Вакцина и 53% недоверия

Лишь 35% населения Грузии готовы привиться от коронавируса. Таковы данные Национального демократического института США (NDI) за февраль. В то же время, как заявляют эпидемиологи, количество ежедневно выявляемых случаев инфицирования увеличивается.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе стала вторым официальным лицом в Грузии, привившемся от коронавируса. Ранее вакцинацию прошла президент страны Саломе Зурабишвили. Тикарадзе привилась препаратом AstraZeneca в медицинском центре Сачхере, которым руководила до того, как занять кресло министра. По ее словам, таким образом она хотела подать пример своим бывшим коллегам, которых ранее укорили в отказе от вакцинации.

«Я считаю, что прозрачное участие медперсонала в процессе вакцинации важно и для населения Грузии, и для врачей, и для клиник, в которых я провела много хороших лет. Я посчитала, что моя вакцинация здесь стала бы в определенном смысле символичной и мотивирующей медперсонал клиники Сачхере и этого региона», – сказала министр.

Согласно данным NDI, последовать примеру главы Минздрава готовы лишь 35% граждан Грузии. 12% опрошенных еще не определились, а 53% – не хотят прививаться. Почти половина из них (48%) на дополнительный вопрос – почему, ответили, что не доверяют качеству вакцин от коронавируса. При этом, следует учесть, что это данные, собранные в феврале – еще до трагической кончины медсестры Меги Бакрадзе.

Замглавы Министерства здравоохранения Тамар Габуния, комментируя результаты опроса, заявила, что кампания была начата неудачно, из-за чего страхи и недоверие к вакцинации возросли.

«То, что половина населения с недоверием относится к вакцине, не удивительно, и именно поэтому необходимо активизировать информационную кампанию (…) Сейчас нам, конечно, понадобится много усилий, чтобы вернуть доверие, и здесь (важна) активность медперсонала, потому что будет очень сложно убедить население в том, что ему необходимо привиться и что вакцинация будет им во благо, если врач и медсестры не прививаются и не доверяют вакцине. Поэтому, здесь очень важен пример, чтобы через какое-то время мы получили высокую активность медперсонала и, чтобы население было более информировано», – заявила замминистра.

В то же время в Центре по контролю над заболеваниями отмечают определенную тенденцию ухудшения эпидемиологической ситуации. За последние сутки была проведена 21 000 тестов, из них 528 оказались положительными, заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе. По его словам, в случае, если цифры будут расти, не исключено, что ряд ограничений вновь будет введен в стране.

«Я не могу сказать, что это скачкообразный рост. Но последние 5 дней, стабильно, хоть и незначительно, (проявляется) тенденция роста. Поэтому сегодня это активно обсуждалось на заседании совета – мы в наших рекомендациях накануне отметили (необходимость) строгого контроля над выполнением правил, касающихся масок, дистанции, собраний и т.д. Если эпидситуация будет сохраняться примерно такой же в течение марта и апреля, тогда с большой вероятностью нам удастся избежать третьей волны. Но, если эпидситуация будет ухудшаться, тогда нам придется ввести определенные ограничения», – заявил глава центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

Согласно данным на 23 марта, в Грузии с начала вакцинации привился 4021 медработник. Активность среди медработников, которым предоставили право привиться первыми, внушительно сократилась после случая с медсестрой Меги Бакрадзе, которая скончалась вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca. Обстоятельства ее смерти расследует Минздрав и МВД.

Об этом случае шла речь и на пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения. Представитель ВОЗ Сумия Сваминатан, отвечая на вопрос телекомпании «Рустави 2» заявила, что факты острой аллергической реакции в ходе вакцинации различными препаратами были зафиксированы и в других странах. По ее словам, для сокращения подобных случаев к минимуму, рекомендуется придерживаться следующих указаний: прививки следует делать в медучреждениях, где есть врачи и препараты, позволяющие снять острую аллергическую реакцию, а вакцинировавшийся человек должен оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут.