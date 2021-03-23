Обзор грузинской прессы

Ряд грузинских политологов предрекают серьезные сдвиги в грузинской политике. Причина тому – последнее заявление экс-премьера Георгия Гахария о том, что он не собирается покидать политику, пишет газета «Резонанси». На вопрос, кому Гахария может составить конкуренцию в случае создания нового политического объединения, попытался ответить бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закареишвили:

«Возможно, он и не создаст третью политическую силу, но может создать объединение, которое станет альтернативой «Грузинской мечте», если у него получится собрать вокруг себя людей, в разное время покинувших «Мечту». В случае, если будет собрана сильная команда, он сумеет завоевать расположение нейтральных избирателей, тех, кто не желает видеть у власти «Грузинскую мечту» и «Нацдвижение». Кроме того, у него могло бы получиться разделить избирателей партии власти, ведь такая партия сможет и преодолеть 5%-й барьер в 2024 году и отнять голоса у «Грузинской мечты». Именно поэтому его должна бояться именно «Мечта». Ведь на выборах этот человек был первым в их списках, а теперь он создает новую силу».

У общества все еще остается немало вопросов и претензий к экс-премьеру, продолжает Закареишвили, одна из таких – разгон митинга 20 июня 2019 года. Однако его уход из «Грузинской мечты» значительно «смягчил» негативный настрой граждан. «Люди верят, что Гахария был против ареста Ники Мелия и что он поставил интересы государства превыше всего», – сказал респондент издания.

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К вопросу обсуждения процесса вакцинации в Грузии подключаются и духовные лица. Среди тех, кто открыто выступает за прививки против COVID-19 – митрополит Дмитрий Шиолашвили. На своей страничке в социальной сети facebook он написал:

«Пандемия – это невидимая война, которая доводит людей до больницы и смерти. Она разрушает социальные отношения, сокращает число прихожан церкви, закрывает университеты и школы, создает экономические проблемы. Одно из главных оружий в этой войне - вакцинация, которая восстановит нормальную жизнь общества. Находиться в состоянии такой войны может быть опаснее возможных побочных эффектов вакцины. Те, кто советует христианам не принимать превентивные меры, несут ответственность за болезни и смерть людей».

Эта публикация вызвала споры подписчиков. В своих комментариях часть из них придерживается мнения о том, что церковь не должна вмешиваться в процесс вакцинации и советовать прихожанам участвовать в нем. Другие назвали митрополита прогрессивно мыслящим священнослужителем.

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«Ситуация очень неблагоприятна», – так отзывается немецкий геолог Петер Ньюман об оползневых процессах в одном из районов Тбилиси. Приглашенный эксперт должен оценить, насколько высок риск схода оползня. Вчера на протяжении нескольких часов он изучал ситуацию на месте, а сегодня выступил с первым заявлением:

«Мы знаем, что каждый оползень сам по себе уникален как организм, то же самое можно сказать об этом оползне. Мое первое впечатление – я и мои коллеги увидели, что здесь необходим комплексный подход, не может быть одного конкретного пути решения проблемы. Геологическая ситуация очень неблагоприятная, что усложняет процесс проведения работ. Здесь необходимо провести укрепительные работы, провести дренажную систему и постоянно наблюдать за происходящим. Необходимо быть внимательными, провести геологические исследования, после чего и предпримем необходимые шаги», – цитирует Ньюмана информационное интернет-агентство interpressnews.

Эксперт приветствует решение тбилисских властей пригласить зарубежных специалистов для «получения дополнительной информации». Сам Ньюман утверждает, что работал над многими проектами, связанными с оползнями в Китае, на Кавказе и в Германии.