия уже второй год лишает людей этой радости, массовые мероприятия запрещены, не рекомендуется собираться вместе, но люди, по большому счету, это не соблюдают, конечно. Очень много мероприятий, праздников бывают у нас таких массовых. Есть самый элементарный и распространенный признак Новруза – это костер, который люди разжигают, через него прыгают, поют песни и т.д. Но в этом году этого нет, к сожалению, нет никаких массовых мероприятий на официальном уровне, все символично, и это немного сковывает, конечно, людей. Но на фоне победы, скажем так, все равно, мы считаем, что Новруз этого года самый лучший, самый важный и самый замечательный в нашей истории.

– А есть протесты в связи с ограничениями мероприятий, связанных с Новрузом, или протесты в связи с ограничениями вообще?

– Нет. Я бы не сказал, что здесь какие-то особые протесты, организованные. На бытовом уровне – кто-то не соблюдает, кто-то нарушает, но это протестом назвать нельзя, конечно. Это создает определенную депрессию, вызывает какие-то бытовые проблемы, но каких-то протестов, каких-то там требований отменить или изменить, такого нет.

– А какие-то отличия есть в этом смысле между городом и деревней?

– Отличия, наверное, только в степени соблюдения запретов.

– Я это и имею в виду…

– В регионах, скажем, их меньше соблюдают. Но дело в том, что Новруз – праздник массовый. В регионах люди собираются обязательно на этой церемонии, которую можно проводить только вместе. А если их не организовывать, если ты не можешь открыто проводить, то хочешь – не хочешь, ты это можешь отметить, скажем, со своим соседом, с членом своей семьи, но не более того. Потом, все-таки коронавирус ведь продолжает забирать людей, и это как-то тоже сдерживает, потому что это реальная опасность, и люди осознают, что, в общем-то, как бы неприятно ни было, надо ограничения соблюдать.

– Нынешнее скромное празднование связано только с боязнью заразиться и с ограничениями, которые установили власти, или люди, вдобавок ко всему, не могут отмечать его с обычной широтой из-за финансовых проблем, которые принесла с собой пандемия?

– Нет, тут никаких финансовых проблем нет. Вы знаете, этот праздник ведь не требует больших затрат. Это традиционные сладости, традиционные блюда, которые ты должен приготовить, посетить могилы родственников, поздравить близких, купить подарки самым близким, вот и все.

– Т.е. особого размаха этот праздник не требует?

– Финансового – нет. Он требует организованности, он требует внимания, самое главное, соблюдения ритуалов и т.д. А финансовый аспект на втором плане.

– А с чем вообще связан этот праздник? Некоторые историки говорят, что с мусульманской религией он никак не связан, что он возник гораздо раньше, чем ислам. А в некоторых источниках все-таки указывается, что это мусульманский праздник.

– Традиционно, в советское время, чем запреты мотивировались чаще всего? Или буржуазным происхождением, или религией. Вот Новруз был запрещен под шапкой того, что он религиозно чуждый и т.д. Естественно, к исламу он никакого отношения не имеет. Новруз в переводе означает «новый день», он у нас совпадает с наступлением весны, днем весеннего равноденствия. Все ритуалы, которые есть в этом празднике, символизируют именно наступление Нового года. Традиционный элемент Новруза – это «сэмэни», проросшая пшеница, самый главный символ наступления весны, он есть в каждом доме, мы его носим на могилы близких, дарим друг другу и т.д.

– В этом ритуал чем-то схож с пасхальным…

– Я это хотел и сказать, что это есть у многих народов. В каждом регионе, в каждой стране все делается по-своему, но проросшая пшеница, как ни странно, есть у многих, и это, естественно, не признак религии. Что касается трактовки – религиозный он или нет, я думаю, что это связано с тем, что люди, защищая свои традиции, где-то когда-то преподносили это как религиозную особенность, свою особенность. А чаще всего, я думаю, что те, кто давал оценки, он просто не вникал или не считал нужным в это вникать, а вешал ярлыки. Вот и все.

– Почему Новруз запрещен в Турции, в Сирии? Почему его не отмечают в арабских странах?

– Я бы не сказал, что он запрещен. В Турции, кстати, его отмечают, и отмечают курды, больше всего, в Восточной части Турции. В арабских странах, по большому счету, иная культура. Если говорить об арабском мире, то арабы Египта, Ливии, Саудовской Аравии или Кувейта – это люди совершенно разных национальностей, которые приняли ислам, арабизировались, так сказать, и сейчас всех их называют арабами. Если вы посмотрите на их традиции, посмотрите на их образ жизни, он существенно отличается. Иными словами, то, что в этих странах Новруз не отмечается, лишний раз говорит о том, что он не исламский праздник, не религиозный, а связан с теми регионами, где он больше распространен. Если уж говорить о религиозных источниках, то Новруз может быть связан с теми народами, которые в какой-то мере когда-то исповедовали зороастризм или где влияние зороастризма было сильно, а это именно та зона, где его сейчас отмечают – Азербайджан, Иран, частично Афганистан, Узбекистан, Туркменистан. И это может быть даже связано в некоторой степени с историей тюркских народов, потому что, хотя у турок его нет, но вот этот регион, который называется Тураном, – распространен Новруз в значительной степени именно в нем.