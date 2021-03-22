«Мы первые попадаем под удар»

Смерть медсестры Меги Бакрадзе в Грузии стала еще одной трагедией в нескончаемой череде потерь медицинского сообщества всей планеты. По данным Amnesty International, 17 000 медицинских работников скончались от COVID-19 в прошлом году. Сестра Бакрадзе погибла, очевидно, от реакции на вакцину, но это все равно делает ее жертвой пандемии, в борьбе с которой она была на передовой.

Международные организации Amnesty International, Public Services International (PSI) и UNI Global Union недавно опубликовали ужасающую статистику смертности медицинских работников в 2020 году. Согласно их исследованию, жертвами коронавирусной инфекции стали по меньшей мере 17 000 медработников по всему миру.

Специалисты проанализировали данные, опубликованные правительствами, профсоюзами, средствами массовой информации и общественными организациями в более чем 70 странах. Эти цифры, вероятнее всего, не отражают реальной картины, поскольку многие правительства не собирали данные или делали это лишь частично.

«Трагично и несправедливо то, что каждые 30 минут от COVID-19 умирает один медицинский работник. Медработники во всем мире поставили свои жизни на кон, пытаясь спасти людей от COVID-19, но многие из них сами были оставлены без надлежащей защиты и заплатили за это непомерно высокую цену», – говорит Стив Кокберн, глава отдела экономической и социальной справедливости AI.

Организации призвали к незамедлительным действиям для ускорения вакцинации миллионов медицинских работников по всему миру.

«Правительства должны обеспечить всем медицинским работникам, где бы они ни были, защиту от COVID-19. Они должны быть вакцинированы в первую очередь, поскольку рисковали своими жизнями на протяжении всей пандемии. Необходимо принять срочные меры, чтобы устранить глобальное неравенство в доступе к вакцинам, с тем чтобы амбулаторный работник в Перу был защищен не меньше, чем врач в Великобритании», – продолжает Кокберн.

Смертельный случай при вакцинации в Грузии

Случаи гибели от анафилактического шока после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca ранее в мире зафиксированы не были, первый такой инцидент произошел на прошлой неделе в Грузии. Признаки шока возникли у медсестры Меги Бакрадзе примерно через полчаса после прививки в ахалцихской клинике «Имеди».

Гибель Бакрадзе пополнила неутешительную статистику жертв пандемии среди медицинских работников в Грузии. В прошлом году страна потеряла 62 сотрудника медучреждений.

Аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов говорит:

«Урон, который наносит COVID-19, огромен. Мы, медики, потому и относимся к первой приоритетной группе, что мы первые попадаем под удар. Чем больше представителей медицинской сферы будут заболевать COVID-19, тем больше это будет отражаться на качестве медицинских услуг. Поэтому очень важно, чтобы медработники были устойчивы к этой инфекции, были здоровы».

Трагическая смерть Бакрадзе произошла в самом начале кампании по вакцинации населения Грузии. По словам Кулумбегова, важно, чтобы процесс не затормозился:

«Вакцинация среди представителей этой сферы должна продолжиться. Символом этого должна стать медсестра Меги Бакрадзе. Есть видео, на котором она через несколько минут после вакцинации говорила о ее важности, призывала всех привиться. Что может быть эмоциональнее этого? Поэтому наш долг, долг врачей (продолжить этот процесс) несмотря на то, что могут быть риски», – говорит Кулумбегов.

Неравномерная вакцинация

При выработке планов иммунизации многие страны отдают приоритет работникам здравоохранения, находящимся на передовой борьбы с пандемией. Однако в некоторых странах есть проблема с тем, кого считать медработником. Бывали случаи, когда административный персонал медучреждений делал прививки раньше, чем врачи и медсестры, непосредственно лечащие больных. В Перу, например, некоторым уборщикам и санитарам в госпиталях не предоставляются вакцины, несмотря на высокий риск заражения. Специалисты говорят и о том, что работники по уходу на дому должны быть признаны работниками здравоохранения.

Остро в мире стоит и проблема с поставками вакцин.

«Ключевой способ ускорить вакцинацию и предотвратить ненужную смертность среди медработников на передовой заключается в том, чтобы ВТО отказалась от патентов, предоставила гранты бедным странам, которые не в состоянии закупать даже дешевые вакцины», – предлагает Роза Паванелли, генеральный секретарь Public Services International, организации, объединяющей десятки миллионов сотрудников социальной сферы и здравоохранения.

«Все правительства должны иметь возможность приобретать вакцины от COVID-19 и иммунизировать население как можно скорее. Медицинские работники будут по-настоящему в безопасности только тогда, когда каждый будет в безопасности», – говорит Паванелли.